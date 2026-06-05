La IA agéntica optimiza los flujos de trabajo en la atención médica

ViClinic colaboró con IBM para integrar la IA agéntica gobernada directamente en los flujos de trabajo de atención médica. Mediante IBM Watsonx Orchestrate, ViClinic desarrolló múltiples agentes de IA que apoyan etapas clave del recorrido del paciente, desde la admisión previa a la visita hasta la documentación clínica, coordinación de cuidados, preautorización, programación, facturación y seguimiento.

Estos agentes se ejecutan en modelos fundacionales gestionados a través de IBM watsonx.ai y se rigen por IBM watsonx.governance para garantizar el cumplimiento, la auditabilidad y la supervisión humana. Esto ayuda a garantizar que la IA opere dentro de los flujos de trabajo clínicos, al tiempo que mantiene a los médicos en control de la toma de decisiones.

Para habilitar flujos de trabajo en tiempo real y sensibles al contexto, el sistema operativo de atención médica Agentic de ViClinic, o AHOS, integra datos clínicos y operativos a través de una arquitectura híbrida que combina las capacidades de IBM watsonx.data y los servicios de datos propios de ViClinic, junto con la infraestructura en IBM Cloud y Microsoft Azure. Esta capa unificada conecta los procesos de pacientes, proveedores y pagadores, transformando los flujos de trabajo manuales y fragmentados en operaciones coordinadas asistidas por IA.