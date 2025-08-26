26 de agosto de 2025
Novedades: Nos enorgullece anunciar que IBM ha sido nombrada líder en The Forrester Wave™: Soluciones de gobernanza de la IA, T3 2025 con watsonx.governance.
Estamos orgullosos de este reconocimiento; no solo por la clasificación, sino porque refleja el trabajo que hemos hecho con nuestros clientes para hacer que la IA sea más segura, más transparente y más responsable.
Durante la última década, hemos trabajado con organizaciones de muchas industrias, especialmente las altamente reguladas, para comprender cómo se ve la IA responsable en la práctica. Esa experiencia ha convertido a watsonx.governance en una solución que admite no solo la gestión de riesgos y el cumplimiento de la IA, sino también la evaluación, la observabilidad, las medidas de seguridad y la gobernanza del ciclo de vida de los sistemas de IA.
A medida que las organizaciones enfrentan crecientes riesgos y regulaciones de IA, junto con la presión para desbloquear el valor de la IA, nuestra solución ayuda a alinear a los equipos de tecnología, negocios, aseguramiento y seguridad en torno a infraestructura coherente que convierten los principios en práctica.
Forrester reconoció a IBM por nuestra capacidad para gestionar la complejidad de la gobernanza de la IA en muchos roles y responsabilidades. Nuestra estrategia refleja años de colaboración con clientes en industrias complejas y altamente reguladas, y esa experiencia está integrada en watsonx.governance.
Watsonx.governance respalda las necesidades clave de gobernanza, como la gestión de políticas, la auditabilidad y la observabilidad. También incluye nuevas capacidades para la IA agéntica, ayudando a los equipos a gobernar un inventario de agentes y herramientas, monitorear los comportamientos de los agentes, evaluar la toma de decisiones y detectar riesgos como las alucinaciones.
Forrester también citó nuestra sólida visión, hoja de ruta y empaque flexible. Creemos que este reconocimiento refleja nuestro enfoque en la gobernanza práctica y escalable para las tecnologías de IA en rápida evolución.
La gobernanza de la IA no es un desafío para un solo departamento; requiere la colaboración de los equipos de ingeniería, legal, cumplimiento, riesgo, seguridad, datos y negocios. Nuestro objetivo con watsonx.governance es fortalecer esa colaboración ofreciendo herramientas que respalden la gestión de políticas, la auditabilidad y la transparencia a lo largo del ciclo de vida de la IA.
A medida que IBM y otras organizaciones invierten más en la gobernanza de la IA, la percepción de estas soluciones está cambiando. Ya no se ven solo como herramientas de cumplimiento o costos comerciales, sino como habilitadores esenciales para escalar la IA y desbloquear el valor de los datos. En realidad:
El 27 % de las empresas de Fortune 500 cita la regulación de la IA como un riesgo en sus informes anuales (WSJ/2024).
El 68 % de los directores ejecutivos (CEO) encuestados dice que la gobernanza de la IA generativa debe integrarse en la fase de diseño (IBV/2025).
En una conferencia reciente de Gartner, el 65 % de los líderes de datos mencionó la gobernanza de datos como su principal enfoque para 2024 (IBV/2025).
También nos hemos centrado en prepararnos y gestionar los riesgos emergentes. A medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos, con agentes que toman decisiones, interactúan con herramientas y toman medidas de forma independiente, la gobernanza debe evolucionar para garantizar que estos agentes sigan los objetivos comerciales, los estándares de políticas y las expectativas de seguridad.
Agregamos 3 nuevas capacidades para ayudar a los equipos a gobernar a estos agentes de manera más efectiva:
Un inventario centralizado de las herramientas y agentes que utilizan sus equipos, enriquecido con metadatos de gobernanza como propiedad, descripciones e historial de uso. Los usuarios pueden comparar activos directamente utilizando métricas de evaluación, como calidad, costo, latencia y rendimiento, para tomar mejores decisiones sobre la reutilización y la adopción, reduciendo el riesgo de capacidades no examinadas o duplicadas.
Los evaluadores ayudan a medir el rendimiento de su aplicación agéntica durante el desarrollo. Nuestro SDK ofrece métricas listas para usar, como fidelidad, relevancia del contexto y relevancia de la respuesta. Estos pueden utilizarse en el bucle (durante el flujo del agente para controlar su lógica o como puntos de decisión) o fuera de línea (después del flujo del agente para evaluar la calidad general del agente). Esto está disponible mediante un enfoque simple basado en decoradores que utiliza una sola línea para invocar al evaluador que se puede agregar a cada enfoque del agente, lo que facilita la implementación de la evaluación. Esto ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones de mayor calidad que sean más resilientes y confiables, y que estén listas para la validación y la producción.
El seguimiento de la experimentación proporciona una visibilidad completa del rendimiento de los agentes y las herramientas a lo largo del tiempo, desde el desarrollo hasta el despliegue. Los equipos pueden registrar ejecuciones, comparar resultados y clasificar configuraciones utilizando métricas personalizadas de negocio, seguridad y calidad, lo que facilita la elección del enfoque de mejor rendimiento basado en datos de métricas.
Los clientes afirman constantemente que watsonx.governance les ayuda a escalar la IA con confianza. Por ejemplo:
La United States Tennis Association (USTA) utilizó watsonx para crear características de IA generativa, como Informes de partidos y Comentario de IA para el US Open. Hizo hincapié en cómo las herramientas de gobernanza ayudaron a garantizar que sus modelos funcionaran, cumplieran y estuvieran alineados con los objetivos editoriales.
Deloitte destacó cómo watsonx.governance apoya la adopción de IA responsable, ayudando a los clientes a integrar la confianza y la transparencia en sus flujos de trabajo de IA.
El informe de IBM señala específicamente que los clientes de IBM aprecian "la capacidad de alinear los equipos de tecnología, negocios y riesgos y legales en cuanto a políticas y aprobaciones", una capacidad que se está volviendo más crítica a medida que la IA se expande en todas las organizaciones.
A medida que estos clientes escalan sus esfuerzos de IA, piden evaluaciones de riesgo de modelo más profundas; retroalimentación que está dando forma activamente a nuestra hoja de ruta de productos y capacidades futuras.
A medida que las organizaciones buscan formas prácticas de aportar coherencia, control y visibilidad al desarrollo de agentes, la demanda de nuestro catálogo de agentes gobernados continúa creciendo. Ayuda a los equipos a gestionar el uso de herramientas, el linaje y la reutilización en todos los proyectos, lo que facilita escalar responsablemente mientras se mantiene la supervisión. El monitoreo de producción y las protecciones para la IA agéntica también tienen demanda y contamos con nuevas características en nuestra hoja de ruta para abordar estas áreas.
La gobernanza no se trata solo del cumplimiento, sino del uso eficiente, seguro y confiable de la tecnología, como la inteligencia artificial. Como Forrester reconoció al nombrar a IBM líder, nuestra experiencia al trabajar con clientes en industrias complejas y reguladas ha creado una solución que cumple con los desafíos actuales de gobernanza de la IA y se prepara para los desafíos del mañana.
A medida que la IA continúa evolucionando, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a mantenerse un paso adelante de los riesgos y, al mismo tiempo, desbloquear el valor de estas tecnologías. watsonx.governance se creó teniendo en cuenta la complejidad del mundo real, con automatización para escalar y una hoja de ruta conformada por las necesidades prácticas de las organizaciones que implementan IA responsable.
Para aprender más sobre cómo watsonx.governance puede ayudar a su organización, comuníquese con nuestro equipo para una demostración en vivo.