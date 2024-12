Nos pusimos en contacto con algunos líderes de IA, incluido IBM. Lo que nos llamó la atención desde nuestro primer contacto directo con el equipo de IBM fue que mostraron un interés real en lo que queríamos lograr. IBM nos trató, una pequeña startup en etapa inicial, como un asociado de desarrollo igualitario. Rápidamente entendimos que trabajar con IBM potenciaría nuestras capacidades y aceleraría enormemente nuestro progreso: un beneficio competitivo esencial para cualquier startup.

Mientras que otras empresas de IA pueden aparecer en los titulares más globales, IBM ofrece soluciones de negocio y resultados reales. A diferencia de muchas nuevas empresas de IA, IBM tiene mucha experiencia en machine learning e IA que se remonta mucho más allá del horizonte de sus competidores. Por ejemplo, todavía recuerdo cuando la innovadora supercomputadora Deep Blue de IBM hizo historia en el ajedrez. IBM, con su perdurable mentalidad emprendedora, continúa haciendo historia hoy. Estamos encantados de ser parte de este proceso y colaborar con una empresa poderosa como IBM como una pequeña startup tecnológica para lograr grandes cosas juntos.

También es sorprendente ser miembro de una comunidad sólida de fundadores y líderes de IA. Gracias a IBM, pudimos conectarnos con innovadores con ideas afines. Con las presentaciones, demostraciones y charlas de la serie de eventos “Build with watsonx”, me di cuenta de que necesitábamos desarrollar una visión más grande, más allá de las tiendas en línea y el comercio electrónico. Hay mucho más potencial para los asistentes de IA generativa. Me entusiasma que, en poco tiempo, haya pasado de ser participante a presentador en dos de los eventos de IBM. Es realmente emocionante compartir experiencias y animar a otros a seguir adelante y alcanzar nuevos niveles con un asociado tan increíble como IBM.