Lograr plena autonomía en las operaciones sin dejar de mantener la integridad y eficiencia del Programa A220

Después de adquirir una participación mayoritaria en el programa de aviones A220, Airbus, un fabricante líder de aviones, operaba dentro de las limitaciones de la infraestructura de TI compartida del vendedor. No tener un control total del entorno de TI impedía a Airbus llevar a cabo la transformación digital y la transformación del negocio necesaria para alcanzar sus objetivos estratégicos. Airbus tenía como objetivo lograr la autonomía total en 18 meses, desde julio de 2023 hasta enero de 2025, eliminando toda dependencia del vendedor, mientras continuaba su aceleración industrial.

Sin embargo, la integración de aplicaciones e infraestructura en el entorno de Airbus no estuvo exenta de desafíos.

La complejidad del escenario integrado supuso un obstáculo considerable, ya que comprometía numerosas aplicaciones existentes. Los intentos anteriores de separarse de estos sistemas habían arrojado resultados subóptimos debido a las complejas integraciones ascendentes y descendentes entre sistemas y la colaboración global con más de 300 proveedores.

Para ejecutar con éxito esta transición, Airbus necesitaba un socio sólido capaz de enfrentar este complejo entorno de TI y facilitar un cambio fluido a la nube en un entorno altamente regulado, en menos de 18 meses, para las más de 100 aplicaciones integradas. Estas aplicaciones integradas representaron la columna vertebral del Programa A220, incluyendo la gestión del ciclo del vida del producto (PLM), la planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de ejecución de fabricación y los servicios de atención al cliente.

Pasar a la nube y convertirse en una entidad autónoma era primordial para mantener la ventaja competitiva de Airbus en la dinámica industria aeroespacial. No solo fue el cambio a la nube fundamental para mejorar el Programa A220, sino que sirvió como fundamento para sus ambiciones más amplias de escalar y transformar las operaciones de A220.
de 6 a 10 aeronaves aumento en la cadencia mensual de producción 40 % cierres financieros más rápidos a fin de mes, terminando 7 horas antes 20 % aumento en la evolución de los lanzamientos de ingeniería por día
El camino de Airbus hacia un futuro impulsado por la nube híbrida es un testimonio del poder de las asociaciones y la experiencia profundamente arraigadas de IBM, aprovechando nuestra plataforma de IA IBM Consulting Advantage, impulsada por IBM watsonx. El profundo conocimiento de IBM de las operaciones comerciales, las aplicaciones y el escenario tecnológico de Airbus nos permitió ofrecer un programa complejo en menos de 18 meses. Con la nube híbrida en el centro de la estrategia de IBM, aprovechamos nuestro enfoque de personas, procesos, plataforma y socios (impulsado por alianzas con Google, Dell, IP4G, NetApp, tecnología de IBM y otros socios de seguridad) para ofrecer una infraestructura resiliente y escalable. Juntos, creamos una base que no solo posiciona a Airbus para el crecimiento y la innovación futuros, sino que también establece un modelo para la industria aeroespacial en general.
Rob Wilmot Socio gerente IBM Consulting, Canadá
Cambio perfecto a una plataforma en la nube con un enfoque de nube híbrida

Airbus confió en IBM Consulting, cuyo equipo diseñó un enfoque de nube híbrida para migrar cargas de trabajo críticas a Google Cloud Platform (GCP). Este cambio estratégico tenía como objetivo: 

  • Desacoplar los sistemas y operaciones de Airbus de la adquirida A220, convirtiéndose en una empresa autónoma en menos de 18 meses, ya que IBM es propietaria de la migración a la nube de todas las aplicaciones integradas A220 que respaldan las operaciones de actividad principal
  • Mantener la integridad y la eficiencia del Programa A220 garantizando la integridad y el cumplimiento de los datos durante la migración y minimizando los impactos operativos
  • Ayudar al crecimiento del negocio proporcionando una infraestructura de TI robusta, ágil y resiliente

Las aplicaciones y los datos se trasladaron al inquilino GCP de Airbus en función de los siguientes pasos:

  • Paso 1: trasladar con éxito más de 800 máquinas virtuales (VM) del entorno on-prem del vendedor al inquilino en la nube del vendedor
  • Paso 2: clonar más de 550 VM del inquilino de la nube del vendedor al inquilino de la nube de Airbus, configurar más de 200 interfaces y configurar las 100 aplicaciones principales de Airbus A220 que admiten procesos críticos de negocio en PLM, ERP, MES y servicios de atención al cliente.

