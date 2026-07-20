Presentación de IBM webMethods Integración Flow Pilot: navegar por el desarrollo de integración a la velocidad de la IA

Flow Pilot es una capacidad de desarrollo de integración asistida por IA que ayuda a los equipos a crear, mejorar, documentar y probar webMethods Flow Services más rápido utilizando asistentes de IA aprobados por la empresa.

Flow Pilot incorpora la asistencia de IA en los flujos de trabajo existentes de los desarrolladores, ayudando a los desarrolladores de integración a trabajar desde la intención del lenguaje natural mientras mantienen los estándares, prácticas de revisión y modelos de gobernanza que requieren los equipos empresariales.

Está diseñado para equipos que desean modernizar la forma en que crean y mantienen webMethods Flow Services sin reemplazar la base de tiempo de ejecución que ya respalda su patrimonio de integración de misión crítica.