Escale de forma más inteligente, no más difícil: optimice los flujos de trabajo de su empresa y ahorre con IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live le ayuda a optimizar y alinear sus flujos de trabajo para que su equipo pueda dedicar menos tiempo a la administración y más tiempo a generar resultados. Por tiempo limitado, obtenga un 30 % de descuento en suscripciones mensuales o anuales.

Publicado 19 noviembre 2025
By Katie Devlin

Dirigir una pequeña o mediana empresa (pyme) significa encargarse de las operaciones, los clientes, la nómina y el crecimiento, todo mientras se lucha contra flujos de trabajo desordenados e incongruentes.

Cuando el crecimiento es el objetivo y los recursos son limitados, simplemente no puede permitirse procesos ineficientes. Muchas organizaciones tienen dificultades con flujos de trabajo que están enterrados en hojas de cálculo o almacenados solo en la mente de alguien “al tanto”. Este desafío a menudo conduce a la pérdida de tiempo dedicado a tareas poco claras y cambios de proceso realizados en el caos sin visibilidad compartida.

Blueworks Live proporciona un espacio de trabajo unificado y basado en la nube que permite a los equipos mapear, gestionar y monitorear sus procesos de negocio. Este enfoque garantiza que todos se mantengan alineados, que todo esté documentado y que las mejoras se produzcan más rápido.

Con Blueworks Live, podrá:

  • Cree fácilmente diagramas profesionales de sus flujos de trabajo, desde la incorporación hasta la entrega al cliente y las aprobaciones internas.
  • Elimine la confusión de versiones con un único repositorio seguro; no más entregas de “pensé que hizo eso”.
  • Realice cambios en los procesos una vez y refléjelos instantáneamente en toda su organización. El modelo de actualizar una vez y sincronizar en todas partes ayuda a los equipos a mantenerse conectados y trabajar más rápido.
  • Permita una mayor transparencia, responsabilidad y rapidez, características que normalmente se encuentran en herramientas para grandes empresas, ahora simplificadas para las pymes.

Esta solución es perfecta para usted si está administrando un equipo de 10 a 100 empleados y descubre que la carga del proceso está bajando el ritmo; le ayudará a acelerar. También es ideal cuando su empresa está entrando en una fase de crecimiento y desea escalar de manera hábil en lugar de caóticamente.

Si tiene varios departamentos, como ventas, operaciones, logística y finanzas, y necesita traspasos más claros entre ellos, esta herramienta puede agilizar esa conexión. Y si está pasando de procesos manuales a digitales o de un enfoque reactivo a uno proactivo, proporciona el puente para hacer ese cambio sin problemas.

Resultados reales: tiempo de financiamiento de préstamos un 50 % más rápido

Cuando Elevations Credit Union quiso centrarse más en los procesos y eliminar los cuellos de botella, recurrió a Blueworks Live. Utilizó la herramienta para documentar y vincular procesos interdependientes en toda la organización.

Los 3 resultados:

  • Reducción del tiempo de financiamiento de préstamos con garantía hipotecaria en aproximadamente un 52 %
  • Aumento del volumen de préstamos por suscriptor en un 71 %
  • Reducción del tiempo entre la solicitud de préstamos y el financiamiento de préstamos automotrices en aproximadamente un 61 %

Incluso si no tiene miles de miembros o millones de transacciones, capturar sus flujos de trabajo puede exponer retrasos ocultos y generar ganancias medibles en velocidad y rendimiento.

Cómo empezar

Regístrese para obtener una prueba gratuita de 30 días de Blueworks Live: asigne un flujo de trabajo clave, invite a su equipo y vea la colaboración en vivo en acción.

Al finalizar la compra, aplique el código de descuento del 30 % (disponible en la región seleccionada) y elija un proceso piloto (para incorporación de nuevos clientes, cumplimiento de pedidos o aprobaciones internas) y planifíquelo. Luego, invite a su equipo, identifique los cuellos de botella y optimice los pasos; deje que la herramienta le ayude a mejorar. Después de la prueba, impleméntelo en más procesos y expándase con confianza, con la suscripción con descuento que le ayudará a mejorar sus resultados.

Cada semana de espera, el costo de los procesos ineficientes crece continuamente. Se acumulan errores, retrasos y faltas de comunicación.

Comience hoy mismo su camino hacia la eficiencia con IBM Blueworks Live.

