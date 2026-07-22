Diseñado para ayudar a las empresas a crear y desplegar copilotos personalizados
Microsoft Copilot es un asistente de IA diseñado para aumentar la productividad y la creatividad en tareas diarias y ya está en funcionamiento en herramientas que se usan a diario, como Outlook, Office 365 y Teams. Pero para algunas compañías, se necesita una solución más específica y personalizada.
Ahí es donde entran en juego los copilotos personalizados. Estos se pueden diseñar a medida para el caso de uso específico de una compañía y construir según sus especificaciones exactas.
Para ayudar a las empresas a navegar la complejidad e incertidumbre de este panorama de rápida evolución, IBM Consulting anunció IBM Copilot Runway, una nueva solución diseñada para ayudar a las empresas a crear, personalizar, desplegar y gestionar copilots.
Un marco personalizado para ayudar a las organizaciones a desplegar copilotos a escala, alineando con sus necesidades y objetivos únicos para una integración fluida y el máximo impacto.
Utilice Copilot Catalyst de IBM para diseñar copilotos que sean flexibles y adaptables, lo que permite a las organizaciones satisfacer sus necesidades únicas de manera eficaz y eficiente.
Una biblioteca de copilotos predefinidos para casos de uso específicos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en la implementación.
Insights de contratos impulsados por IA para especialistas en adquisiciones
Asista a los especialistas en adquisiciones a extraer insights valiosos de los contratos. Este enfoque puede ayudar a los usuarios a comprender los términos, obligaciones y riesgos de los contratos de manera más eficiente, permitiendo una toma de decisiones informada y procesos de gestión de contratos optimizados.
Asistencia inteligente para las operaciones de atención al cliente
Un copiloto para agentes y técnicos que ofrece búsqueda con IA generativa, opciones de autoservicio, asistencia en tiempo real, recomendaciones de ventas adicionales/ventas cruzadas y soporte contextual para operaciones optimizadas y una experiencia del cliente mejorada.
Copiloto de verificación de KYC impulsado por IA
Un copiloto que tiene como objetivo automatizar y agilizar el proceso de verificación de KYC, asegurando el cumplimiento de las regulaciones mientras reduce el tiempo y el esfuerzo requeridos por el personal bancario.
Apoyo y compromiso inteligente para los empleados
Un copiloto para empleados que mejora el compromiso de los empleados, reduce las tareas manuales y garantiza una experiencia fluida a lo largo del ciclo de vida del empleado, desde la incorporación hasta las operaciones diarias.
Copiloto gemelo digital para la optimización operativa
Réplica digital dinámica de una entidad física, que colabora con operadores humanos para simular, monitorear y optimizar el rendimiento en el mundo real, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia.
Impulse la innovación potenciada mediante la adopción de la IA agéntica con la dinámica cartera de tecnología de Microsoft y su profunda experiencia en la industria.
Los servicios y la consultoría de inteligencia artificial (IA) pueden ayudar a implementar y escalar la IA empresarial para reinventar los flujos de trabajo de su organización.
IBM Consulting ofrece servicios de consultoría de expertos en IA y datos para ayudar a las empresas a construir una estrategia de IA responsable y escalable.
Plataforma de entrega impulsada por IA para acelerar la creación de valor a escala.