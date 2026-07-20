Presentación de IBM webMethods Integración Flow Pilot: navegar por el desarrollo de integración a la velocidad de la IA

IBM webMethods integración Flow Pilot ayuda a los equipos de integración a crear, modernizar, documentar y probar integraciones más rápido con el desarrollo asistido por IA, preservando la gobernanza, la coherencia y las inversiones en tiempo de ejecución existentes con el asistente de IA de su elección.
Flow Pilot es una capacidad de desarrollo de integración asistida por IA que ayuda a los equipos a crear, mejorar, documentar y probar webMethods Flow Services más rápido utilizando asistentes de IA aprobados por la empresa.
Flow Pilot incorpora la asistencia de IA en los flujos de trabajo existentes de los desarrolladores, ayudando a los desarrolladores de integración a trabajar desde la intención del lenguaje natural mientras mantienen los estándares, prácticas de revisión y modelos de gobernanza que requieren los equipos empresariales.
Está diseñado para equipos que desean modernizar la forma en que crean y mantienen webMethods Flow Services sin reemplazar la base de tiempo de ejecución que ya respalda su patrimonio de integración de misión crítica.
El desarrollo asistido por IA se está convirtiendo rápidamente en parte de la forma en que trabajan los equipos de software modernos. Gartner predice que, para 2028, el 90 % de los ingenieros de software empresarial utilizará asistentes de código de IA, en comparación con menos del 14 % a principios de 2024.
Para los equipos de integración, ese cambio crea una nueva oportunidad. Los desarrolladores están utilizando instrucciones en lenguaje natural para generar lógica, explicar código, crear pruebas y reducir el trabajo repetitivo. Pero la integración empresarial requiere más que asistencia genérica de IA. Los activos de integración conectan aplicaciones, API, socios, archivos, eventos y flujos de trabajo en entornos híbridos, y deben operar de manera confiable dentro de los modelos de gobernanza y tiempo de ejecución establecidos.
Sin las barreras adecuadas, la lógica de integración generada por IA puede ser difícil de validar, revisar, mantener o gobernar a escala. Los equipos de integración necesitan una forma de utilizar la IA que esté alineada con los estándares empresariales, las prácticas de desarrollo y las inversiones en tiempo de ejecución de las que ya dependen.
Se pide a los equipos de integración empresarial que entreguen cada vez más rápido. Las nuevas aplicaciones, los ecosistemas de socios, las API, los flujos de datos y las iniciativas de automatización continúan aumentando la demanda, mientras que los equipos responsables de entregarlos enfrentan crecientes backlogs, limitaciones de habilidades especializadas, deuda de documentación y estándares de desarrollo incongruentes.
Las herramientas para desarrolladores impulsadas por IA ofrecen un camino hacia una mayor productividad, pero los activos de integración a menudo admiten procesos críticos para el negocio, conectan los sistemas centrales de la empresa y permanecen en producción durante años. La velocidad es importante, pero también lo son la gobernanza, la calidad, la capacidad de mantenimiento y la continuidad del tiempo de ejecución.
Flow Pilot está diseñado para cerrar esta brecha ayudando a los equipos a modernizar la forma en que crean y mantienen integraciones con IA, sin debilitar los estándares, crear nuevos silos de desarrollo o requerir un cambio disruptivo en el tiempo de ejecución.
La adopción de la IA empresarial no es igual para todos. Cada organización tiene su propia estrategia de IA, postura de seguridad, estándares de adquisiciones y políticas de gobernanza. Flow Pilot está diseñado para esa realidad, brindando a los equipos de integración la flexibilidad de usar asistentes de IA que se alinean con la forma en que su empresa elige adoptar la IA.
Con soporte para IBM Bob, Claude y otros asistentes de IA aprobados por la empresa, Flow Pilot ayuda a los equipos a llevar la IA al desarrollo de integración sin verse obligados a tener una experiencia de IA nativa de un solo proveedor. Los equipos pueden avanzar más rápido con la IA mientras se mantienen alineados con los controles, estándares y tecnologías en las que su empresa ya confía.
Flow Pilot ayuda a los desarrolladores a pasar más rápido de la integración a la lógica del servicio de trabajo. Mediante la creación impulsada por lenguaje natural, los equipos pueden crear y mejorar webMethods Flow Services con asistencia de IA, al tiempo que mantienen a los desarrolladores en control de la revisión, el refinamiento y la validación.
Esto ayuda a reducir el esfuerzo de desarrollo repetitivo y brinda a los equipos de integración una forma práctica de abordar los crecientes backlogs en las entregas.
