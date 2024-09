Elevations Credit Union

Usando información estratégica de Blueworks Live, Elevations ajustó sus procesos para mejorar los niveles de satisfacción de los socios. Por ejemplo, Elevations utilizó su proceso de comentarios de los socios para identificar que la demora entre el envío de una solicitud de préstamo en línea y la recepción de una respuesta frustraba a los socios. La organización estableció rápidamente un proceso de solicitud de préstamo mejorado. En el pasado, un asegurador revisaba cada solicitud de préstamo, lo que demoraba dos días hábiles o más. Ahora, si la solicitud de préstamo cumple con los requisitos estándar de garantía, los socios reciben una respuesta inmediata y solo aquellos préstamos que no se ajustan a los requisitos necesitan la revisión del asegurador. La organización también rediseñó su proceso de hipotecas. Gracias a Blueworks Live, Elevations identificó puntos de redundancia y cuellos de botella en el proceso, lo que dio como resultado una reducción de más del 50 % en los tiempos del ciclo y una mejora en los índices de satisfacción de los socios. Además, Elevations configuró nuevos procesos para garantizar la comunicación con los socios a lo largo del proceso hipotecario.



Solo un año después de lanzar su iniciativa de mejora de procesos, Elevations se postuló para el premio CPEx y lo ganó. "Nunca pensamos que en el plazo de un año seríamos capaces de postularnos y ganar el nivel Timberline del premio a la excelencia en el rendimiento de Colorado. Nos felicitaron mucho por nuestra arquitectura y la forma en que utilizamos Blueworks Live para crear nuestro repositorio de procesos”, dice Wolfe. "Sentí que Blueworks Live estaba en el podio con nosotros cuando recibimos el premio, porque no sé cómo lo habríamos hecho de otra manera".



Elevations dirigió la mirada al prestigioso premio nacional de la calidad Malcolm Baldrige, un galardón que conceden anualmente el presidente de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST) a un número muy reducido de organizaciones estadounidenses que demuestran los más altos niveles de excelencia en el rendimiento. El 10 de noviembre de 2014, Elevations recibió una llamada de felicitación de la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, informando a la empresa que había ganado el premio. En abril de 2015, Wolfe y otros representantes de la cooperativa de crédito aceptaron el premio en la conferencia anual Quest for Excellence en Baltimore, Maryland.



Elevations anticipa que Blueworks Live le ayudará a continuar implementando innovaciones de procesos en toda la organización. "Ahora creo que las personas realmente comprenden que, cuando conocen los procesos y entienden cómo hacen las cosas, básicamente tienen las llaves del reino. Pueden hacer cualquier cosa. Pueden ver todas las partes de la organización y mejorar cualquier cosa que elijan mejorar", dice Wolfe.