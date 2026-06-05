La IA agéntica optimiza los flujos de trabajo en la atención médica

ViClinic utiliza IBM watsonx Orchestrate para conectar la atención, los datos y las operaciones a lo largo del recorrido del paciente
Los sistemas de atención médica dependen de procesos desconectados en todos los procesos de admisión, documentación, autorización, coordinación de atención y facturación. Para los proveedores, esto resulta en una carga administrativa significativa; para los pacientes, retrasa el acceso a la atención. ViClinic, una empresa de tecnología de atención médica, se propuso abordar un desafío crítico de la industria: optimizar los flujos de trabajo de atención de extremo a extremo sin comprometer la toma de decisiones clínicas o el cumplimiento. En una industria altamente regulada como la atención médica, incluso pequeñas ineficiencias, como datos de admisión incompletos o errores de programación, pueden provocar retrasos, reclamaciones denegadas y malas experiencias para los pacientes. A medida que la adopción de la IA se acelera, el desafío no solo es desplegar inteligencia, sino también implementarla de forma segura y a escala en flujos de trabajo clínicos reales.
ViClinic colaboró con IBM para integrar la IA agéntica gobernada directamente en los flujos de trabajo de atención médica. Mediante IBM Watsonx Orchestrate, ViClinic desarrolló múltiples agentes de IA que apoyan etapas clave del recorrido del paciente, desde la admisión previa a la visita hasta la documentación clínica, coordinación de cuidados, preautorización, programación, facturación y seguimiento.
Estos agentes se ejecutan en modelos fundacionales gestionados a través de IBM watsonx.ai y se rigen por IBM watsonx.governance para garantizar el cumplimiento, la auditabilidad y la supervisión humana. Esto ayuda a garantizar que la IA opere dentro de los flujos de trabajo clínicos, al tiempo que mantiene a los médicos en control de la toma de decisiones.
Para habilitar flujos de trabajo en tiempo real y sensibles al contexto, el sistema operativo de atención médica Agentic de ViClinic, o AHOS, integra datos clínicos y operativos a través de una arquitectura híbrida que combina las capacidades de IBM watsonx.data y los servicios de datos propios de ViClinic, junto con la infraestructura en IBM Cloud y Microsoft Azure. Esta capa unificada conecta los procesos de pacientes, proveedores y pagadores, transformando los flujos de trabajo manuales y fragmentados en operaciones coordinadas asistidas por IA.
Al incorporar agentes de IA gobernados directamente en los flujos de trabajo clínicos, ViClinic permite a los proveedores moverse más rápido desde la admisión hasta la prestación de atención, mientras que que reduce la carga administrativa. Los agentes previos a la visita mejoran la integridad de la admisión y la preparación para la autorización, lo que ayuda a acelerar el tiempo de atención al paciente. Durante las visitas, la documentación asistida por IA ayuda a reducir el tiempo dedicado a la toma manual de notas, lo que permite a los médicos centrarse más en los pacientes.
En los procesos del ciclo de ingresos, la programación médica asistida por IA y la documentación estructurada ayudan a reducir los elementos faltantes en las presentaciones de reclamaciones, lo que permite un reembolso más preciso y menos denegaciones. Los primeros indicadores sugieren mejoras en la captación de ingresos y reducciones en las ineficiencias administrativas. Lo más importante es que el AHOS de ViClinic conecta los flujos de trabajo de pacientes, proveedores y pagadores a través de un contexto clínico compartido. Esta integración permite una atención más coordinada y consciente del contexto optimizando eficientemente la admisión, documentación, autorización, facturación y seguimiento lo que, en última instancia, mejora la experiencia del paciente y favorece mejores resultados clínicos. Con IBM como socio tecnológico, ViClinic continúa evolucionando su plataforma para escalar estas capacidades en todos los sistemas de atención médica.
ViClinic es una empresa de tecnología de atención médica que desarrolla soluciones de IA agéntica para optimizar el flujo de trabajo. La plataforma conecta a pacientes, proveedores y pagadores a través de una capa de ejecución integrada diseñada para entornos de atención médica regulados.
© Copyright IBM Corporation. Mayo de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.