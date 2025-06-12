Anuncio de la disponibilidad general de Db2 Intelligence Center: una IA gemela que nunca duerme

12 de junio de 2025
IBM® Db2 Intelligence Center, nuestra plataforma impulsada por IA de próxima generación para gestionar Db2, está oficialmente disponible para todos los clientes. Anunciado inicialmente en IBM Think 2025, Db2 Intelligence Center está diseñado para ayudar a los administradores de bases de datos (DBA) a optimizar las operaciones, simplificar la resolución de problemas y gestionar con confianza sus complejos entornos de bases de datos a escala.
La gestión de bases de datos se ha vuelto cada vez más compleja, especialmente a medida que las empresas se mueven a entornos híbridos y de nube, se enfrentan a volúmenes de datos en explosión y lidian con la escasez de habilidades. Los DBA están cada vez más limitados: a menudo dedican horas valiosas a cambiar entre múltiples herramientas, paneles y scripts desconectados solo para mantener el rendimiento y la disponibilidad.
De hecho, investigaciones recientes* muestran que:
Db2 Intelligence Center enfrenta estos desafíos de frente, proporcionando un plano de control integrado e inteligente diseñado explícitamente para los equipos de Db2.
Db2 Intelligence Center ofrece a los DBA una interfaz unificada e intuitiva respaldada por capacidades avanzadas de IA, agregando valor a los equipos de bases de datos para:
El centro de monitoreo de Db2 Intelligence Center permite a los DBA identificar rápidamente los problemas y comprender las tendencias de rendimiento de la base de datos de un vistazo. Los equipos pueden filtrar por métricas, consultas, usuarios o plazos, aislando rápidamente la causa principal de las ralentizaciones, ya sea una consulta problemática, un cuello de botella de memoria o una contención de recursos.
Además, el Database Assistant proporciona insights contextuales en tiempo real y consejos prácticos para acelerar los diagnósticos y acortar el tiempo de resolución, lo que reduce de manera significativa la complejidad típicamente asociada con la resolución de problemas de bases de datos.
Db2 Intelligence Center representa la próxima evolución de la gestión de Db2, consolidando flujos de trabajo críticos en una plataforma potente e inteligente. Tanto si es un DBA experimentado que gestiona la complejidad a escala empresarial como si es un nuevo miembro del equipo que se está incorporando rápidamente, Db2 Intelligence Center le permite operar de forma más rápida, inteligente y con mayor confianza.
A partir de hoy, Db2 Intelligence Center está disponible para despliegue en entornos on premises, híbridos y en la nube.
Descubra cómo debe percibirse la gestión de Db2: optimizada, inteligente y proactiva.
Comuníquese con el equipo si tiene alguna pregunta
*Basado en una encuesta informal de 24 a 40 miembros del consejo asesor técnico de Db2, un grupo independiente de profesionales de Db2, encuestados por el equipo de gestión de productos de IBM Db2 durante un taller trimestral.