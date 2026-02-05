Knox Media Hub presta servicios a propietarios de contenido, emisoras, distribuidores y titulares de derechos deportivos que gestionan grandes volúmenes de activos de medios de alto valor. Estos activos se mueven constantemente a través de la cadena de suministro de medios para la localización, el control de versiones, la posproducción y la entrega a plataformas de streaming y transmisión.

Como plataforma nativa de la nube de gestión de activos y distribución, Knox Media Hub necesitaba garantizar que los terabytes de archivos 4K y UHD sensibles al tiempo pudieran transferirse globalmente con la máxima velocidad, confiabilidad y seguridad. Los métodos tradicionales de transferencia de archivos provocaban retrasos, complejidad operativa y riesgos.

Para cumplir su misión como el “pegamento” que conecta la cadena de suministro, Knox Media Hub requería una solución de transferencia de alta velocidad de nivel empresarial que pudiera incrustarse directamente en su plataforma y operar de manera confiable a escala global para flujos de trabajo de medios basados en la nube.