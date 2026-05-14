IBM Consulting Delivery Curator (ICDC)

Simplifique y reduzca el riesgo de los programas de transformación a gran escala

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Dos profesionales trabajando en una computadora en un entorno de fábrica

Marco de IA probado en la práctica para la migración y modernización en la nube

La migración a gran escala a la nube es una transformación compleja y de alto riesgo que implica sistemas, datos y proveedores fragmentados. El éxito depende de un enfoque impulsado por IA que combine automatización, inteligencia y gobernanza para acelerar los resultados y mejorar la toma de decisiones.

IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) es un marco impulsado por IA que orquesta la migración y modernización de la nube de extremo a extremo. Unifica el descubrimiento mediante la ejecución en una única capa de inteligencia, optimizando procesos con IA generativa y automatización para ofrecer resultados más rápidos y controlados.

Basado en tecnologías seguras y abiertas, ICDC es compatible con entornos híbridos y se integra con otros sistemas. Resulta especialmente eficaz para sistemas heredados complejos, ya que ofrece vías guiadas por IA para estrategias de reubicación, cambio de plataforma, refactorización o retirada, con mayor claridad y previsibilidad. 
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Capacidades
Descubrimiento, evaluación e insights impulsados por IA

ICDC ofrece descubrimiento impulsado por IA en todos los estados híbridos, revelando dependencias, riesgos, preparación, optimización e insights de modernización, lo que permite tomar decisiones más rápidas y de mayor calidad y acelerar las evaluaciones de la nube a escala empresarial.
Integración de ecosistemas y extensión de la modernización

ICDC sirve como un plano de comando unificado, integrándose perfectamente con plataformas independientes en la nube, aplicación empresarial y ecosistemas de infraestructura. Además, ayuda a ampliar la modernización a través de vías de reubicación, cambio de plataforma, refactorización, modularización y retirada, con flexibilidad y a gran escala.
Ejecución con intervención mínima, automatización y gobernanza

ICDC permite la ejecución con intervención mínima mediante automatización impulsada por IA, flujos de trabajo orquestados por agentes, paneles en tiempo real y un asistente de migración en lenguaje natural. Esta herramienta ofrece ejecución con clic para migrar, reducir el riesgo, plazos más rápidos y visibilidad completa del programa a escala.
Automatización inteligente del diseño y generación de arquitectura

ICDC utiliza IA generativa y patrones de interacción probados para generar automáticamente arquitecturas de destino, diseños de migración, diagramas y paquetes de trabajo. Un asistente de diseño basado en lenguaje natural estandariza las decisiones, reduce los cuellos de botella arquitectónicos y mejora la calidad del diseño a escala.
Planificación automatizada de oleadas e identificación de hojas de ruta

ICDC aplica inteligencia a las aplicaciones de grupo por dependencias, prioridad del negocio y riesgo para crear oleadas de migración optimizadas, hojas de ruta de generación automática y estructura de desglose de trabajo (WBS) personalizada para rehospedar, reorganizar y retirar. ICDC ofrece una integración fluida en herramientas como Jira y Azure ADO para una ejecución industrializada.

Alianzas estratégicas

AWS

Mediante el uso de metodologías ágiles y amplios proyectos técnicos reutilizables, podemos ayudarle a acelerar su diseño, migración y operaciones en la nube de AWS, independientemente del segmento de su industria.

Chatbot de migración impulsado por IA generativa Descubrimiento como servicio impulsado por IA generativa (GDaaS) Asistente de diseño impulsado por IA generativa
Colegas sentados en un escritorio mirando una computadora portátil en una oficina

Conozca a nuestros expertos

Socio sénior y líder global de servicios de migración y modernización. Vikas Ganoorkar

Vikas Ganoorkar es socio sénior de IBM y cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo a nivel mundial en el ámbito de las aplicaciones empresariales, la migración a la nube y las transformaciones de Oracle y SAP, principalmente en el sector bancario y de servicios financieros. Se especializa en preventa, implementación a gran escala, liderazgo de prácticas y el impulso de la innovación a través de la nube, las metodologías ágiles y DevOps en equipos extranjeros y globales.

Conéctese con Vikas
CTO de activos globales y servicios de migración y modernización Sailendra Panigrahi

Como director de tecnología de IBM para los activos de servicios de migración y modernización en IBM Consulting, Sailendra se especializa en IA generativa, nube y gestión de productos de datos. Dirige proyectos de transformación e integración a gran escala para clientes empresariales de diversas industrias. Sailendra, que reside en Estocolmo, es reconocido por su experiencia en plataformas de aplicaciones distribuidas complejas y por su liderazgo técnico.

Conéctese con Sailendra
Director de tecnología (CTO) para la oferta de migración y modernización de aplicaciones, y datos de nube híbrida Vinay Parisa

Como CTO de la oferta de migración y modernización de aplicaciones y datos de nube híbrida, Vinay lidera el diseño y la entrega de soluciones de migración y modernización de aplicaciones de alta calidad para entornos híbridos multinube. Sus áreas de especialización abarcan desarrollo, analytics, productos e innovación de CRM. Posee patentes relacionadas con la nube y es autor de múltiples publicaciones. Le apasiona impulsar la transformación continua basada en la nube y el valor para el cliente.

Conéctese con Vinay
Ingeniero distinguido de nube híbrida y servicios de datos Debasis Roy Choudhuri

Debasis RoyChoudhuri es ingeniero distinguido y socio ejecutivo de IBM, liderando la práctica de modernización para servicio en la nube híbrida en América. Se especializa en IA generativa, estrategia de TI multinube y proyectos de transformación en la nube. Debasis es reconocido como un líder de opinión dentro de IBM y es miembro la IBM Academy of Technology.

Conéctese con Debasis

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