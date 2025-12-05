A medida que las organizaciones modernizan las operaciones, Maximo Condition Insight amplía las capacidades de IBM Maximo Asset Performance Management (APM) para ofrecer una visión basada en IA del rendimiento, la confiabilidad y el riesgo de los activos.

Condition Insight es una capacidad de IA agentiva dentro de Maximo APM, que trabaja en conjunto con otras aplicaciones y capacidades de IA que forman parte de Maximo Application Suite (MAS). Interpreta los datos de los activos para explicar el estado de los activos, resaltar las tendencias emergentes y recomendar acciones correctivas para permitir un enfoque unificado de mantenimiento basado en la condición (CBM) impulsado por IA en todo el ecosistema de Maximo.

Impulsado por IBM watsonx, Condition Insight evalúa órdenes de trabajo, métricas, datos de series temporales, lecturas de medidores, análisis de modos y efectos de falla (FMEA) y alertas para evaluar la condición del activo, descubrir patrones de rendimiento y proporcionar recomendaciones claras y procesables, todo comunicado en un lenguaje sencillo y comprensible.