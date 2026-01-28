Volkswagen Group Services eligió IBM Planning Analytics gracias a una recomendación de su propio departamento financiero, que llevaba ocho años trabajando con la solución. Christoph Hein, IBM Business Partner y consultor de Volkswagen Group Services, ayudó a implementar la solución, desde la creación de prototipos hasta el despliegue. El resultado fue un sistema adaptado a las necesidades de Volkswagen Group Services, que automatizó los procesos de elaboración de informes, proporcionó un sistema consolidado para la gestión de datos de RR. HH. y facilitó el análisis de datos en tiempo real.

“Todos los que necesitan trabajar con datos de RR. HH. tienen acceso a los mismos conjuntos de datos, con datos precisos y actualizados. Los gerentes pueden personalizar los informes diarios y mensuales en cuestión de segundos, con opciones de un solo clic para elegir filtros, cambiar dimensiones y combinar métricas. Por ejemplo, dirección, ausencia y competencia. La solución se integra sin problemas con los sistemas existentes, respaldada por controles de calidad automatizados que mejoran la confiabilidad de los datos”, dice Beil.

Hoy en día, más de 600 usuarios de toda la organización, incluidos los equipos de RR. HH., los gerentes y el comité de empresa, se benefician de la solución. IBM Planning Analytics ha fortalecido la función de RR. HH. con una única fuente de información, mejor calidad de los datos y automatización de las tareas rutinarias. La solución proporciona visibilidad completa de las métricas de RR. HH. y los KPI de diferentes fuentes, así como módulos personalizables, lo que permite a los gerentes tomar decisiones más inteligentes sobre la fuerza laboral. “En el módulo auditor, por ejemplo, los jefes de equipo reciben correos sobre empleados individuales, y pueden planificar capacitaciones específicas o recomendar recursos en consecuencia”, explica Beil. “Al automatizar los procesos rutinarios, el equipo de RR. HH. puede dedicar más tiempo a iniciativas estratégicas que respalden a toda la organización”, agrega.

Christoph Hein, ahora gerente nacional de DACH en Intito Group, resume el impacto de la solución de la siguiente manera: “Gracias a la flexibilidad y escalabilidad excepcionales de IBM Planning Analytics, Volkswagen Group Services ha empoderado con éxito a los gerentes de todos los niveles organizacionales con acceso seguro, transparente y oportuno a datos críticos de RR. HH. Lo que comenzó como una implementación modesta para un pequeño grupo de usuarios ahora se ha convertido en una solución para toda la empresa que apoya a cientos de gerentes en sus procesos diarios de toma de decisiones de recursos humanos”.