IBM webMethods Integration Flow Pilot

Desarrollo de integración asistido por IA a escala sin sacrificar la gobernanza

Vea Flow Pilot en acción Agende una demostración en vivo
Ilustración 3D abstracta con bloques redondeados azules, blancos y amarillos apilados y conectados por caminos fluidos en forma de cinta

Descripción general

Cree integraciones con la IA en la que confía

Flow Pilot incorpora el desarrollo asistido por IA a los flujos de trabajo que ya utilizan los equipos de integración, lo que ayuda a los equipos a crear y mantener webMethods Flow Services más rápido.

Utilice IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se alineen con la estrategia, la seguridad y las políticas de gobernanza de su organización sin estar limitados a una única experiencia nativa del proveedor.

Características

Entrega de integración gobernada e impulsada por IA

Trabaje con IBM Bob, Claude u otros asistentes de IA aprobados por la empresa que se alineen con la estrategia, la seguridad y las políticas de gobernanza de la IA de su organización.

Ilustración que representa la estrategia, la seguridad y la gobernanza de la IA con IBM webMethods Flow Pilot

Utilice instrucciones en lenguaje natural para crear y mejorar webMethods Flow Services, ayudando a los desarrolladores a moverse más rápido desde la intención hasta la implementación de la integración.

Ilustración que representa webMethods Flow Services

Utilice Flow Script para hacer que la lógica de integración sea más legible, fácil para el control de versiones y más fácil de revisar, comparar y mantener.

Una red de bloques modulares apilados y conectados por líneas finas que representan la lógica de integración con Flow Script

Incorpore nombres, registros, manejo de errores y guía de patrones reutilizables antes en el flujo de trabajo de desarrollo para mejorar la coherencia entre los equipos.

Ilustración azul que representa la aplicación de estándares con Flow Pilot

Cree documentación, descripciones de parámetros, diagramas de flujo y escenarios de prueba directamente desde la lógica de integración para reducir el esfuerzo manual.

Fondo abstracto de tecnología empresarial de innovación futurista con cubo isométrico 3d. Representación 3D

Casos de uso

Convierta la demanda de integración en entrega

Borre los backlogs de integración con mayor rapidez

Ayude a los desarrolladores a crear y mejorar Flow Services más rápido con la creación asistida por IA en flujos de trabajo de desarrollo familiares.
Modernice los patrimonios de webMethods de larga duración

Mejore la forma en que se crean y mantienen los servicios de flujo existentes sin interrumpir las inversiones actuales en Integration Server.
Estandarice el desarrollo en todos los COE

Ayude a los arquitectos y líderes de COE a impulsar prácticas de desarrollo coherentes en todos los equipos, proyectos y patrones de integración reutilizables.
Reduzca la deuda de documentación y pruebas

Mantenga la documentación y los activos de prueba más cerca de la lógica de integración real, reduciendo el esfuerzo manual y los materiales de apoyo obsoletos.
Escale el desarrollo asistido por IA de forma segura

Incorpore la IA a la entrega de la integración mientras mantiene las prácticas de revisión, los estándares y los controles en todo el desarrollo de Flow Service.
Dé el siguiente paso

Acelere el desarrollo de la integración a través del lenguaje natural.

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