Consultoría en operaciones de seguros

Reimaginar las operaciones de seguros con una transformación impulsada por IA

HFS nombra a IBM líder de seguros
Redefina las operaciones de seguros con IA

Las operaciones de seguros de IBM ayudan a las aseguradoras a reinventar y transformar sus operaciones principales con IA agéntica para aumentar la eficiencia, perfeccionar la gestión de riesgos y mejorar las experiencias de los clientes y los intermediarios. IBM Consulting aporta una profunda experiencia de la industria, así como capacidades de IA y automatización con una base confiable de datos y gobernanza para agilizar la administración de políticas, la suscripción y las reclamaciones, impulsando decisiones más inteligentes y resultados medibles.

No se trata solo de la automatización de un proceso existente. Es un proceso de reinvención con IA. Este método significa que los flujos de trabajo se simplifican y responden mejor a las necesidades de los usuarios, que los humanos toman decisiones mejores y más rápidas y que el rendimiento mejora notablemente para ofrecer mayores resultados comerciales de manera sostenible.

Con un historial probado y soluciones diseñadas para integrarse perfectamente en los sistemas existentes, IBM es el socio de confianza para las aseguradoras listas para liderar un mercado dinámico y regulado.
Beneficios
Agilidad operativa

 

Acelere el procesamiento de reclamaciones, la suscripción y la administración de pólizas, reduciendo costos y garantizando el cumplimiento. Digitalice los flujos de trabajo y amplíe la cobertura, elevando la calidad del servicio.
IA empática

 

Vaya más allá del procesamiento de las pólizas de seguro y las reclamaciones. Utilice la IA para comprender las necesidades del cliente y transformar las interacciones de los clientes en conexiones personalizadas y significativas.
Crecimiento de los ingresos

 

Aumente el crecimiento de los ingresos mejorando la experiencia del cliente y simplificando y acelerando los procesos de suscripción, nuevos negocios y renovación.
Dominios críticos de seguros Reimagine las operaciones de seguros con IA en todas las áreas centrales del sector. Gestión de reclamaciones

Aproveche el apoyo a la toma de decisiones impulsado por IA para procesar las reclamaciones de forma rápida y precisa. Capacite a los empleados para abordar casos complejos, mantener los SLA y mejorar las experiencias del cliente. El aprendizaje continuo impulsa una mayor precisión y capacidad de respuesta, impulsando una agilidad operativa inigualable.

 Soporte para la suscripción

Aumente la precisión de las suscripciones y minimice el riesgo con watsonx y los asistentes de IA. Analice rápidamente datos complejos de múltiples fuentes para tomar decisiones más rápidas, basadas en datos. Alinee la selección de riesgos, los precios y los términos con su estrategia empresarial sin esfuerzo.

 Administración de políticas

Transforme la administración de políticas con IA agéntica y plataformas integradas. Optimice las operaciones de extremo a extremo, desde el soporte a los agentes y la atención al cliente hasta la facturación, las renovaciones y las actualizaciones de beneficios. Simplifique emisiones, préstamos, entregas, endosos, gestión de primas y terminaciones con precisión y eficiencia operativa.

 Nuevos negocios y adquisición de clientes

Impulse el crecimiento con operaciones de front-end optimizadas, desde la integridad de los envíos y las revisiones de idoneidad hasta la generación de cotizaciones y la configuración de políticas. Aproveche la automatización inteligente para gestionar las interacciones clave y garantizar una incorporación fluida, impulsando la precisión, el cumplimiento y la satisfacción del cliente desde el principio. 

 Riesgos y cumplimiento normativo

Fortalezca a su empresa con controles inteligentes en supervisión actuarial, gestión de exposición y conciliación financiera. Simplifique el modelado de riesgos, las pruebas y la adecuación del capital con analytics avanzados. Automatice los flujos de trabajo de cumplimiento, desde el monitoreo de AML y las búsquedas de OFAC hasta el manejo de quejas y los informes regulatorios, garantizando transparencia, precisión y confianza inquebrantable.  
Crear conjuntamente con IBM® Garage
Idee, construya, mida, itere y escale soluciones perfectamente con nuestro marco integral de design thinking, y prácticas ágiles y DevOps. Nuestro enfoque está diseñado para integrarse con los sistemas existentes y maximizar el valor de sus inversiones actuales. Logre una rápida generación de valor y adopte tecnologías de punta a través de la asociación creada con su equipo y un conjunto diverso de expertos de IBM en negocios, diseño y tecnología.

