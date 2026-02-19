Presentación de IBM Db2 Developer Extension for VS Code

IBM Db2 Developer Extension for VS Code incorpora los flujos de trabajo Db2 en VS Code, lo que permite a los desarrolladores mantener su ritmo de trabajo y pasar de la configuración a la primera consulta más rápido.
Nos complace anunciar que IBM Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code, lanzado el 19 de febrero de 2026, ya está disponible para el público en general.
Los desarrolladores trabajan con VS Code, pero el desarrollo de Db2 a menudo implica cambiar de herramienta para configurar conexiones, explorar objetos, escribir SQL, ejecutar consultas y compartir resultados. IBM Db2 Developer Extension for VS Code incorpora esos flujos de trabajo Db2 a VS Code para que los desarrolladores puedan mantenerse en el flujo y pasar de la configuración a la primera consulta más rápido.
La extensión agiliza los flujos de trabajo clave para permitir resultados más rápidos: conectar, explorar, escribir, ejecutar y exportar, todo en VS Code.
1. Comienzo más rápido con Db2 Community Edition
Los desarrolladores pueden crear una instancia de Db2 Community Edition y comenzar a ejecutar consultas en una base de datos de muestra lista para usar y una base de datos de usuario recién creada. Esto ayuda a acortar la incorporación y facilita la creación de prototipos localmente antes de conectarse a entornos compartidos.
2. Conexiones simples y repetibles
Cree y gestione perfiles de conexión para que los desarrolladores puedan conectarse a instancias Db2 de forma coherente en todos los proyectos y entornos. Esto reduce la fricción de la configuración y facilita el cambio entre bases de datos de desarrollo, prueba y producción según sea necesario.
3. Exploración de objetos dentro de VS Code
Explore e interactúe con objetos de base de datos Db2 directamente en el editor. El descubrimiento más rápido de esquemas y objetos ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones distribuidas de manera más eficaz y reduce el tiempo dedicado a cambiar de contexto o buscar la tabla o vista adecuada.
4. Creación de SQL más eficiente
Cree SQL con asistencia del editor diseñada para el desarrollo diario: finalización de código, ayuda para firmas, verificación de sintaxis y resaltado. El objetivo es menos errores evitables y una iteración más rápida al escribir y refinar consultas.
5. Ejecute SQL y utilice los resultados de inmediato
Ejecute consultas SQL, revise los resultados y exporte conjuntos de resultados para compartir hallazgos o avanzar al siguiente paso del desarrollo. Esto admite un ciclo más estricto de escritura, ejecución y refinamiento en el mismo espacio de trabajo donde los desarrolladores ya codifican.
Db2 Developer Extension for VS Code agiliza la forma en que los desarrolladores se conectan a Db2, exploran objetos de base de datos e iteran en SQL dentro del editor. Conecta el flujo de desarrollo diario con la base confiable de Db2, de modo que los equipos pueden moverse rápidamente durante el desarrollo, y mantenerse alineados con la seguridad, gobernanza y confiabilidad necesarias para las cargas de trabajo de misión crítica.
Hay muchas maneras de experimentar la diferencia de primera mano: visite Visual Code Marketplace y descargue IBM Db2 Developer Extension; cree una instancia de Db2 Community Edition o conéctese a una base de datos Db2 existente; empiece a explorar objetos y ejecutar SQL directamente en VS Code; o explorare la documentación de Db2 para obtener guías de despliegue y características, incluidas instrucciones, scripts y configuración del entorno.