Impulsando la claridad en un atasco de datos: Cómo Volkswagen Group Services cambió los recursos humanos a toda velocidad con IBM Planning Analytics
Volkswagen, un fabricante de automóviles líder a nivel mundial, opera en una industria altamente competitiva donde la eficiencia y la innovación son clave. Su proveedor de servicios interno, Volkswagen Group Services, tiene 10 000 empleados y desempeña un papel crucial en todo el Grupo Volkswagen.
Sin embargo, el equipo de RR. HH. de Volkswagen Group Services se quedó estancado, con dificultades para gestionar y analizar los datos de RR. HH. Los ciclos de presentación de informes eran largos y requerían muchos recursos, y la falta de un sistema centralizado para la gestión de datos de RR. HH. era un obstáculo importante, que causaba incongruencias en los datos y dificultades para tomar decisiones informadas. El equipo de RR. HH. necesitaba cambiar de rumbo y encontrar una solución robusta para automatizar estas tareas, mejorar la calidad de los datos y proporcionar insights en tiempo real para apoyar los procesos de RR. HH. y la toma de decisiones.
Ahí es donde entró IBM® Planning Analytics, una poderosa herramienta que podría ayudarles a retomar el rumbo. En palabras de Alexander Beil, responsable de RR. HH. en Volkswagen Group Services: “Necesitábamos un sistema que pudiera manejar todas nuestras necesidades de datos de RR. HH., incluida la integración de datos y la generación de informes”.
Volkswagen Group Services eligió IBM Planning Analytics gracias a una recomendación de su propio departamento financiero, que llevaba ocho años trabajando con la solución. Christoph Hein, IBM Business Partner y consultor de Volkswagen Group Services, ayudó a implementar la solución, desde la creación de prototipos hasta el despliegue. El resultado fue un sistema adaptado a las necesidades de Volkswagen Group Services, que automatizó los procesos de elaboración de informes, proporcionó un sistema consolidado para la gestión de datos de RR. HH. y facilitó el análisis de datos en tiempo real.
“Todos los que necesitan trabajar con datos de RR. HH. tienen acceso a los mismos conjuntos de datos, con datos precisos y actualizados. Los gerentes pueden personalizar los informes diarios y mensuales en cuestión de segundos, con opciones de un solo clic para elegir filtros, cambiar dimensiones y combinar métricas. Por ejemplo, dirección, ausencia y competencia. La solución se integra sin problemas con los sistemas existentes, respaldada por controles de calidad automatizados que mejoran la confiabilidad de los datos”, dice Beil.
Hoy en día, más de 600 usuarios de toda la organización, incluidos los equipos de RR. HH., los gerentes y el comité de empresa, se benefician de la solución. IBM Planning Analytics ha fortalecido la función de RR. HH. con una única fuente de información, mejor calidad de los datos y automatización de las tareas rutinarias. La solución proporciona visibilidad completa de las métricas de RR. HH. y los KPI de diferentes fuentes, así como módulos personalizables, lo que permite a los gerentes tomar decisiones más inteligentes sobre la fuerza laboral. “En el módulo auditor, por ejemplo, los jefes de equipo reciben correos sobre empleados individuales, y pueden planificar capacitaciones específicas o recomendar recursos en consecuencia”, explica Beil. “Al automatizar los procesos rutinarios, el equipo de RR. HH. puede dedicar más tiempo a iniciativas estratégicas que respalden a toda la organización”, agrega.
Christoph Hein, ahora gerente nacional de DACH en Intito Group, resume el impacto de la solución de la siguiente manera: “Gracias a la flexibilidad y escalabilidad excepcionales de IBM Planning Analytics, Volkswagen Group Services ha empoderado con éxito a los gerentes de todos los niveles organizacionales con acceso seguro, transparente y oportuno a datos críticos de RR. HH. Lo que comenzó como una implementación modesta para un pequeño grupo de usuarios ahora se ha convertido en una solución para toda la empresa que apoya a cientos de gerentes en sus procesos diarios de toma de decisiones de recursos humanos”.
Con la implementación de la solución, Volkswagen Group Services ha logrado ganancias significativas en la productividad y eficiencia de RR. HH. Como señala Beil: “Con IBM Planning Analytics, hemos reducido el tiempo que lleva generar informes mensuales de 7 días a solo unos segundos. Nuestra productividad ha aumentado en un 85 %”.
Los resultados clave incluyen:
Volkswagen Group Serviceses un socio estratégico de servicios de Volkswagen Group que ofrece servicios operativos personalizados en toda la cadena de valor del sector automovilístico, ya sea en operaciones comerciales, tecnología, soporte informático, servicios técnicos, servicios comerciales o logística. Con alrededor de 10 000 empleados, la empresa ofrece soluciones integradas que respaldan a Volkswagen Group y sus marcas en todo el mundo.
