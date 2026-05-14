Simplifique y reduzca el riesgo de los programas de transformación a gran escala
La migración a gran escala a la nube es una transformación compleja y de alto riesgo que implica sistemas, datos y proveedores fragmentados. El éxito depende de un enfoque impulsado por IA que combine automatización, inteligencia y gobernanza para acelerar los resultados y mejorar la toma de decisiones.
IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) es un marco impulsado por IA que orquesta la migración y modernización de la nube de extremo a extremo. Unifica el descubrimiento mediante la ejecución en una única capa de inteligencia, optimizando procesos con IA generativa y automatización para ofrecer resultados más rápidos y controlados.
Basado en tecnologías seguras y abiertas, ICDC es compatible con entornos híbridos y se integra con otros sistemas. Resulta especialmente eficaz para sistemas heredados complejos, ya que ofrece vías guiadas por IA para estrategias de reubicación, cambio de plataforma, refactorización o retirada, con mayor claridad y previsibilidad.
ICDC ofrece descubrimiento impulsado por IA en todos los estados híbridos, revelando dependencias, riesgos, preparación, optimización e insights de modernización, lo que permite tomar decisiones más rápidas y de mayor calidad y acelerar las evaluaciones de la nube a escala empresarial.
ICDC sirve como un plano de comando unificado, integrándose perfectamente con plataformas independientes en la nube, aplicación empresarial y ecosistemas de infraestructura. Además, ayuda a ampliar la modernización a través de vías de reubicación, cambio de plataforma, refactorización, modularización y retirada, con flexibilidad y a gran escala.
ICDC permite la ejecución con intervención mínima mediante automatización impulsada por IA, flujos de trabajo orquestados por agentes, paneles en tiempo real y un asistente de migración en lenguaje natural. Esta herramienta ofrece ejecución con clic para migrar, reducir el riesgo, plazos más rápidos y visibilidad completa del programa a escala.
ICDC utiliza IA generativa y patrones de interacción probados para generar automáticamente arquitecturas de destino, diseños de migración, diagramas y paquetes de trabajo. Un asistente de diseño basado en lenguaje natural estandariza las decisiones, reduce los cuellos de botella arquitectónicos y mejora la calidad del diseño a escala.
ICDC aplica inteligencia a las aplicaciones de grupo por dependencias, prioridad del negocio y riesgo para crear oleadas de migración optimizadas, hojas de ruta de generación automática y estructura de desglose de trabajo (WBS) personalizada para rehospedar, reorganizar y retirar. ICDC ofrece una integración fluida en herramientas como Jira y Azure ADO para una ejecución industrializada.
Mediante el uso de metodologías ágiles y amplios proyectos técnicos reutilizables, podemos ayudarle a acelerar su diseño, migración y operaciones en la nube de AWS, independientemente del segmento de su industria.
Vikas Ganoorkar es socio sénior de IBM y cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo a nivel mundial en el ámbito de las aplicaciones empresariales, la migración a la nube y las transformaciones de Oracle y SAP, principalmente en el sector bancario y de servicios financieros. Se especializa en preventa, implementación a gran escala, liderazgo de prácticas y el impulso de la innovación a través de la nube, las metodologías ágiles y DevOps en equipos extranjeros y globales.
Como director de tecnología de IBM para los activos de servicios de migración y modernización en IBM Consulting, Sailendra se especializa en IA generativa, nube y gestión de productos de datos. Dirige proyectos de transformación e integración a gran escala para clientes empresariales de diversas industrias. Sailendra, que reside en Estocolmo, es reconocido por su experiencia en plataformas de aplicaciones distribuidas complejas y por su liderazgo técnico.
Como CTO de la oferta de migración y modernización de aplicaciones y datos de nube híbrida, Vinay lidera el diseño y la entrega de soluciones de migración y modernización de aplicaciones de alta calidad para entornos híbridos multinube. Sus áreas de especialización abarcan desarrollo, analytics, productos e innovación de CRM. Posee patentes relacionadas con la nube y es autor de múltiples publicaciones. Le apasiona impulsar la transformación continua basada en la nube y el valor para el cliente.
Debasis RoyChoudhuri es ingeniero distinguido y socio ejecutivo de IBM, liderando la práctica de modernización para servicio en la nube híbrida en América. Se especializa en IA generativa, estrategia de TI multinube y proyectos de transformación en la nube. Debasis es reconocido como un líder de opinión dentro de IBM y es miembro la IBM Academy of Technology.
Una plataforma infundida con IA generativa que ayuda a acelerar la adopción de la nube con resultados constantes y predecibles. Admite una amplia gama de aplicaciones y zonas de aterrizaje que permiten la modernización tanto de la nube híbrida como nativa de la plataforma.
Nuestra metodología de modernización de aplicaciones, impulsada por Red Hat®, le ayuda a ejecutar una migración y modernización sin problemas a la nube de manera segura, rentable y ágil.
Una estrategia de creación nativa de la nube acelera la innovación a costos más bajos, ayuda a reducir el tiempo de comercialización e impulsa el crecimiento de los ingresos con plataformas multinube híbridas abiertas seguras.
IBM Application Management Services puede ayudarlo a desbloquear su inversión en la nube transformando la manera en que gestiona las aplicaciones.