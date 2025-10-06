Presentación de DataPower Nano Gateway y API Developer Studio: dos grandes pasos para un futuro de IA agéntica que priorice al desarrollador

API Connect es nuestra plataforma de gestión de API de extremo a extremo que ayuda a los equipos a crear, gestionar, proteger y socializar API en entornos híbridos, con la ayuda de la IA a lo largo del ciclo de vida.
Las empresas se apresuran a modernizarse y, al mismo tiempo, demuestran un ROI claro de la IA. Las API se encuentran en el centro de esa realidad: cómo las aplicaciones, los datos y los agentes se conectan, gobiernan y escalan.
Hoy nos complace presentar dos nuevas capacidades que acercan esa visión a los desarrolladores de API, arquitectos y líderes de tecnología:
Estamos introduciendo estos avances dentro de API Connect, y se vuelven aún más potentes cuando se utilizan en el contexto de IBM webMethods Hybrid Integration,ofreciendo una gobernanza coherente y una IA agéntica que amplifica tanto las experiencias de creación como las de ejecución.
Los analistas de la industria siguen subrayando lo rápido que se están expandiendo las huellas de software y lo centrales que son las plataformas de API para ese crecimiento. Forrester menciona la gestión de API como una capacidad fundamental en su evaluación Wave más reciente, lo que refleja el papel estratégico de la categoría para las empresas. IDC también destaca el aumento explosivo del desarrollo de aplicaciones modernas (con la IA generativa en la mezcla), presagiando la proliferación masiva de aplicaciones y API en los próximos años.
Ese ritmo de crecimiento trae oportunidades, pero también riesgos. A medida que las API se multiplican y proliferan, los desarrolladores se enfrentan a una complejidad creciente y las empresas luchan por mantener la innovación segura y gobernada. En ese contexto, los ganadores serán aquellos que simplifiquen los flujos de trabajo de los desarrolladores, integren la seguridad y la gobernanza de forma predeterminada y escalen con confianza en entornos híbridos. Ahí es exactamente donde encajan los dos anuncios a continuación.
DataPower Nano Gateway es una puerta de enlace de próxima generación diseñada para cargas de trabajo modernas y nativas de la nube. Se ejecuta junto con sus aplicaciones, lo que brinda a los desarrolladores control directo sobre el tráfico de API, la seguridad y las políticas en el límite del servicio, para que puedan moverse rápidamente sin esperar a equipos centralizados.
Ya hemos equipado a las empresas con potentes puertas de enlace: la API Gateway federada, que ofrece visibilidad completa y gobernanza coherente en todas sus API, dondequiera que se ejecuten; para que las organizaciones puedan escalar la innovación con confianza, y la API Gateway de IA, que centraliza el control de las API de IA para desbloquear de forma segura decisiones más inteligentes y acelerar los resultados empresariales.
Ahora, presentamos DataPower Nano Gateway que ofrece tiempos de ejecución individuales ligeros desplegados a nivel de producto API para un escalado preciso y aislamiento de fallas, además de una huella pequeña y un inicio rápido para permitir el escalado automático y la tolerancia a fallas.
Los clientes de la vista previa nos dicen que DataPower Nano Gateway es “fácil de usar, rápido y listo para la nube”, precisamente la experiencia que esperan los desarrolladores.
En las validaciones internas, DataPower Nano Gateway demuestra un inicio de clase de milisegundos, una latencia de un solo dígito de milisegundos y una huella medida en decenas de MB, la combinación que desea para servicios coubicados y de alto rendimiento.
“Necesitamos una gestión de API que sea segura, escalable y que no nos ralentice. Que nos dé el control sin el caos”, según un insight principal de un usuario de API, que se repitió constantemente en nuestras conversaciones de campo.
Utilice DataPower Nano Gateway para proteger monolitos o microservicios y reducir los efectos de “vecino ruidoso” aislando el tráfico cerca de la carga de trabajo.
API Developer Studio unifica la creación de API, políticas y pruebas, todo gestionado como código, para lograr velocidad, coherencia y colaboración. Está diseñado para satisfacer a los desarrolladores dondequiera que estén (aplicación web, escritorio o complemento IDE) mientras mantiene la gobernanza al alcance de la mano.
Con demasiada frecuencia, el diseño de API, la configuración de políticas y las pruebas residen en herramientas separadas. Eso significa cambios de contexto, transferencias y desviaciones. Con API Developer Studio, obtiene la propiedad de extremo a extremo en una experiencia (vista de formulario o código) con control de versiones y CI/CD desde el principio.
Las respuestas de vista previa privada validan firmemente nuestra dirección, destacando el poder del flujo de creación unificado y la flexibilidad de tratar todo como código.
La combinación de DataPower Nano Gateway y API Developer Studio de API Connect cambia el modelo operativo para los equipos de API:
Habilitar la IA agéntica es un enfoque central de IBM webMethods Hybrid Integration, incluida la creación de puertas de enlace de IA, la aceleración de la gestión del ciclo de vida de MCP y el aprovechamiento de tecnologías de IBM, como watsonx. Profundice en algunos de los últimos avances aquí.
Nos enorgullece anunciar que API Connect ha sido galardonado con el premio Innovador del año en los API Awards 2025, parte de API World que reconoce los avances en la industria de API y microservicios.
¿Está listo para ver DataPower Nano Gateway y API Developer Studio en API Connect?