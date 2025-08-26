Estamos orgullosos de este reconocimiento; no solo por la clasificación, sino porque refleja el trabajo que hemos hecho con nuestros clientes para hacer que la IA sea más segura, más transparente y más responsable.

Durante la última década, hemos trabajado con organizaciones de muchas industrias, especialmente las altamente reguladas, para comprender cómo se ve la IA responsable en la práctica. Esa experiencia ha convertido a watsonx.governance en una solución que admite no solo la gestión de riesgos y el cumplimiento de la IA, sino también la evaluación, la observabilidad, las medidas de seguridad y la gobernanza del ciclo de vida de los sistemas de IA.

A medida que las organizaciones enfrentan crecientes riesgos y regulaciones de IA, junto con la presión para desbloquear el valor de la IA, nuestra solución ayuda a alinear a los equipos de tecnología, negocios, aseguramiento y seguridad en torno a infraestructura coherente que convierten los principios en práctica.