Famoso por su cerveza, tocino y mantequilla, el sector agrícola de Dinamarca representa el 3 % del PIB nacional y el 12 % de las exportaciones, y emplea el 8,5 % de la fuerza laboral total del país. La agricultura es el sector más grande de Dinamarca, pero para seguir siendo competitivo en un mercado cada vez más globalizado, los procesos agrícolas daneses deben ser más eficientes y rentables.

Peter Enevoldsen, director de TI de SEGES, comienza: "Nuestro objetivo principal es salvaguardar el futuro de la industria agrícola y alimentaria danesa y ofrecer a los agricultores daneses una ventaja competitiva global. Para ello, proporcionamos a los agricultores la información necesaria para gestionar sus negocios de forma más rentable".

SEGES recopila enormes volúmenes de datos de los agricultores de todo el país, que abarcan desde la producción agrícola y ganadera, el medio ambiente y el clima, hasta los gastos contables y financieros.

"Ya estábamos analizando estos datos para ayudar a identificar las mejores prácticas, pero sabíamos que estábamos rascando la superficie", dice Peter Enevoldsen. "Estábamos seguros de que estos datos mantuvieron las claves para ajustar los procesos agrícolas y perfeccionar la competitividad de la agricultura danesa".

Con distintos departamentos que manejaban diferentes conjuntos de datos, SEGES tenía dificultades para obtener una visión unificada de sus datos. Peter Enevoldsen comenta: "No pudimos proporcionar a los agricultores un asesoramiento de '360 grados', ya que simplemente no entendíamos las relaciones entre los diferentes conjuntos de datos de diferentes partes de la organización. Queríamos saber cómo las condiciones climáticas podrían afectar la calidad de la leche de vaca, por ejemplo. Todos los datos estaban allí, pero no teníamos una buena forma de unirlos".