IBM® Aspera Enterprise WebApps es una aplicación web moderna que combina la colaboración en archivos a alta velocidad y la entrega de datos en una única experiencia. Unifica las capacidades principales de Aspera, que antes se ofrecían a través de múltiples aplicaciones, para que los equipos puedan compartir, distribuir y gestionar grandes conjuntos de datos de forma segura y más eficiente en entornos on premises, en la nube e híbridos.