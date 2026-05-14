La migración a gran escala a la nube es una transformación compleja y de alto riesgo que implica sistemas, datos y proveedores fragmentados. El éxito depende de un enfoque impulsado por IA que combine automatización, inteligencia y gobernanza para acelerar los resultados y mejorar la toma de decisiones.

IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) es un marco impulsado por IA que orquesta la migración y modernización de la nube de extremo a extremo. Unifica el descubrimiento mediante la ejecución en una única capa de inteligencia, optimizando procesos con IA generativa y automatización para ofrecer resultados más rápidos y controlados.

Basado en tecnologías seguras y abiertas, ICDC es compatible con entornos híbridos y se integra con otros sistemas. Resulta especialmente eficaz para sistemas heredados complejos, ya que ofrece vías guiadas por IA para estrategias de reubicación, cambio de plataforma, refactorización o retirada, con mayor claridad y previsibilidad.