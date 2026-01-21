IBM Consulting ayuda a Airbus a lograr una autonomía total mientras mantiene el Programa A220.
Después de adquirir una participación mayoritaria en el programa de aviones A220, Airbus, un fabricante líder de aviones, operaba dentro de las limitaciones de la infraestructura de TI compartida del vendedor. No tener un control total del entorno de TI impedía a Airbus llevar a cabo la transformación digital y la transformación del negocio necesaria para alcanzar sus objetivos estratégicos. Airbus tenía como objetivo lograr la autonomía total en 18 meses, desde julio de 2023 hasta enero de 2025, eliminando toda dependencia del vendedor, mientras continuaba su aceleración industrial.
Sin embargo, la integración de aplicaciones e infraestructura en el entorno de Airbus no estuvo exenta de desafíos.
La complejidad del escenario integrado supuso un obstáculo considerable, ya que comprometía numerosas aplicaciones existentes. Los intentos anteriores de separarse de estos sistemas habían arrojado resultados subóptimos debido a las complejas integraciones ascendentes y descendentes entre sistemas y la colaboración global con más de 300 proveedores.
Para ejecutar con éxito esta transición, Airbus necesitaba un socio sólido capaz de enfrentar este complejo entorno de TI y facilitar un cambio fluido a la nube en un entorno altamente regulado, en menos de 18 meses, para las más de 100 aplicaciones integradas. Estas aplicaciones integradas representaron la columna vertebral del Programa A220, incluyendo la gestión del ciclo del vida del producto (PLM), la planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de ejecución de fabricación y los servicios de atención al cliente.
Pasar a la nube y convertirse en una entidad autónoma era primordial para mantener la ventaja competitiva de Airbus en la dinámica industria aeroespacial. No solo fue el cambio a la nube fundamental para mejorar el Programa A220, sino que sirvió como fundamento para sus ambiciones más amplias de escalar y transformar las operaciones de A220.
Airbus confió en IBM Consulting, cuyo equipo diseñó un enfoque de nube híbrida para migrar cargas de trabajo críticas a Google Cloud Platform (GCP). Este cambio estratégico tenía como objetivo:
Las aplicaciones y los datos se trasladaron al inquilino GCP de Airbus en función de los siguientes pasos:
IBM también ayudó a modernizar y transformar algunas aplicaciones críticas para alinearse con los estándares del Programa A220.
Los equipos de entrega de IBM Consulting utilizaron IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation construido con tecnología IBM watsonx para materiales de soporte de programas clave y flujos de trabajo internos, lo que aumentó la precisión y permitió tomar decisiones más rápidas y mejor informadas.
El ecosistema altamente integrado de aplicaciones y procesos, así como el gran volumen de datos involucrados, llevaron a una migración compleja. Al encontrar los proveedores y expertos adecuados para abordar la tarea, IBM consolidó perfectamente múltiples soluciones para ofrecer una experiencia del cliente única. Estas soluciones incluyeron:
Las tecnologías de Red Hat fueron críticas para el éxito de este proyecto:
Con esta migración estratégica, IBM Consulting facilitó el recorrido de transformación digital y del negocio de Airbus A220 al permitir que todas las aplicaciones A220 estuvieran completamente separadas del vendedor en un nuevo entorno de nube. Proporcionaba la escalabilidad requerida para apoyar el objetivo estratégico de aumentar la producción de aeronaves. Con esta autonomía, A220 no depende de ninguna operación realizada por el vendedor.
En un rápido período de 18 meses, Airbus se separó con éxito del vendedor según lo planeado, al tiempo que aumentó la cadencia de producción de 6 a 10 aviones por mes.
La tecnología IBM Aspera aceleró la transferencia de más de mil millones de archivos y más de 2.5 petabytes de datos no estructurados en cuatro veces la velocidad de un enfoque tradicional de transferencia de archivos. Este proyecto de 18 meses proporcionó a Airbus un entorno de TI propiedad de Airbus y lo posicionó para el crecimiento y el éxito futuros.
IBM Terraform desempeñó un papel fundamental en la automatización del despliegue de la mayoría de los componentes de infraestructura y servidor desplegados en la plataforma en la nube, acelerando en un factor de más de 10 veces esos tiempos de despliegue.
El enfoque de IBM permitió a Airbus mantener la integridad y eficiencia del Programa A220, sin interrupciones operativas. Apenas unos días después de la transferencia, el programa A220 ya funcionaba en modo nominal. El entorno era estable y el rendimiento operativo era comparable o mejor que los niveles de rendimiento del año anterior con un aumento del 15 % en el número de órdenes de trabajo de producción cerradas por día en la planta de Mirabel y un aumento del 20 % en la evolución de los lanzamientos de ingeniería por día.
Las soluciones de colaboración de proveedores de ingeniería también se migraron a regiones de la nube en Europa y Asia. Anteriormente se instalaban on-prem en los proveedores de Airbus. Con la nueva solución, Airbus ha acelerado significativamente el tiempo de incorporación de proveedores, ha reducido las inversiones requeridas de los proveedores de 1 millón de dólares a alrededor de 150 000 dólares y ha disminuido la latencia para los proveedores que colaboran con Airbus.
Los usuarios finales experimentaron un aumento del rendimiento del 30 % en sistemas centrales como ERP, lo que llevó a una experiencia de usuario mejorada. El procesamiento de cierres de meses financieros se aceleró hasta en un 40 %, finalizando 7 horas antes y facilitando la detección más rápida de cualquier discrepancia de costos o ingresos. Los trabajos de planificación de requisitos de materiales (MRP) también han mejorado el rendimiento en un 45 %, terminando 11 horas antes de las más de 20 horas que tardaban anteriormente, lo que permite una identificación más rápida de los requisitos de materiales, mientras que las ejecuciones de trabajos por lotes han experimentado una mejora del 50 %.
Con plena autonomía garantizada a través de la migración a la nube híbrida, Airbus ahora está preparado para asociarse con IBM en la siguiente fase de modernización. Como socio principal para los servicios de gestión de aplicaciones A220 y los servicios de ingeniería de plataformas, IBM continuará desempeñando un papel vital en el éxito de Airbus, no solo manteniendo el rendimiento y la eficiencia de su infraestructura en la nube, sino también impulsando la innovación.
Esta próxima fase se centrará en optimizar las operaciones, mejorar la agilidad y desbloquear nuevo valor, garantizando que Airbus mantenga su ventaja competitiva y, al mismo tiempo, logre un mayor retorno de la inversión (ROI) a través de la reducción de costos y el aumento de la eficiencia.
Airbus es líder en el desarrollo aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido. La empresa innova constantemente para proporcionar soluciones eficientes y tecnológicamente avanzadas en los sectores aeroespacial, de defensa y servicios conectados. En aviones comerciales, Airbus diseña y fabrica aviones modernos y de bajo consumo de combustible y servicios asociados
Cree valor y transforme su negocio con consultoría de migración a la cloud.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM Cloud, IBM Consulting, IBM watsonx, Aspera, Instana, AIX y Power son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp. en Estados Unidos o en otros países. Este documento está actualizado a la fecha de publicación inicial e IBM puede modificarlo en cualquier momento. No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.
Red Hat, OpenShift y Ansible son marcas o marcas registradas de Red Hat, Inc. o sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países.
Los ejemplos de los clientes se presentan como ilustraciones de cómo esos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber logrado. El rendimiento real, el costo, los ahorros u otros resultados en otros entornos operativos pueden variar.