Reconocimiento del mercado

IBM nombrada líder del mercado en el informe HFS Horizons Insurance Services 2025

En el informe HFS Horizons Insurance Services 2025, se nombró a IBM líder del mercado por impulsar una transformación medible en todo el sistema de seguros. Este resultado es posible mediante el uso de datos, IA y nube híbrida para ofrecer un crecimiento de primera calidad, eficiencia operativa y valor de extremo a extremo.

Insights

Explore cómo las aseguradoras están adoptando la IA generativa para impulsar las operaciones de seguros Lea al respecto aquí
Reinventar los seguros con IA
Descubra cómo las aseguradoras pueden ir más allá de los pilotos de IA hacia una transformación a gran escala, abordando la deuda existente, las brechas de gobernanza y los retos de la experiencia del cliente.
La era de la IA: el cambio en los seguros
Las aseguradoras están aumentando la eficiencia con la IA, pero deben abordar la deuda tecnológica, las carencias de habilidades y la confianza para desbloquear todo su potencial y satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes.
La IA agéntica en las operaciones empresariales
Descubra cómo los agentes de IA están transformando las operaciones, optimizando los flujos de trabajo de manera autónoma, mejorando la agilidad y elevando la creatividad humana.
Strategic partners

Logotipo de Microsoft
Microsoft

IBM Consulting ayuda a los clientes a trazar su recorrido hacia Microsoft Cloud, usando la IA, Red Hat OpenShift y Cloud Accelerator para impulsar el éxito del negocio.
Logotipo de AWS
AWS

IBM y AWS han reunido un sistema de profesionales altamente experimentados dedicados a desplegar soluciones para clientes en AWS. IBM le ayuda a trasladar los flujos de trabajo existentes a la nube de AWS, desarrollar aplicaciones nativas de la nube y gestionar su entorno en la nube de AWS.
Logotipo de Celonis
Celonis

IBM y Celonis han infundido inteligencia y previsibilidad basadas en datos con gemelos de procesos digitales. Estos visualizan y ofrecen insights financieros basados en datos sobre procesos, lo que permite a los clientes empresariales reimaginar los modelos operativos y mejorar las decisiones empresariales.
Logotipo de UiPath
UiPath

IBM y UiPath combinan las fortalezas de la RPA y la automatización empresarial digital para ofrecer una automatización escalable y segura, desde bots atendidos y desatendidos hasta la gestión completa del flujo de trabajo, las decisiones y el contenido en una solución perfecta.
Logotipo de HyperScience
HyperScience

Hyperscience es un socio de lanzamiento de IBM watsonx Orchestrate, que combina nuestra automatización de documentos con los flujos de trabajo impulsados por IA de IBM para ayudar a las empresas a optimizar los procesos con el Agent Catalog.
Soluciones relacionadas Operaciones bancarias

Con una profunda experiencia en la industria y un enfoque en la automatización inteligente, IBM ayuda a los bancos a modernizar las operaciones como KYC, préstamos y financiación del comercio. Los clientes se benefician de las soluciones habilitadas para la nube creadas conjuntamente que impulsan procesos sin contacto, mejoran la alineación regulatoria y elevan la satisfacción del cliente.

 Aprenda más Operaciones de negocios

El enfoque moderno de IBM para los servicios de subcontratación, comienza con una perspectiva de creación conjunta empírica que ayuda a los clientes a replantear los flujos de trabajo operativos mediante la infusión de automatización e IA basadas en la nube.

 Aprenda más Consultoría de servicios financieros

IBM Financial Services Consulting ayuda a los bancos a modernizarse para obtener un beneficio competitivo, pasando de la eficiencia del back-office a la excelencia del front-office a través de una transformación central impulsada por IA, pagos ágiles y un enfoque en el crecimiento, el cumplimiento y la optimización de costos.

 Aprenda más
