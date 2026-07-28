Cómo la inteligencia contextual en tiempo real transformó las experiencias del cliente en el mundo físico

Spark Compass comenzó con un insight fundamental: las plataformas de inteligencia de clientes existentes se diseñaron para entornos digitales. Pero los locales físicos funcionan de manera diferente. El contexto, la ubicación, la hora, la densidad de la multitud y la dinámica de los eventos cambian constantemente. Lo que se necesita es inteligencia en tiempo real que comprenda las necesidades inmediatas de cada cliente.

La solución requería una arquitectura diferente. Spark Compass unificó más de 100 módulos con fuentes de datos, aplicaciones móviles, sistemas de lealtad, servicios de ubicación, datos de transacciones y señales en tiempo real en una vista única y coherente del cliente. En lugar de forzar a los locales a utilizar sistemas patentados, la plataforma se construyó sobre API abiertas e infraestructura de nube híbrida, lo que garantiza que los lugares mantengan la propiedad y el control de sus datos. El sistema continúa capturando datos a medida que los usuarios interactúan con él. En un caso, se capturaron más de 140 millones de puntos de datos de comportamiento del mundo real de una audiencia de usuarios de solo 22 000 usuarios activos en un campus universitario.

En lugar de reemplazar los sistemas de sede existentes, Spark Compass creó una plataforma abierta y modular que conecta e integra datos a lo largo del recorrido del cliente, al tiempo que permite a las organizaciones mantener el control de sus inversiones en tecnología. Esta arquitectura permite a los lugares unificar datos fragmentados, aplicar IA en tiempo real y activar insights sin reconstruir su ecosistema existente.

Así es como funciona:



imagine a un aficionado que llega a un estadio. Antes de ingresar, los datos de venta de boletos y lealtad establecen su perfil. A medida que se mueven por el recinto, las señales de ubicación y actividad actualizan ese perfil en tiempo real. La IA recomienda la ruta más rápida a su asiento, brinda una oferta de concesión personalizada durante el medio tiempo y ayuda al personal del lugar a anticipar las necesidades operativas en función del movimiento de la multitud. Cada interacción se captura, mide y utiliza para mejorar las experiencias futuras.

A través de la aplicación de aficionados habilitada por Spark Compass, los módulos de gestión de espacios y campañas activados, IBM® watsonx.data proporciona la base unificada, consolidando los datos fragmentados de los clientes en una única fuente de información en tiempo real. IBM® watsonx.ai potencia la capa de inteligencia, sugiriendo recomendaciones personalizadas entregadas a través de la plataforma Spark Compass, prediciendo el comportamiento del cliente y permitiendo la toma de decisiones en tiempo real. IBM Watsonx® Orchestrate permite tanto la orientación conversacional como la orquestación automatizada de flujos de trabajo. Cuando se hace una recomendación, el sistema Spark Compass activa automáticamente la acción correcta (enviar una oferta, actualizar la señalización, notificar al personal). La integración IBM® watsonx.governance ayuda a garantizar que estas experiencias impulsadas por IA sigan siendo transparentes, conformes y confiables, con supervisión de los modelos de IA, el uso de datos de los clientes y decisiones automatizadas. Esto le da a Spark Compass una base gobernada para escalar la inteligencia en tiempo real, al tiempo que ayuda a los locales a mantener la soberanía digital sobre los datos de sus clientes.

La pila de tecnología de IBM permitió a Spark Compass centrarse en la inteligencia del cliente, al tiempo que proporcionaba la escala de nivel empresarial, la gobernanza y la orquestación necesarias para dar soporte a entornos físicos complejos. El resultado fue una plataforma que eliminó los silos, permitió la personalización en tiempo real y, de manera crítica, dio a los locales el control sobre su activo más valioso: inteligencia integral del cliente que podían medir, poseer y actuar de inmediato.