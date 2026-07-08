Cómo Spark Compass transforma los lugares físicos en sistemas de datos en tiempo real

Spark Compass usa IBM® watsonx.data, watsonx.ai watsonx.governance y watsonx Orchestrate para convertir las señales de ubicación, identidad, tiempo y actividad en acciones gobernadas. Estas acciones guían a los viajeros, involucran a los aficionados y permiten a los operadores del lugar impulsar una mejor interacción del cliente.
Para un viajero, un cambio de puerta de aeropuerto puede ser un inconveniente. Para un arquitecto empresarial, también es un problema de datos en tiempo real: un cliente está en movimiento y las condiciones han cambiado. El cliente necesita orientación y el sistema tiene solo unos minutos para elegir el siguiente mejor paso.
Spark Compass construyó su plataforma para cerrar esa brecha de visibilidad en el mundo físico convirtiendo las señales del lugar en orientación contextual, flujos de trabajo operativos y resultados medibles. Spark Compass creó su plataforma para este tipo de momentos.
Spark Compass es una empresa de tecnología de IA con sede en San Diego centrada en la inteligencia contextual para espacios físicos. Su plataforma soporta industrias como venta minorista, deportes, hotelería, transporte, turismo y eventos en vivo. Spark Compass opera en el punto donde la experiencia de un cliente se mueve de un canal digital a un entorno físico.
El desafío del diseño es común para cualquiera que desarrolle IA empresarial fuera de un navegador. Los sistemas digitales capturan información enriquecida del cliente cuando el cliente hace clic, busca o compra en línea. Esa visibilidad a menudo disminuye cuando la misma persona ingresa a un lugar físico, como un estadio, aeropuerto, hotel o tienda. Spark Compass cierra esa brecha de visibilidad al conectar aplicaciones móviles, sistemas de lealtad, emisión de boletos, sistemas de punto de venta, servicios de ubicación, sensores, señalización y plataformas empresariales en una capa de inteligencia compartida.
Esta publicación explora el caso de uso, la arquitectura y las opciones de productos de IBM que ayudan a Spark Compass a convertir grandes volúmenes de señales físicas en acciones de IA gobernadas.
Spark Compass aborda un desafío crítico para los operadores de recintos: cómo involucrar a los clientes en el momento exacto en que el contexto importa, cuándo la orientación, una oferta personalizada, una recompensa por la fidelidad o una acción operativa son más útiles. Es posible que un viajero necesite la ruta más eficiente a través de la seguridad del aeropuerto. Un aficionado en un estadio puede necesitar ayuda con las indicaciones para llegar a su asiento. Un comprador podría necesitar una recomendación relevante mientras está cerca del producto.
El ejemplo del aeropuerto muestra por qué el contexto cambia la arquitectura. Los aeropuertos son dinámicos: las puertas cambian, las filas se alargan, los transbordadores se mueven, los baños se llenan, los escáneres fallan y los viajeros se dirigen a diferentes destinos. En el Aeropuerto Internacional de San Diego, Spark Compass conectó mapas del aeropuerto, datos de filas, información de vuelos, visibilidad de la ubicación del autobús y navegación interior para ayudar a los viajeros a moverse del estacionamiento a la terminal y a la puerta con una mejor orientación.
El mismo contexto ayuda a los lugares a operar de manera más eficiente. Spark Compass describe esta capacidad como "activar" el lugar. En términos técnicos, eso significa que los eventos del mundo físico pueden desencadenar respuestas digitales. Un mostrador de baño puede notificar al personal de limpieza que ha habido 100 usuarios, por lo que es hora de programar una limpieza. Un escáner roto puede enviar al trabajador de TI más cercano a través de un wearable.
El bucle de feedback completo genera un mayor valor. La plataforma no se limita a enviar un mensaje. Mide si el mensaje condujo a una acción en el mundo físico, como una visita, una compra, una acción de servicio o una mejora operativa. Esa atribución de bucle cerrado conecta un compromiso con un resultado cuantificable, lo que ayuda a los operadores a comprender qué funcionó, dónde funcionó y si el despliegue redujo la fricción o aumentó los ingresos.
El siguiente diagrama se lee mejor de izquierda a derecha. A la izquierda, en el cuadro azul, Spark Compass comienza por ingerir datos de canales de clientes, servicios de ubicación y conectividad, sistemas de comercio y plataformas empresariales.
La capa de ingesta de datos (en el cuadro rosa del diagrama) admite API, transmisión de eventos y procesamiento en tiempo real. Para Spark Compass, un evento de streaming puede representar un cambio de ubicación, un estado de fila, un umbral de sensor, un escaneo de tiquetes, un evento de pago o una actualización de preferencias de usuario. La capa de ingesta valida esos eventos y los prepara para el resto de la plataforma.
El motor de contexto se coloca debajo de la ingesta en el diagrama. Enriquece cada evento con cuatro señales centrales: identidad, ubicación, tiempo y actividad. La identidad no tiene por qué significar recopilar más datos personales de los necesarios. En el ejemplo del aeropuerto, el viajero puede declarar voluntariamente un número de vuelo para que la plataforma pueda ofrecer una guía útil en la puerta sin adivinar.
IBM watsonx.data sirve como capa de datos unificada en la arquitectura. Consolida perfiles, datos de eventos, transacciones y datos históricos en una capa compartida para analytics e IA.
La consulta federada es una parte clave de este patrón. Una consulta federada permite que una aplicación consulte los datos donde ya vive en lugar de copiar todo en un nuevo repositorio primero. Para Spark Compass, el enfoque reduce el costo de integración, acorta el tiempo de despliegue y reduce el riesgo de duplicación de datos, especialmente cuando los datos del lugar abarcan aplicaciones móviles, venta de boletos, CRM, pagos, sensores y sistemas operativos.
