Reimaginar las operaciones de seguros con una transformación impulsada por IA
Las operaciones de seguros de IBM ayudan a las aseguradoras a reinventar y transformar sus operaciones principales con IA agéntica para aumentar la eficiencia, perfeccionar la gestión de riesgos y mejorar las experiencias de los clientes y los intermediarios. IBM Consulting aporta una profunda experiencia de la industria, así como capacidades de IA y automatización con una base confiable de datos y gobernanza para agilizar la administración de políticas, la suscripción y las reclamaciones, impulsando decisiones más inteligentes y resultados medibles.
No se trata solo de la automatización de un proceso existente. Es un proceso de reinvención con IA. Este método significa que los flujos de trabajo se simplifican y responden mejor a las necesidades de los usuarios, que los humanos toman decisiones mejores y más rápidas y que el rendimiento mejora notablemente para ofrecer mayores resultados comerciales de manera sostenible.
Con un historial probado y soluciones diseñadas para integrarse perfectamente en los sistemas existentes, IBM es el socio de confianza para las aseguradoras listas para liderar un mercado dinámico y regulado.
Acelere el procesamiento de reclamaciones, la suscripción y la administración de pólizas, reduciendo costos y garantizando el cumplimiento. Digitalice los flujos de trabajo y amplíe la cobertura, elevando la calidad del servicio.
Vaya más allá del procesamiento de las pólizas de seguro y las reclamaciones. Utilice la IA para comprender las necesidades del cliente y transformar las interacciones de los clientes en conexiones personalizadas y significativas.
Aumente el crecimiento de los ingresos mejorando la experiencia del cliente y simplificando y acelerando los procesos de suscripción, nuevos negocios y renovación.
Aproveche el apoyo a la toma de decisiones impulsado por IA para procesar las reclamaciones de forma rápida y precisa. Capacite a los empleados para abordar casos complejos, mantener los SLA y mejorar las experiencias del cliente. El aprendizaje continuo impulsa una mayor precisión y capacidad de respuesta, impulsando una agilidad operativa inigualable.
Aumente la precisión de las suscripciones y minimice el riesgo con watsonx y los asistentes de IA. Analice rápidamente datos complejos de múltiples fuentes para tomar decisiones más rápidas, basadas en datos. Alinee la selección de riesgos, los precios y los términos con su estrategia empresarial sin esfuerzo.
Transforme la administración de políticas con IA agéntica y plataformas integradas. Optimice las operaciones de extremo a extremo, desde el soporte a los agentes y la atención al cliente hasta la facturación, las renovaciones y las actualizaciones de beneficios. Simplifique emisiones, préstamos, entregas, endosos, gestión de primas y terminaciones con precisión y eficiencia operativa.
Impulse el crecimiento con operaciones de front-end optimizadas, desde la integridad de los envíos y las revisiones de idoneidad hasta la generación de cotizaciones y la configuración de políticas. Aproveche la automatización inteligente para gestionar las interacciones clave y garantizar una incorporación fluida, impulsando la precisión, el cumplimiento y la satisfacción del cliente desde el principio.
Fortalezca a su empresa con controles inteligentes en supervisión actuarial, gestión de exposición y conciliación financiera. Simplifique el modelado de riesgos, las pruebas y la adecuación del capital con analytics avanzados. Automatice los flujos de trabajo de cumplimiento, desde el monitoreo de AML y las búsquedas de OFAC hasta el manejo de quejas y los informes regulatorios, garantizando transparencia, precisión y confianza inquebrantable.
Idee, construya, mida, itere y escale soluciones perfectamente con nuestro marco integral de design thinking, y prácticas ágiles y DevOps. Nuestro enfoque está diseñado para integrarse con los sistemas existentes y maximizar el valor de sus inversiones actuales. Logre una rápida generación de valor y adopte tecnologías de punta a través de la asociación creada con su equipo y un conjunto diverso de expertos de IBM en negocios, diseño y tecnología.
En el informe HFS Horizons Insurance Services 2025, se nombró a IBM líder del mercado por impulsar una transformación medible en todo el sistema de seguros. Este resultado es posible mediante el uso de datos, IA y nube híbrida para ofrecer un crecimiento de primera calidad, eficiencia operativa y valor de extremo a extremo.
IBM Consulting ayuda a los clientes a trazar su recorrido hacia Microsoft Cloud, usando la IA, Red Hat OpenShift y Cloud Accelerator para impulsar el éxito del negocio.
IBM y AWS han reunido un sistema de profesionales altamente experimentados dedicados a desplegar soluciones para clientes en AWS. IBM le ayuda a trasladar los flujos de trabajo existentes a la nube de AWS, desarrollar aplicaciones nativas de la nube y gestionar su entorno en la nube de AWS.
IBM y Celonis han infundido inteligencia y previsibilidad basadas en datos con gemelos de procesos digitales. Estos visualizan y ofrecen insights financieros basados en datos sobre procesos, lo que permite a los clientes empresariales reimaginar los modelos operativos y mejorar las decisiones empresariales.
IBM y UiPath combinan las fortalezas de la RPA y la automatización empresarial digital para ofrecer una automatización escalable y segura, desde bots atendidos y desatendidos hasta la gestión completa del flujo de trabajo, las decisiones y el contenido en una solución perfecta.
Con una profunda experiencia en la industria y un enfoque en la automatización inteligente, IBM ayuda a los bancos a modernizar las operaciones como KYC, préstamos y financiación del comercio. Los clientes se benefician de las soluciones habilitadas para la nube creadas conjuntamente que impulsan procesos sin contacto, mejoran la alineación regulatoria y elevan la satisfacción del cliente.
El enfoque moderno de IBM para los servicios de subcontratación, comienza con una perspectiva de creación conjunta empírica que ayuda a los clientes a replantear los flujos de trabajo operativos mediante la infusión de automatización e IA basadas en la nube.
IBM Financial Services Consulting ayuda a los bancos a modernizarse para obtener un beneficio competitivo, pasando de la eficiencia del back-office a la excelencia del front-office a través de una transformación central impulsada por IA, pagos ágiles y un enfoque en el crecimiento, el cumplimiento y la optimización de costos.
