SOFTWARE ENGINEERING GmbH

Como socio de IBM desde hace mucho tiempo, y con amplia experiencia en la plataforma IBM Z y participación en los programas IBM Db2 y CICS® Early Test, SEG es un miembro sumamente comprometido con la comunidad de usuarios. Karl Henn explica: “Estamos comprometidos con la plataforma IBM Z y el ecosistema circundante. Nuestra contribución a la plataforma y a todo el entorno va más allá de nuestros productos de software estándar. Disfrutamos formando parte de una comunidad de usuarios activa y compartimos regularmente nuestros conocimientos con clientes y socios a través de una amplia gama de presentaciones en diversos eventos. Estar cerca de nuestros clientes es el núcleo de nuestro negocio. El intercambio frecuente y directo a todos los niveles nos permite evaluar qué nuevas características necesitan nuestros clientes y qué nuevos desarrollos debemos abordar con nuestra cartera de productos”.

Gracias a su cooperación con IBM Global Asset Recovery Services, SEG obtiene acceso a servidores usados certificados por IBM, que la empresa puede personalizar para cumplir con sus requisitos comerciales exactos. IBM somete a los servidores refabricados a los mismos procedimientos de prueba rigurosos que los sistemas recién ensamblados, y tiene un inventario completo de características y piezas certificadas. Esto le da a SEG la confianza de que todos los componentes funcionarán de manera confiable y que la empresa obtiene la calidad y el rendimiento por los que paga. Karl Henn afirma: "Valoramos tener pleno control sobre la infraestructura que utilizamos para desarrollar nuestro software. El hecho de poder ejecutar en nuestro servidor cualquier versión del sistema operativo y del software que queramos en cualquier momento nos ayuda a solucionar problemas y a ofrecer nuevos productos y funciones más rápidamente a nuestros clientes."

Gracias a la disponibilidad rentable de servidores certificados, refabricados según las especificaciones de fabricación originales y completamente probados de IBM, SEG pudo ampliar su oferta y mejorar su ventaja competitiva, lo que permitió a la empresa aprovechar las nuevas oportunidades de negocio y adaptarse a las demandas y prácticas cambiantes. Un ejemplo es la introducción de la entrega continua de nuevas capacidades y mejoras para IBM Db2 12 para z/OS, que permite a los clientes beneficiarse de nuevas funcionalidades más rápidamente. Esta entrega más ágil de nuevas características también crea nuevos desafíos para los clientes. Karl Henn enfatiza: "En un mundo que se mueve más rápido que nunca, el software también necesita moverse más rápido. Y aunque nuestros clientes están ansiosos por explotar nuevas funcionalidades, también quieren la garantía de que las mejoras en una área no tendrán un impacto negativo en el rendimiento de la base de datos en otras áreas. Por eso, actualmente estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes para lanzar un nuevo producto que ayudará a minimizar el riesgo al adoptar el enfoque de entrega continua de IBM DB2 para z/OS".

Un beneficio adicional de ejecutar un servidor usado de IBM para SEG es que la empresa puede proteger mejor su propiedad intelectual. Dado que no es necesario ejecutar ningún código en sistemas externos para desarrollo o mantenimiento, SEG puede asegurarse de que ninguna persona o empresa no autorizada pueda acceder a la información más importante sobre la que se basa SEG.

Karl Henn concluye: "Mantenerse al día con el mainframe de IBM Z es fundamental para nuestro negocio, especialmente cuando proporcionamos herramientas para apoyar las migraciones a las nuevas características de IBM Db2 para z/OS. Gracias a nuestra estrecha colaboración con destacados especialistas de IBM en todo el mundo y a los atractivos sistemas usados certificados de IBM Global Asset Recovery Services, podemos continuar desarrollando y distribuyendo herramientas estándar que ayudan a los clientes de IBM Z a superar los límites, maximizando la confiabilidad y el rendimiento".