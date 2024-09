Raise Green e IBM realizaron una prueba de concepto (POC, siglas en inglés de Proof of Concept) para Originator Engine en solo ocho semanas. La capacidad de demostrar la POC para los inversionistas ayudó a recaudar fondos para desarrollar el producto viable mínimo, que Raise Green lanzó cuatro meses después. La herramienta ha sido tan bien recibida que ya ganó un premio. En julio de 2021, Engine de Raise Green Originator fue seleccionado como ganador de los International Data Corporation (IDC) Future of Digital Innovation Awards (enlace externo a ibm.com) en la categoría Seguros y servicios financieros, donde superó a Goldman Sachs and Bank of America, entre otros.

Originator Engine permite a los usuarios sortear el complejo proceso de desarrollo de proyectos de energía limpia para que cualquier persona, independientemente de su experiencia o ingresos, pueda crear y financiar un nuevo negocio de energía solar. El objetivo de Originator Engine es permitir a los usuarios lanzar un proyecto de energía solar aproximadamente un 75 % más rápido. Este proceso solía durar un promedio de 10 meses y ahora puede durar un promedio de 10 semanas con Originator Engine. Raise Green tiene más de 100 nuevos proyectos de negocio en su pipeline desde que se lanzó la empresa emergente en 2020, y actualmente Originator Engine recibe de tres a cinco proyectos a la semana.

Raise Green espera ver un aumento significativo en las entregas de proyectos a medida que el equipo continúa iterando el MVP existente. Las siguientes fases de desarrollo se centrarán en crear y ejecutar proyectos solares. Estos incluirán nuevos documentos con plantillas y personalizados para finanzas de proyectos, recorridos y capacidades de usuario ampliados y más. Con el fin de crear un producto que proporcione a cualquier persona las herramientas para crear y ejecutar un proyecto solar, Raise Green ha confiado en IBM Garage y su metodología de diseño centrada en el usuario. Con el tiempo, la empresa planea crear sistemas operativos para otras geografías y activos climáticos, como estaciones de carga de vehículos eléctricos, energía eólica y granjas urbanas.

Con cofundadores apasionados, tecnología flexible y el apoyo de IBM, Raise Green está bien posicionada para el crecimiento futuro, tanto en su negocio como en su impacto equitativo. “La parte de igualdad de lo que estamos haciendo está realmente arraigada en la idea y la entrega de este producto. No podemos hacer la transición a una economía de energía limpia si dejamos a las personas rezagadas”, concluye Hochstrasser. “Lo que nos motiva no solo es abordar el cambio climático, sino también hacerlo de una manera en la que todos puedan desempeñar un papel”.