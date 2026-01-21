En un rápido período de 18 meses, Airbus se separó con éxito del vendedor según lo planeado, al tiempo que aumentó la cadencia de producción de 6 a 10 aviones por mes.

La tecnología IBM Aspera aceleró la transferencia de más de mil millones de archivos y más de 2.5 petabytes de datos no estructurados en cuatro veces la velocidad de un enfoque tradicional de transferencia de archivos. Este proyecto de 18 meses proporcionó a Airbus un entorno de TI propiedad de Airbus y lo posicionó para el crecimiento y el éxito futuros.

IBM Terraform desempeñó un papel fundamental en la automatización del despliegue de la mayoría de los componentes de infraestructura y servidor desplegados en la plataforma en la nube, acelerando en un factor de más de 10 veces esos tiempos de despliegue.

El enfoque de IBM permitió a Airbus mantener la integridad y eficiencia del Programa A220, sin interrupciones operativas. Apenas unos días después de la transferencia, el programa A220 ya funcionaba en modo nominal. El entorno era estable y el rendimiento operativo era comparable o mejor que los niveles de rendimiento del año anterior con un aumento del 15 % en el número de órdenes de trabajo de producción cerradas por día en la planta de Mirabel y un aumento del 20 % en la evolución de los lanzamientos de ingeniería por día.

Las soluciones de colaboración de proveedores de ingeniería también se migraron a regiones de la nube en Europa y Asia. Anteriormente se instalaban on-prem en los proveedores de Airbus. Con la nueva solución, Airbus ha acelerado significativamente el tiempo de incorporación de proveedores, ha reducido las inversiones requeridas de los proveedores de 1 millón de dólares a alrededor de 150 000 dólares y ha disminuido la latencia para los proveedores que colaboran con Airbus.

Los usuarios finales experimentaron un aumento del rendimiento del 30 % en sistemas centrales como ERP, lo que llevó a una experiencia de usuario mejorada. El procesamiento de cierres de meses financieros se aceleró hasta en un 40 %, finalizando 7 horas antes y facilitando la detección más rápida de cualquier discrepancia de costos o ingresos. Los trabajos de planificación de requisitos de materiales (MRP) también han mejorado el rendimiento en un 45 %, terminando 11 horas antes de las más de 20 horas que tardaban anteriormente, lo que permite una identificación más rápida de los requisitos de materiales, mientras que las ejecuciones de trabajos por lotes han experimentado una mejora del 50 %.

Con plena autonomía garantizada a través de la migración a la nube híbrida, Airbus ahora está preparado para asociarse con IBM en la siguiente fase de modernización. Como socio principal para los servicios de gestión de aplicaciones A220 y los servicios de ingeniería de plataformas, IBM continuará desempeñando un papel vital en el éxito de Airbus, no solo manteniendo el rendimiento y la eficiencia de su infraestructura en la nube, sino también impulsando la innovación.

Esta próxima fase se centrará en optimizar las operaciones, mejorar la agilidad y desbloquear nuevo valor, garantizando que Airbus mantenga su ventaja competitiva y, al mismo tiempo, logre un mayor retorno de la inversión (ROI) a través de la reducción de costos y el aumento de la eficiencia.