IBM también ayudó a modernizar y transformar algunas aplicaciones críticas para alinearse con los estándares del Programa A220.

Los equipos de entrega de IBM Consulting utilizaron IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation construido con tecnología IBM watsonx para materiales de soporte de programas clave y flujos de trabajo internos, lo que aumentó la precisión y permitió tomar decisiones más rápidas y mejor informadas. 

El ecosistema altamente integrado de aplicaciones y procesos, así como el gran volumen de datos involucrados, llevaron a una migración compleja. Al encontrar los proveedores y expertos adecuados para abordar la tarea, IBM consolidó perfectamente múltiples soluciones para ofrecer una experiencia del cliente única. Estas soluciones incluyeron: 

  • IBM Power for Google Cloud: al aprovechar la plataforma IBM AIX, se logró una transición fluida desde una solución on-prem hacia la plataforma en la nube con integración nativa a otros servicios en la nube.  
  • Google Cloud VMware Engine (GCvE): GCvE es la plataforma elegida para la migración tal cual de cargas de trabajo de VMware de on-prem a la nube. 
  • Google Cloud NetApp Volumes (GCNV): GCNV se usó para migrar el almacenamiento NFS desde on-prem hacia la nube. 
  • Red Hat OpenShift: OpenShift se utilizó para alojar VM IBM Instana en un contenedor en la nube.
  • IBM Terraform y Red Hat Ansible Automation: la herramienta IBM Terraform y la plataforma Red Hat Ansible Automation Platform se utilizaron para la automatización de infraestructura como código para acelerar la construcción y migración en la nube. 
  • IBM Aspera: IBM Aspera es una solución de transferencia de datos de alta velocidad que permite el traslado seguro y escalable de archivos de gran tamaño desde on-prem hacia la nube para acelerar la migración. 
  • Se desplegaron cortafuegos nativos de la nube avanzados para proteger el tráfico de red y hacer cumplir un modelo de seguridad de confianza cero.
  • Se implementaron soluciones robustas de equilibrio de carga para garantizar una alta disponibilidad y una distribución eficiente del tráfico. 
  • Dell Data Protection Situ (DPS): DPS se usó para hacer copias de seguridad y replicar de forma eficiente hacia, desde y entre entornos de nube híbrida para lograr la máxima movilidad de datos. 
  • IBM Instana: IBM Instana es una plataforma de observabilidad para el monitoreo y gestión en tiempo real del rendimiento de la infraestructura y las aplicaciones. 

Las tecnologías de Red Hat fueron críticas para el éxito de este proyecto:

  • Se clonaron, ajustaron y migraron más de 300 VM Red Hat Linux, con una amplia gama de versiones de Red Hat Enterprise Linux. La mayoría de las VM se transfirieron mediante VMware HCX, lo que redujo el tiempo de inactividad al mínimo.
  • Se desplegaron más de 30 contenedores OpenShift para alojar la herramienta de monitoreo IBM Instana.
  • Los playbooks de Ansible se utilizaron mucho para desplegar software y paquetes.

Con esta migración estratégica, IBM Consulting facilitó el recorrido de transformación digital y del negocio de Airbus A220 al permitir que todas las aplicaciones A220 estuvieran completamente separadas del vendedor en un nuevo entorno de nube. Proporcionaba la escalabilidad requerida para apoyar el objetivo estratégico de aumentar la producción de aeronaves. Con esta autonomía, A220 no depende de ninguna operación realizada por el vendedor.
Separar dos organizaciones aeroespaciales y construir una presencia en la nube totalmente autónoma no fue un reto menor. En un dominio donde la seguridad, el cumplimiento y la integración del sistema son críticos, la complejidad era significativa. Lograr esta transformación en 18 meses, a tiempo y dentro del presupuesto, es una muestra de la profunda planificación arquitectónica y la experiencia práctica de todo el equipo del proyecto. Fue un verdadero esfuerzo integral para construir una base resiliente y escalable para el futuro.
Karl Corriveau Arquitecto principal IBM
Una nueva era de eficiencia y crecimiento

En un rápido período de 18 meses, Airbus se separó con éxito del vendedor según lo planeado, al tiempo que aumentó la cadencia de producción de 6 a 10 aviones por mes.

