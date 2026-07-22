Microsoft Copilot es un asistente de IA diseñado para aumentar la productividad y la creatividad en tareas diarias y ya está en funcionamiento en herramientas que se usan a diario, como Outlook, Office 365 y Teams. Pero para algunas compañías, se necesita una solución más específica y personalizada.

Ahí es donde entran en juego los copilotos personalizados. Estos se pueden diseñar a medida para el caso de uso específico de una compañía y construir según sus especificaciones exactas.

Para ayudar a las empresas a navegar la complejidad e incertidumbre de este panorama de rápida evolución, IBM Consulting anunció IBM Copilot Runway, una nueva solución diseñada para ayudar a las empresas a crear, personalizar, desplegar y gestionar copilots.