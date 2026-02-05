IBM Aspera permite transferencias rápidas y seguras en toda la cadena de suministro de medios
Knox Media Hub presta servicios a propietarios de contenido, emisoras, distribuidores y titulares de derechos deportivos que gestionan grandes volúmenes de activos de medios de alto valor. Estos activos se mueven constantemente a través de la cadena de suministro de medios para la localización, el control de versiones, la posproducción y la entrega a plataformas de streaming y transmisión.
Como plataforma nativa de la nube de gestión de activos y distribución, Knox Media Hub necesitaba garantizar que los terabytes de archivos 4K y UHD sensibles al tiempo pudieran transferirse globalmente con la máxima velocidad, confiabilidad y seguridad. Los métodos tradicionales de transferencia de archivos provocaban retrasos, complejidad operativa y riesgos.
Para cumplir su misión como el “pegamento” que conecta la cadena de suministro, Knox Media Hub requería una solución de transferencia de alta velocidad de nivel empresarial que pudiera incrustarse directamente en su plataforma y operar de manera confiable a escala global para flujos de trabajo de medios basados en la nube.
Knox Media Hub integró IBM® Aspera directamente en su plataforma para eliminar los cuellos de botella en la transferencia de archivos y simplificar las operaciones de medios. Los usuarios pueden cargar, distribuir y entregar contenido sin salir de su biblioteca de medios utilizando los servicios de Aspera, como Aspera on Cloud, ASCP, Shares Servers y Node-to-Node Push.
La integración permite cargas y descargas aceleradas como parte de flujos de trabajo automatizados, lo que reduce la intervención manual y la sobrecarga operativa. Los clientes pueden seleccionar el método de transferencia que mejor se adapte a sus necesidades mediante una interfaz sencilla e intuitiva, mientras que los equipos de operaciones obtienen una visibilidad granular de cada trabajo de transferencia.
Al incorporar Aspera como una capacidad nativa, Knox Media Hub transformó la transferencia de archivos de una tarea independiente a una parte perfecta e invisible de los flujos de trabajo de medios en la nube de extremo a extremo.
Con IBM Aspera, Knox Media Hub permite la transferencia de archivos de alta velocidad a escala global directamente desde su plataforma. Los archivos multimedia de cualquier tamaño se pueden transferir de forma segura y confiable, lo que ayuda a los clientes a reducir los tiempos de entrega y admitir flujos de trabajo de medios basados en la nube.
Los clientes que utilizan Knox Media Hub han aumentado el rendimiento operativo hasta cuatro veces con los mismos niveles de dotación de personal. Las transferencias más rápidas ayudan a las emisoras, los estudios y los distribuidores a cumplir con los plazos de entrega, mejorar la colaboración con los socios y operar de manera eficiente a escala.
La solución respalda la capacidad de Knox Media Hub de escalar con la demanda de los clientes, manteniendo un rendimiento constante y calidad de servicio en todas las operaciones a escala globales.
Knox Media Hub es una plataforma en la nube que respalda la cadena de suministro de medios de extremo a extremo. Permite a las organizaciones de medios ingerir, gestionar, transformar y distribuir activos de medios desde una única interfaz para flujos de trabajo de medios basados en la nube.
Descubra cómo IBM Aspera permite la transferencia de archivos a alta velocidad a escala global para flujos de trabajo de medios basados en la nube.
© Copyright IBM Corporation, enero de 2026. IBM, el logotipo de IBM y Aspera son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp. en Estados Unidos o en otros países.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.