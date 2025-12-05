IBM presenta Maximo Condition Insight: Actionable Asset Performance Management with agentic AI
Una nueva generación de inteligencia que facilita el mantenimiento proactivo.
IBM Maximo Condition Insight, una nueva capacidad impulsada por IA dentro de IBM Maximo Application Suite, permite a las organizaciones con uso intensivo de activos obtener insights instantáneos y explicables para respaldar el mantenimiento basado en condiciones (CBM).
Esta innovación ayuda a los clientes a mover de mantenimiento reactivo a mantenimiento prescriptivo, simplificando la complejidad y acelerando la toma de decisiones mediante IA.
A medida que las organizaciones modernizan las operaciones, Maximo Condition Insight amplía las capacidades de IBM Maximo Asset Performance Management (APM) para ofrecer una visión basada en IA del rendimiento, la confiabilidad y el riesgo de los activos.
Condition Insight es una capacidad de IA agentiva dentro de Maximo APM, que trabaja en conjunto con otras aplicaciones y capacidades de IA que forman parte de Maximo Application Suite (MAS). Interpreta los datos de los activos para explicar el estado de los activos, resaltar las tendencias emergentes y recomendar acciones correctivas para permitir un enfoque unificado de mantenimiento basado en la condición (CBM) impulsado por IA en todo el ecosistema de Maximo.
Impulsado por IBM watsonx, Condition Insight evalúa órdenes de trabajo, métricas, datos de series temporales, lecturas de medidores, análisis de modos y efectos de falla (FMEA) y alertas para evaluar la condición del activo, descubrir patrones de rendimiento y proporcionar recomendaciones claras y procesables, todo comunicado en un lenguaje sencillo y comprensible.
Las industrias con uso intensivo de activos están bajo una presión creciente por el envejecimiento de la infraestructura, la escasez de mano de obra y los mandatos de reducción de costos. Las soluciones tradicionales de CBM a menudo exigen meses de integración de datos, modelado y configuración técnica.
Condition Insight elimina esa barrera analizando los datos de los activos en segundos y devolviendo un resumen claro y explicable de la condición, las tendencias y las acciones recomendadas, lo que hace que la IA sea práctica para cada equipo de mantenimiento.
Estas son 4 ventajas de la IA:
Las organizaciones que utilizan IBM Maximo Gestión del rendimiento de activos aprovechando Condition Insight pueden:
IBM combina el modelo de datos de activos confiables de Maximo con watsonx.ai, ofreciendo una IA explicable de nivel empresarial que se integra directamente en los flujos de trabajo de mantenimiento. A diferencia de los proveedores especializados que requieren configuraciones personalizadas, IBM ofrece una solución escalable y segura nativa de Maximo Application Suite.
“La IA ya no se trata solo de predicción, se trata de explicación y automatización”, dijo Kendra DeKeyrel, vicepresidente líder de ingeniería y productos de gestión del ciclo de vida de activos en IBM. “Con Condition Insight, incorporamos la IA agentic directamente en los flujos de trabajo de Maximo, para que los equipos de mantenimiento puedan entender el estado de los activos al instante y actuar con confianza”.
“Maximo Condition Insight representa la próxima generación de IA para operaciones”, agregó Stan Smith, director de programas de Maximo Product Management. “Al convertir datos de activos complejos en inteligencia clara y procesable, estamos ayudando a las organizaciones a pasar del mantenimiento reactivo a estrategias proactivas que mejoran la confiabilidad y reducen los costos”.
Explore cómo su organización puede beneficiarse de Maximo Application Suite y sus capacidades de gestión del rendimiento de activos.