Anuncio de la disponibilidad general de Db2 Intelligence Center: una IA gemela que nunca duerme

La gestión de bases de datos se ha vuelto cada vez más compleja, especialmente a medida que las empresas se mueven a entornos híbridos y de nube, se enfrentan a volúmenes de datos en explosión y lidian con la escasez de habilidades. Los DBA están cada vez más limitados: a menudo dedican horas valiosas a cambiar entre múltiples herramientas, paneles y scripts desconectados solo para mantener el rendimiento y la disponibilidad.

De hecho, investigaciones recientes* muestran que:

El 62 % de los DBA citan la resolución de problemas de rendimiento como su tarea que más tiempo consume.

Casi el 70 % confía en 3 o 4 herramientas desconectadas todos los días, lo que genera una visibilidad fragmentada y una resolución de problemas más lenta.

Db2 Intelligence Center enfrenta estos desafíos de frente, proporcionando un plano de control integrado e inteligente diseñado explícitamente para los equipos de Db2.