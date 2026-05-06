Para mantener el desarrollo de sus productos en marcha y mantenerse a la vanguardia del mercado, SOFTWARE ENGINEERING GmbH necesita asegurarse de que puede ofrecer soluciones complementarias para el software más reciente de IBM® Db2® for z/OS®. Pero, ¿cómo podría la empresa desarrollar y probar nuevas soluciones en IBM Z® sin limitaciones, a la vez que mantiene un estricto control sobre los costos operativos?
Para proporcionar a sus clientes nuevas características, SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) requiere servidores de mainframe que admitan el software más reciente, al tiempo que tienen acceso flexible al sistema y optimizan los costos.
SEG trabajó con IBM Global Asset Recovery Services para implementar un mainframe IBM de segunda mano certificado que ofrece una amplia capacidad para un desarrollo de productos fluido y flexible a un precio óptimo.
SOFTWARE ENGINEERING GmbH (SEG) ofrece herramientas de software estándar y servicios personalizados que ayudan a sus clientes a ejecutar sus instancias críticas de base de datos IBM Db2 para z/OS de manera eficiente, confiable y con un rendimiento óptimo. Para ofrecer nuevos productos y características que aprovechen el software de base de datos más reciente, SEG necesita un acceso flexible al servidor de mainframe actual durante las pruebas y el desarrollo.
Karl Henn, programador sénior de sistemas de SOFTWARE ENGINEERING GmbH, afirma: "Para nosotros, la situación es muy sencilla: si queremos ofrecer soluciones de software para mainframe, necesitamos tener acceso a los servidores de mainframe actuales para garantizar que las soluciones que creamos funcionarán de forma confiable en los sistemas de nuestros clientes. Las soluciones de software puro, como IBM System z® Personal Development Tool, zPDT, no ofrecían toda la funcionalidad que necesitábamos. Nuestros productos se utilizan en entornos complejos, y necesitamos asegurarnos de que siempre podamos probar y analizar una amplia gama de configuraciones de hardware físico que podríamos encontrar en los centros de datos de los clientes. Cuando llama un cliente, cada segundo cuenta, y tenemos que configurar un entorno que coincida con el del cliente para poder verificar la configuración y ofrecer soluciones de forma rápida y sin demora."
Sin embargo, el costo de implementar un nuevo mainframe de IBM Z que cumpla con las especificaciones necesarias para construir, ejecutar y dar soporte al software empresarial presentó un gran desafío financiero para SEG. Conociendo por experiencia las limitaciones de la compra de capacidad temporal de proveedores de servicios externos, la empresa quería mantener el control total de la infraestructura, incluidas las funciones avanzadas como las instalaciones de acoplamiento para grupos de intercambio de datos, sin necesidad de invertir en un servidor nuevo.
Karl Henn confirma: “Como empresa de desarrollo de software, tenemos algunos requerimientos sofisticados con respecto a la configuración, incluyendo la cantidad de CPU en el servidor. Por eso es difícil encontrar en el mercado soluciones adecuadas que se ajusten a nuestro presupuesto. Los sistemas de host compartido también están fuera de discusión, ya que algunas situaciones y casos de soporte pueden requerir reinicios del sistema, versiones anteriores del sistema operativo u otras actividades, que pueden ser costosas y difíciles de programar en un sistema de host compartido”.
Dado lo crucial que es el acceso sin restricciones a su entorno de desarrollo, SEG tiene una larga trayectoria de inversión en mainframes IBM Z. Pero solo cuando hay un caso de negocio convincente para que la empresa compre un nuevo servidor de última generación. Como resultado, durante muchos años, la compañía ha trabajado con IBM Global Asset Recovery Services para mantener su infraestructura lo suficientemente actualizada con servidores de segunda mano, certificados por IBM, a un costo razonable, asegurando que tiene la infraestructura necesaria para desarrollar software de primera clase que también aprovecha la última solución de base de datos IBM Db2 for z/OS.
Al trabajar con equipos usados, certificados por IBM, SEG sabe que puede obtener mainframes, características y piezas de repuesto de IBM usadas para el servidor, y lo que es más importante, obtener la calidad deseada respaldada por la certificación de IBM. Esto es crucial, ya que el mainframe es la columna vertebral de sus actividades de desarrollo y un tiempo de inactividad prolongado resultaría costoso para la empresa, tanto en términos financieros como de reputación.
Karl Henn agrega: “Conocemos el mercado y en el pasado hemos trabajado con terceros proveedores que venden equipos usados. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que solo IBM Global Asset Recovery Services puede ofrecer la solución que necesitamos, cuando la necesitamos, a un precio razonable. Ser capaz de adaptar el sistema a nuestros requerimientos era esencial para asegurar que el servidor de segunda mano certificado tuviera suficiente rendimiento y toda la funcionalidad necesaria para ejecutar nuestras cargas de trabajo de desarrollo y prueba”.
La estabilidad característica de la plataforma IBM Z también se extiende a la compatibilidad del hardware en todas las generaciones de servidores. Gracias a la introducción prospectiva de nuevas funciones, que no suele romper la compatibilidad con versiones anteriores de hasta dos generaciones de servidores, SEG puede utilizar el software más reciente en su servidor refabricado.