IBM watsonx.ai es compatible con la capa de IA y de agentes. Spark Compass utiliza esa capa para agentes de IA, recomendaciones, análisis predictivos, generación de contenido y experiencias conversacionales.
IBM Watsonx Assistant admite experiencias conversacionales mejoradas como un concierge de IA, despacho inteligente de flujos orientados a tareas que recopilan información, responden a un usuario o realizan una transacción en nombre del usuario. Para Spark Compass, eso significa que una capa conversacional puede usar el mismo motor de contexto que las capas de recomendación y operaciones, en lugar de actuar como un chatbot desconectado.
IBM watsonx Orchestrate proporciona la capa de orquestación. En la arquitectura de Spark Compass, la orquestación convierte un evento en un flujo de trabajo: notificar a un viajero, activar una tarea del personal, iniciar un flujo de oferta, escalar un incidente o pasar el contexto a otro sistema empresarial mientras alerta al viajero de productos y servicios que son de interés mientras el viajero camina por la terminal. Orchestrate ayuda a Spark Compass a monitorear los sistemas de IA, respaldar el cumplimiento y mantener la supervisión de la calidad, el acceso y el linaje de los datos. Esta capacidad brinda a los operadores del lugar visibilidad y control sobre las recomendaciones impulsadas por IA, las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo operativos.
IBM watsonx.governance proporciona la capa de supervisión para las recomendaciones impulsadas por IA y los flujos de trabajo operativos, lo que ayuda a Spark Compass a definir las prácticas de gobernanza para el monitoreo, el cumplimiento, la calidad de los datos, el acceso y el linaje. Juntos, los productos conectan el insight con la acción manteniendo los flujos de trabajo resultantes visibles y regulados.
La plataforma Spark Compass se ejecuta en AWS, pero está en proceso de migración a IBM Cloud.
Spark Compass también usa un diseño consciente de edge. Su enfoque de aplicaciones híbridas realiza la mayor cantidad de cómputo posible en el dispositivo del usuario y se comunica con los servicios en la nube u on premises donde corresponda. Este enfoque ayuda a reducir la latencia, controlar el ancho de banda y mantener la arquitectura flexible para clientes con diferentes requisitos de infraestructura.
El lado derecho del diagrama muestra los resultados: experiencia del cliente, experiencia en el recinto, operaciones y analytics.
Una ventaja clave de esta arquitectura es que evita implementaciones únicas. La misma base puede respaldar la orientación de los asientos del estadio, los cambios de puerta de aeropuerto, las ofertas de venta minorista, la limpieza de baños y el despacho de TI. Si bien los sistemas de origen cambian según el recinto, el patrón se mantiene constante: ingiere la señal, la enriquece con contexto, aplica IA o reglas, orquesta la acción y mide los resultados. Se trata de “comunicación contextualmente inteligente” como la describe el fundador en una patente presentada en 2013 y concedida en 2016.
Ese patrón repetible puede reducir el costo total de propiedad al reutilizar el mismo modelo de integración y flujo de trabajo entre los recintos. En lugar de reconstruir soluciones puntuales separadas para la orientación de los asientos del estadio, los cambios de puerta de aeropuerto, las ofertas de venta minorista o el despacho de TI, los equipos adaptan los conectores de origen, las reglas de contexto y los flujos de trabajo a cada recinto. Mantienen el patrón subyacente consistente en todos los casos de uso. El sistema no se adquiere, por lo que no se requiere gasto de capital; se alquila a través de una licencia de plataforma como servicio (PaaS) con una tarifa de suscripción mensual.
El impacto es visible tanto en la experiencia como en las operaciones. Spark Compass informa tasas de interacción de más del 75 % y el 88 % de quienes ven un mensaje realmente caminaron hasta el lugar destacado en campañas basadas en la ubicación. También informa un aumento de asistencia del 21 % y un crecimiento de las ventas de concesiones del 15 % en despliegues deportivos en vivo (Spark Compass se refiere a estas métricas como "Prueba de presencia" (POP).
La arquitectura Spark Compass funciona porque trata cada interacción física como un evento aplicable en la práctica. Este diseño mantiene la plataforma extensible. Los nuevos recintos pueden traer diferentes mapas, sensores, aplicaciones, sistemas de venta de entradas y reglas de operación, pero el patrón central sigue siendo consistente. Spark Compass puede conectar los sistemas locales, interpretar el evento, aplicar IA donde aporta valor y orquestar la acción correcta a través del canal adecuado.
La pila de IBM le da a ese patrón la base empresarial que requiere. Watsonx.data admite una capa de datos gobernada en fuentes distribuidas. Watsonx.ai ayuda a convertir el contexto en recomendaciones y conversaciones. Watsonx Orchestrate mueve del insight a la ejecución. Spark Compass utiliza watsonx.governance para garantizar que las recomendaciones impulsadas por IA y las acciones operativas que se ejecutan en aeropuertos, estadios y recintos sean transparentes, monitoreadas, conformes y confiables, al tiempo que se escalan en muchas ubicaciones.
Al integrarse con los productos de datos, gobernanza de la IA y orquestación de IBM, Spark Compass convierte una brecha de visibilidad del mundo físico en una arquitectura de inteligencia reutilizable en tiempo real. El resultado es una plataforma lo suficientemente flexible como para seguir a los clientes desde aeropuertos hasta estadios, entornos de venta minorista y otros recintos conectados.