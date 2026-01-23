Actualmente, muchas empresas utilizan la IA (a través de asistentes, agentes y automatización), pero siguen teniendo dificultades para ver rendimientos reales. Los esfuerzos a menudo permanecen fragmentados, con flujos de trabajo desconectados, datos aislados y una gobernanza incongruente que dificulta escalar la IA, la confianza en los resultados o la obtención del retorno de la inversión (ROI) en IA.

IBM® Enterprise Advantage ayuda a cambiar eso. Es un servicio para construir y operar su plataforma de IA empresarial para escalar y obtener un valor más rápido. Aporta estructura, contexto y ejecución a la IA empresarial, lo que le ayuda a pasar de casos de uso aislados a resultados a escala con la tecnología existente, a la vez que integra lo que necesita.

Qué cambia esta transformación en toda su empresa: