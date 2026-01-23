Amplíe su IA para crear valor más rápido
Actualmente, muchas empresas utilizan la IA (a través de asistentes, agentes y automatización), pero siguen teniendo dificultades para ver rendimientos reales. Los esfuerzos a menudo permanecen fragmentados, con flujos de trabajo desconectados, datos aislados y una gobernanza incongruente que dificulta escalar la IA, la confianza en los resultados o la obtención del retorno de la inversión (ROI) en IA.
IBM® Enterprise Advantage ayuda a cambiar eso. Es un servicio para construir y operar su plataforma de IA empresarial para escalar y obtener un valor más rápido. Aporta estructura, contexto y ejecución a la IA empresarial, lo que le ayuda a pasar de casos de uso aislados a resultados a escala con la tecnología existente, a la vez que integra lo que necesita.
Qué cambia esta transformación en toda su empresa:
Transforme los procesos fragmentados en flujos de trabajo agénticos que preserven su contexto empresarial de principio a fin, aportando precisión informada por sus datos y matices específicos del dominio.
Acelere la entrega de TI a través de flujos de trabajo de desarrollo autónomos que manejan la generación, las pruebas y el despliegue de código teniendo en cuenta su entorno de compilación óptimo.
Permita a sus empleados acceder con precisión al conocimiento de la empresa, lo que fomenta la confianza y la adopción, además de facilitar la toma de mejores decisiones.
Llevar más ideas al mercado más rápido, integrando el feedback de los clientes en tiempo real, automatizando la creación de prototipos y la incorporación de la calidad y el cumplimiento desde el principio.
Diseñe, despliegue y escale experiencias de autoservicio para los clientes impulsadas por IA, con control integrado para la empresa.
Los clientes esperan respuestas rápidas cuando visitan un sitio web o una aplicación, ya sea que busquen detalles del producto, el estado de su pedido o ayuda con un problema.
Esta demostración se trata de cómo la experiencia del cliente de autoservicio agéntico, creada con IBM Enterprise Advantage, permite a los asistentes inteligentes responder preguntas, recomendar productos y resolver problemas. También brinda a las empresas control sobre la voz de la marca, la precisión, el costo y la gobernanza.
Configure, entrene y opere flujos de trabajo de documentos impulsados por IA, sin necesidad de escribir código.
Los equipos publican licitaciones, reciben ofertas de múltiples proveedores y revisan grandes volúmenes de contratos para evaluar precios, términos y cumplimiento.
Esta demostración se trata de cómo el procesamiento de documentos con agentes, creado con el servicio de aplicaciones agénticas de IBM Enterprise Advantage, ayuda a los equipos a convertir las respuestas en licitaciones y los contratos en datos estructurados y utilizables más rápido y con mayor confianza.
Cree, configure y opere flujos de trabajo de informes normativos impulsados por IA, con supervisión humana integrada.
Los informes normativos requieren que los equipos revisen miles de páginas de documentos fuente y los conviertan en informes estructurados que cumplan con los requisitos normativos.
Esta demostración se trata de cómo la autoría normativa agéntica, creada con IBM Enterprise Advantage, ayuda a los equipos a generar informes listos para los organismos reguladores más rápido a través de IA agéntica, revisión automatizada y validación humana para mayor precisión y confianza.
A través de flujos de trabajo agénticos que aprenden y se optimizan 1
A través de ecosistemas de desarrollo autogestionados 1
Para un trabajo de alto valor, al tiempo que mejora considerablemente la calidad de las decisiones 1
Aumento de productos digitales exitosos 1
Los expertos e ingenieros determinan, despliegan, personalizan y gestionan su plataforma de IA y agentes específicos y aplicaciones agénticas. Reconocido por IDC, Gartner y Everest Group, IBM Consulting es líder en servicios de IA e IA generativa.
Una colección de agentes específicos de dominio e industrias y aplicaciones agénticas para habilitar equipos híbridos de trabajadores humanos y trabajadores digitales. Estos flujos de trabajo predefinidos proporcionan una ventaja inicial del 80 % para los procesos empresariales más críticos, se optimizan continuamente y se pueden desplegar en cualquier entorno.
Creamos una plataforma de IA abierta para brindar inteligencia a cualquier caso de uso o usuario con incorporación del propio contexto especializado, orquestación y gobernanza. A través de Enterprise Advantage, la tecnología de múltiples proveedores de esta plataforma modular está disponible para que usted pueda escalar la IA en su entorno de IA preferido. Lo demuestra el hecho de que nosotros mismos la utilizamos para potenciar el trabajo de casi 150 000 consultores cada día.
Como socio consultor principal de AWS, IBM ayuda a modernizar y escalar centros de contacto impulsados por la plataforma Amazon Connect e integra soluciones de IA, ML y automatización en AWS Cloud.
Una plataforma que empodera a nuestros consultores con asistentes, agentes y aplicaciones de IA para ofrecer valor medible más rápido a escala para sus iniciativas críticas.
Impulse el valor con los servicios de integración de IA. Cree un flujo de trabajo de IA agéntica de extremo a extremo que transforme el trabajo y mantenga los rendimientos financieros.
Descubra cómo los servicios y la consultoría de inteligencia artificial (IA) de IBM pueden ayudar a implementar y escalar la IA empresarial para reinventar los flujos de trabajo de su organización.
Los servicios de consultoría de datos y analytics de IBM le ayudan a liberar todo el potencial de sus datos, para que pueda centrarse en impulsar su organización hacia el futuro con IA o fuerza laboral formada por agentes de IA.
