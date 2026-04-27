Una aplicación web para colaboración y entrega de datos de alta velocidad
IBM® Aspera Enterprise WebApps es una aplicación web moderna que combina la colaboración en archivos a alta velocidad y la entrega de datos en una única experiencia. Unifica las capacidades principales de Aspera, que antes se ofrecían a través de múltiples aplicaciones, para que los equipos puedan compartir, distribuir y gestionar grandes conjuntos de datos de forma segura y más eficiente en entornos on premises, en la nube e híbridos.
Permite que los equipos y socios suban, descarguen y compartan archivos y carpetas de forma segura con espacios de trabajo y licencias controladas.
Envíe y reciba archivos grandes y paquetes digitales de manera confiable a escala global, independientemente del tamaño del archivo, la distancia o las condiciones de la red.
Cree flujos de trabajo bajo demanda o programados para automatizar transferencias de alta velocidad y distribución de datos sin scripts complejos.
Monitoree las transferencias en tiempo real, realice un seguimiento de la actividad entre usuarios y espacios de trabajo, genere informes y gestione usuarios, almacenamiento y endpoints desde una sola aplicación.
Utilice una única aplicación web para la colaboración segura, la entrega de archivos, las transferencias automatizadas y la administración.
Transfiera conjuntos de datos de gran tamaño de forma confiable y a alta velocidad, incluso a largas distancias y en condiciones de red adversas.
Reduzca la complejidad operativa con gestión, monitoreo e informes centralizados.