Las operaciones de seguros de IBM ayudan a las aseguradoras a reinventar y transformar sus operaciones principales con IA agéntica para aumentar la eficiencia, perfeccionar la gestión de riesgos y mejorar las experiencias de los clientes y los intermediarios. IBM Consulting aporta una profunda experiencia de la industria, así como capacidades de IA y automatización con una base confiable de datos y gobernanza para agilizar la administración de políticas, la suscripción y las reclamaciones, impulsando decisiones más inteligentes y resultados medibles.

No se trata solo de la automatización de un proceso existente. Es un proceso de reinvención con IA. Este método significa que los flujos de trabajo se simplifican y responden mejor a las necesidades de los usuarios, que los humanos toman decisiones mejores y más rápidas y que el rendimiento mejora notablemente para ofrecer mayores resultados comerciales de manera sostenible.

Con un historial probado y soluciones diseñadas para integrarse perfectamente en los sistemas existentes, IBM es el socio de confianza para las aseguradoras listas para liderar un mercado dinámico y regulado.