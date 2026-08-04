IBM webMethods Integration Flow Pilot

Desarrollo de integración asistido por IA a escala sin sacrificar la gobernanza
Cree integraciones con la IA en la que confía
Flow Pilot incorpora el desarrollo asistido por IA a los flujos de trabajo que ya utilizan los equipos de integración, lo que ayuda a los equipos a crear y mantener webMethods Flow Services más rápido.
Utilice IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se alineen con la estrategia, la seguridad y las políticas de gobernanza de su organización sin estar limitados a una única experiencia nativa del proveedor.
Entrega de integración gobernada e impulsada por IA
Trabaje con IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se alineen con la estrategia, la seguridad y las políticas de gobernanza de la IA de su organización.
Utilice instrucciones en lenguaje natural para crear y mejorar webMethods Flow Services, ayudando a los desarrolladores a moverse más rápido desde la intención hasta la implementación de la integración.
Utilice Flow Script para hacer que la lógica de integración sea más legible, fácil para el control de versiones y más fácil de revisar, comparar y mantener.
Incorpore nombres, registros, manejo de errores y guía de patrones reutilizables antes en el flujo de trabajo de desarrollo para mejorar la coherencia entre los equipos.
Cree documentación, descripciones de parámetros, diagramas de flujo y escenarios de prueba directamente desde la lógica de integración para reducir el esfuerzo manual.
Convierta la demanda de integración en entrega
Ayude a los desarrolladores a crear y mejorar Flow Services más rápido con la creación asistida por IA en flujos de trabajo de desarrollo familiares.
Mejore la forma en que se crean y mantienen los servicios de flujo existentes sin interrumpir las inversiones actuales en Integration Server.
Ayude a los arquitectos y líderes de COE a impulsar prácticas de desarrollo coherentes en todos los equipos, proyectos y patrones de integración reutilizables.
Mantenga la documentación y los activos de prueba más cerca de la lógica de integración real, reduciendo el esfuerzo manual y los materiales de apoyo obsoletos.
Incorpore la IA a la entrega de la integración mientras mantiene las prácticas de revisión, los estándares y los controles en todo el desarrollo de Flow Service.