La tecnología IBM Aspera aceleró la transferencia de más de mil millones de archivos y más de 2.5 petabytes de datos no estructurados en cuatro veces la velocidad de un enfoque tradicional de transferencia de archivos. Este proyecto de 18 meses proporcionó a Airbus un entorno de TI propiedad de Airbus y lo posicionó para el crecimiento y el éxito futuros.

IBM Terraform desempeñó un papel fundamental en la automatización del despliegue de la mayoría de los componentes de infraestructura y servidor desplegados en la plataforma en la nube, acelerando en un factor de más de 10 veces esos tiempos de despliegue.

El enfoque de IBM permitió a Airbus mantener la integridad y eficiencia del Programa A220, sin interrupciones operativas. Apenas unos días después de la transferencia, el programa A220 ya funcionaba en modo nominal. El entorno era estable y el rendimiento operativo era comparable o mejor que los niveles de rendimiento del año anterior con un aumento del 15 % en el número de órdenes de trabajo de producción cerradas por día en la planta de Mirabel y un aumento del 20 % en la evolución de los lanzamientos de ingeniería por día.

Las soluciones de colaboración de proveedores de ingeniería también se migraron a regiones de la nube en Europa y Asia. Anteriormente se instalaban on-prem en los proveedores de Airbus. Con la nueva solución, Airbus ha acelerado significativamente el tiempo de incorporación de proveedores, ha reducido las inversiones requeridas de los proveedores de 1 millón de dólares a alrededor de 150 000 dólares y ha disminuido la latencia para los proveedores que colaboran con Airbus.

Los usuarios finales experimentaron un aumento del rendimiento del 30 % en sistemas centrales como ERP, lo que llevó a una experiencia de usuario mejorada. El procesamiento de cierres de meses financieros se aceleró hasta en un 40 %, finalizando 7 horas antes y facilitando la detección más rápida de cualquier discrepancia de costos o ingresos. Los trabajos de planificación de requisitos de materiales (MRP) también han mejorado el rendimiento en un 45 %, terminando 11 horas antes de las más de 20 horas que tardaban anteriormente, lo que permite una identificación más rápida de los requisitos de materiales, mientras que las ejecuciones de trabajos por lotes han experimentado una mejora del 50 %.  

Con plena autonomía garantizada a través de la migración a la nube híbrida, Airbus ahora está preparado para asociarse con IBM en la siguiente fase de modernización. Como socio principal para los servicios de gestión de aplicaciones A220 y los servicios de ingeniería de plataformas, IBM continuará desempeñando un papel vital en el éxito de Airbus, no solo manteniendo el rendimiento y la eficiencia de su infraestructura en la nube, sino también impulsando la innovación.

Esta próxima fase se centrará en optimizar las operaciones, mejorar la agilidad y desbloquear nuevo valor, garantizando que Airbus mantenga su ventaja competitiva y, al mismo tiempo, logre un mayor retorno de la inversión (ROI) a través de la reducción de costos y el aumento de la eficiencia. 
Más de 250 empleados de IBM, 6 países, 16 culturas, 15 fines de semana, 18 meses y mucha diversión. Eso es lo que se necesitó para ofrecer uno de los programas de migración a la nube más complejos, un logro que establece un punto de referencia para la industria. Este logro pone de manifiesto la fortaleza colectiva de las personas, procesos, plataformas y socios adecuados que trabajan juntos perfectamente.
Rishi Kumar Patel y Patricia Pinard Socios de entrega IBM
Acerca de Airbus

Airbus es líder en el desarrollo aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido. La empresa innova constantemente para proporcionar soluciones eficientes y tecnológicamente avanzadas en los sectores aeroespacial, de defensa y servicios conectados. En aviones comerciales, Airbus diseña y fabrica aviones modernos y de bajo consumo de combustible y servicios asociados

 Componentes de la solución IBM Consulting IBM Consulting for Google Cloud IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation IBM® AIX IBM Instana IBM Aspera IBM Terraform Red Hat Ansible Automation Red Hat OpenShift
