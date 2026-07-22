IBM Copilot Runway

Diseñado para ayudar a las empresas a crear y desplegar copilotos personalizados

IBM Consulting mejora las capacidades de Microsoft Copilot
Pista vacía del aeropuerto internacional de Wuxi Shuofang, ciudad de Wuxi, China

Potencie la transformación del negocio impulsada por IA

Microsoft Copilot es un asistente de IA diseñado para aumentar la productividad y la creatividad en tareas diarias y ya está en funcionamiento en herramientas que se usan a diario, como Outlook, Office 365 y Teams. Pero para algunas compañías, se necesita una solución más específica y personalizada.

Ahí es donde entran en juego los copilotos personalizados. Estos se pueden diseñar a medida para el caso de uso específico de una compañía y construir según sus especificaciones exactas.

Para ayudar a las empresas a navegar la complejidad e incertidumbre de este panorama de rápida evolución, IBM Consulting anunció IBM Copilot Runway, una nueva solución diseñada para ayudar a las empresas a crear, personalizar, desplegar y gestionar copilots.

Capacidades
Infraestructura de adopción

Un marco personalizado para ayudar a las organizaciones a desplegar copilotos a escala, alineando con sus necesidades y objetivos únicos para una integración fluida y el máximo impacto.
Copilot Catalyst

Utilice Copilot Catalyst de IBM para diseñar copilotos que sean flexibles y adaptables, lo que permite a las organizaciones satisfacer sus necesidades únicas de manera eficaz y eficiente.
Copilotos personalizados prediseñados

Una biblioteca de copilotos predefinidos para casos de uso específicos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en la implementación.

Casos de uso

Insights de contratos impulsados por IA para especialistas en adquisiciones

Asista a los especialistas en adquisiciones a extraer insights valiosos de los contratos. Este enfoque puede ayudar a los usuarios a comprender los términos, obligaciones y riesgos de los contratos de manera más eficiente, permitiendo una toma de decisiones informada y procesos de gestión de contratos optimizados.

Dos empresarios usan una computadora portátil juntos en una oficina

Asistencia inteligente para las operaciones de atención al cliente

Un copiloto para agentes y técnicos que ofrece búsqueda con IA generativa, opciones de autoservicio, asistencia en tiempo real, recomendaciones de ventas adicionales/ventas cruzadas y soporte contextual para operaciones optimizadas y una experiencia del cliente mejorada.

Un agente de atención al cliente que trabaja frente a una computadora con un auricular puesto

Copiloto de verificación de KYC impulsado por IA

Un copiloto que tiene como objetivo automatizar y agilizar el proceso de verificación de KYC, asegurando el cumplimiento de las regulaciones mientras reduce el tiempo y el esfuerzo requeridos por el personal bancario.

Un cajero de banco en la computadora ayuda a una pareja en el mostrador de una sucursal bancaria

Apoyo y compromiso inteligente para los empleados

Un copiloto para empleados que mejora el compromiso de los empleados, reduce las tareas manuales y garantiza una experiencia fluida a lo largo del ciclo de vida del empleado, desde la incorporación hasta las operaciones diarias.

Computadora portátil, director ejecutivo (CEO) o empresarios sénior en una reunión para planificar una estrategia de marketing para el crecimiento financiero de la empresa.

Copiloto gemelo digital para la optimización operativa

Réplica digital dinámica de una entidad física, que colabora con operadores humanos para simular, monitorear y optimizar el rendimiento en el mundo real, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia.

Empleados de oficina que trabajan en sus computadoras

Estudio de caso

Una mujer asiática de mediana edad con jeans azules sentada en la cama en una pose de yoga frente a una computadora portátil
Redi, el asistente virtual bancario impulsado por IA, potencia la interacción del cliente Lea el estudio de caso

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