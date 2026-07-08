Cómo Spark Compass transforma los lugares físicos en sistemas de datos en tiempo real

La capa de ingesta de datos (en el cuadro rosa del diagrama) admite API, transmisión de eventos y procesamiento en tiempo real. Para Spark Compass, un evento de streaming puede representar un cambio de ubicación, un estado de fila, un umbral de sensor, un escaneo de tiquetes, un evento de pago o una actualización de preferencias de usuario. La capa de ingesta valida esos eventos y los prepara para el resto de la plataforma.

El motor de contexto se coloca debajo de la ingesta en el diagrama. Enriquece cada evento con cuatro señales centrales: identidad, ubicación, tiempo y actividad. La identidad no tiene por qué significar recopilar más datos personales de los necesarios. En el ejemplo del aeropuerto, el viajero puede declarar voluntariamente un número de vuelo para que la plataforma pueda ofrecer una guía útil en la puerta sin adivinar.

IBM watsonx.data sirve como capa de datos unificada en la arquitectura. Consolida perfiles, datos de eventos, transacciones y datos históricos en una capa compartida para analytics e IA.

La consulta federada es una parte clave de este patrón. Una consulta federada permite que una aplicación consulte los datos donde ya vive en lugar de copiar todo en un nuevo repositorio primero. Para Spark Compass, el enfoque reduce el costo de integración, acorta el tiempo de despliegue y reduce el riesgo de duplicación de datos, especialmente cuando los datos del lugar abarcan aplicaciones móviles, venta de boletos, CRM, pagos, sensores y sistemas operativos.

IBM watsonx.ai es compatible con la capa de IA y de agentes. Spark Compass utiliza esa capa para agentes de IA, recomendaciones, análisis predictivos, generación de contenido y experiencias conversacionales.

IBM Watsonx Assistant admite experiencias conversacionales mejoradas como un concierge de IA, despacho inteligente de flujos orientados a tareas que recopilan información, responden a un usuario o realizan una transacción en nombre del usuario. Para Spark Compass, eso significa que una capa conversacional puede usar el mismo motor de contexto que las capas de recomendación y operaciones, en lugar de actuar como un chatbot desconectado.

IBM watsonx Orchestrate proporciona la capa de orquestación. En la arquitectura de Spark Compass, la orquestación convierte un evento en un flujo de trabajo: notificar a un viajero, activar una tarea del personal, iniciar un flujo de oferta, escalar un incidente o pasar el contexto a otro sistema empresarial mientras alerta al viajero de productos y servicios que son de interés mientras el viajero camina por la terminal. Orchestrate ayuda a Spark Compass a monitorear los sistemas de IA, respaldar el cumplimiento y mantener la supervisión de la calidad, el acceso y el linaje de los datos. Esta capacidad brinda a los operadores del lugar visibilidad y control sobre las recomendaciones impulsadas por IA, las interacciones con los clientes y los flujos de trabajo operativos.

IBM watsonx.governance proporciona la capa de supervisión para las recomendaciones impulsadas por IA y los flujos de trabajo operativos, lo que ayuda a Spark Compass a definir las prácticas de gobernanza para el monitoreo, el cumplimiento, la calidad de los datos, el acceso y el linaje. Juntos, los productos conectan el insight con la acción manteniendo los flujos de trabajo resultantes visibles y regulados.

La plataforma Spark Compass se ejecuta en AWS, pero está en proceso de migración a IBM Cloud.

Spark Compass también usa un diseño consciente de edge. Su enfoque de aplicaciones híbridas realiza la mayor cantidad de cómputo posible en el dispositivo del usuario y se comunica con los servicios en la nube u on premises donde corresponda. Este enfoque ayuda a reducir la latencia, controlar el ancho de banda y mantener la arquitectura flexible para clientes con diferentes requisitos de infraestructura.

El lado derecho del diagrama muestra los resultados: experiencia del cliente, experiencia en el recinto, operaciones y analytics.