Flow Pilot presenta Flow Script, un formato de código fuente legible para humanos y compatible con el control de versiones para los servicios Flow de webMethods. A diferencia de los artefactos de flujo tradicionales que pueden ser difíciles de inspeccionar y comparar en el control de código fuente, Flow Script proporciona una representación textual clara de la lógica de integración diseñada tanto para la colaboración de desarrolladores como para la interacción de IA.
Flow Script crea un puente estructurado entre asistentes de IA y webMethods Flow Services, permitiendo a la IA comprender, explicar, documentar y mejorar la lógica de integración mientras mantiene la alineación con los Flow Services ejecutables.
Esto facilita la lectura, la revisión, la comparación y el mantenimiento de Flow Services a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo. Los desarrolladores pueden trabajar con la lógica de integración utilizando prácticas familiares de control de código fuente, mientras que los arquitectos y revisores obtienen una mayor visibilidad de cómo se construyen y cambian los servicios a lo largo del tiempo.
Para los conjuntos de integración que evolucionan a lo largo de los años, la mejora de la revisión ayuda a reducir el riesgo de mantenimiento, favorece el intercambio de conocimientos entre equipos y facilita la aplicación de estándares de desarrollo congruentes en los centros de excelencia de integración.
En muchas organizaciones, los estándares de integración están en la documentación, en las listas de verificación de revisión o en la experiencia de especialistas sénior. Flow Pilot ayuda a acercar esos estándares al proceso de desarrollo.
La guía a nivel de repositorio puede ayudar a capturar convenciones para la denominación, registro, gestión de errores y patrones reutilizables, ayudando a que la salida asistida por IA se alinee con las prácticas de integración empresarial antes de que comience la revisión manual.
La documentación y las pruebas a menudo se retrasan porque los equipos están bajo presión para cumplir. A lo largo del tiempo, eso puede aumentar la deuda técnica y hacer que las integraciones sean más difíciles de entender, cambiar y operar.
Flow Pilot ayuda a generar documentación, descripciones de parámetros, diagramas de flujo y escenarios de prueba unitaria a partir de la propia lógica de integración. Esto ayuda a los equipos a reducir el esfuerzo de documentación manual y a mantener los activos de soporte más cerca de cómo se comporta realmente el servicio.
Para los clientes existentes de webMethods, la modernización debe ser práctica. Los entornos empresariales de integración admiten procesos críticos y no se pueden interrumpir simplemente para adoptar un nuevo modelo de desarrollo.
Flow Pilot está diseñado para modernizar la experiencia de desarrollo mientras se preserva la compatibilidad con las inversiones existentes en tiempo de ejecución de IBM webMethods Integration. Los equipos pueden incorporar el desarrollo asistido por IA a la forma en que crean y mantienen Flow Services sin forzar un cambio disruptivo en el tiempo de ejecución.
Eso hace que Flow Pilot sea especialmente relevante para organizaciones con patrimonios de webMethods de larga duración, equipos de integración establecidos y prioridades de modernización activas.
Flow Pilot está diseñado para equipos que necesitan aumentar la velocidad de entrega mientras mantienen el control. Es especialmente relevante cuando:
La integración empresarial está entrando en una nueva fase. Las organizaciones necesitan construir más rápido, pero también necesitan gobernar de manera más congruente, reducir la deuda técnica y proteger los sistemas que mantienen su negocio en funcionamiento.
Flow Pilot refleja la visión más amplia de IBM para la integración híbrida en la era de la IA: ayudar a las empresas a acelerar la innovación mientras mantienen el control. Al combinar el desarrollo asistido por IA, la flexibilidad de IA empresarial, los estándares gobernados, la documentación y las pruebas generadas y la continuidad del tiempo de ejecución, Flow Pilot brinda a los equipos de integración una manera práctica de modernizar la forma en que construyen y mantienen integraciones críticas para el negocio.
Flow Pilot ofrece a los equipos de integración una forma práctica de reducir el esfuerzo de desarrollo, abordar los retrasos crecientes y mejorar la congruencia en la entrega de integraciones sin comprometer la gobernanza ni las inversiones en tiempo de ejecución existentes.
Explore Flow Pilot para ver cómo el desarrollo asistido por IA puede respaldar su estrategia de integración, o conéctese con IBM para ver más de cerca cómo puede adaptarse a su entorno.
Para las organizaciones que enfrentan crecientes backlogs en la integración, limitaciones de habilidades y una creciente presión para adoptar la IA de manera responsable, Flow Pilot ofrece un camino práctico a seguir: construir más rápido, gobernar mejor y preservar las inversiones de integración existentes.
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