En la última actualización, SEG trabajó en estrecha colaboración con IBM Global Asset Recovery Services para implementar un servidor IBM zEnterprise BC12 (zBC12) usado certificado. El servidor se utiliza para desarrollar herramientas como SQL PerformanceExpert, SQL WorkLoadExpert, RealTime DBAExpert for Db2 z/OS, ContinuousDelivery DeploymentCheck for DB2 z/OS (CDDC) y WLX Audit for Db2 z/OS que ayudan a los clientes a ajustar sus aplicaciones para obtener el mejor rendimiento, facilitar la administración de bases de datos, automatizar tareas estándar, abordar los nuevos desafíos que presenta la entrega continua de Db2 12 y proporcionan la posibilidad de cumplimiento normativo completo con poco o ningún gasto general. Además, esta moderna arquitectura de servidor sirve a una variedad de herramientas de bolsillo Db2 z/OS.
Como socio de IBM desde hace mucho tiempo, y con amplia experiencia en la plataforma IBM Z y participación en los programas IBM Db2 y CICS® Early Test, SEG es un miembro sumamente comprometido con la comunidad de usuarios. Karl Henn explica: “Estamos comprometidos con la plataforma IBM Z y el ecosistema circundante. Nuestra contribución a la plataforma y a todo el entorno va más allá de nuestros productos de software estándar. Disfrutamos formando parte de una comunidad de usuarios activa y compartimos regularmente nuestros conocimientos con clientes y socios a través de una amplia gama de presentaciones en diversos eventos. Estar cerca de nuestros clientes es el núcleo de nuestro negocio. El intercambio frecuente y directo a todos los niveles nos permite evaluar qué nuevas características necesitan nuestros clientes y qué nuevos desarrollos debemos abordar con nuestra cartera de productos”.
Gracias a su cooperación con IBM Global Asset Recovery Services, SEG obtiene acceso a servidores usados certificados por IBM, que la empresa puede personalizar para cumplir con sus requisitos comerciales exactos. IBM somete a los servidores refabricados a los mismos procedimientos de prueba rigurosos que los sistemas recién ensamblados, y tiene un inventario completo de características y piezas certificadas. Esto le da a SEG la confianza de que todos los componentes funcionarán de manera confiable y que la empresa obtiene la calidad y el rendimiento por los que paga. Karl Henn afirma: "Valoramos tener pleno control sobre la infraestructura que utilizamos para desarrollar nuestro software. El hecho de poder ejecutar en nuestro servidor cualquier versión del sistema operativo y del software que queramos en cualquier momento nos ayuda a solucionar problemas y a ofrecer nuevos productos y funciones más rápidamente a nuestros clientes."
Gracias a la disponibilidad rentable de servidores certificados, refabricados según las especificaciones de fabricación originales y completamente probados de IBM, SEG pudo ampliar su oferta y mejorar su ventaja competitiva, lo que permitió a la empresa aprovechar las nuevas oportunidades de negocio y adaptarse a las demandas y prácticas cambiantes. Un ejemplo es la introducción de la entrega continua de nuevas capacidades y mejoras para IBM Db2 12 para z/OS, que permite a los clientes beneficiarse de nuevas funcionalidades más rápidamente. Esta entrega más ágil de nuevas características también crea nuevos desafíos para los clientes. Karl Henn enfatiza: "En un mundo que se mueve más rápido que nunca, el software también necesita moverse más rápido. Y aunque nuestros clientes están ansiosos por explotar nuevas funcionalidades, también quieren la garantía de que las mejoras en una área no tendrán un impacto negativo en el rendimiento de la base de datos en otras áreas. Por eso, actualmente estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes para lanzar un nuevo producto que ayudará a minimizar el riesgo al adoptar el enfoque de entrega continua de IBM DB2 para z/OS".
Un beneficio adicional de ejecutar un servidor usado de IBM para SEG es que la empresa puede proteger mejor su propiedad intelectual. Dado que no es necesario ejecutar ningún código en sistemas externos para desarrollo o mantenimiento, SEG puede asegurarse de que ninguna persona o empresa no autorizada pueda acceder a la información más importante sobre la que se basa SEG.
Karl Henn concluye: "Mantenerse al día con el mainframe de IBM Z es fundamental para nuestro negocio, especialmente cuando proporcionamos herramientas para apoyar las migraciones a las nuevas características de IBM Db2 para z/OS. Gracias a nuestra estrecha colaboración con destacados especialistas de IBM en todo el mundo y a los atractivos sistemas usados certificados de IBM Global Asset Recovery Services, podemos continuar desarrollando y distribuyendo herramientas estándar que ayudan a los clientes de IBM Z a superar los límites, maximizando la confiabilidad y el rendimiento".
SOFTWARE ENGINEERING GmbH ofrece servicios de software individuales y herramientas estándar para IBM DB2 for z/OS. SEG ayuda a las empresas de los sectores de banca, servicios financieros y seguros, entre otros, en Europa y América del Norte a aprovechar al máximo sus mainframes IBM Z optimizando el rendimiento y acelerando el procesamiento de datos. SEG tiene su sede en Düsseldorf, Alemania y tiene una sucursal en Washington D.C., Estados Unidos.
Para obtener más información sobre los servidores y soluciones de almacenamiento usados y certificados por IBM, comuníquese con su representante o socio comercial de IBM, o visite el siguiente sitio web: ibm.com/certified-used-equipment
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