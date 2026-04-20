Equilibrar la planificación de la fuerza laboral de atención médica

El sistema de salud de Francia se enfrenta a una profunda crisis operativa. El 99 % de los hospitales públicos e instalaciones informan de su incapacidad para cubrir sus necesidades de personal. Al mismo tiempo, solo el 15 % de los trabajadores de atención médica sienten que tienen un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Bajo esta creciente presión, la planificación de horarios eficaz se volvió fundamental para el bienestar de los empleados y la estabilidad del sistema. Las listas bien diseñadas permiten a las instalaciones gestionar los volúmenes de pacientes de manera efectiva y respaldar el acceso oportuno a la atención, mientras reducen el estrés de los cuidadores.

Sin embargo, los responsables de elaborar estos horarios se enfrentan a una tarea difícil. Deben distribuir los turnos de la manera más equitativa posible, respetando las preferencias individuales y satisfaciendo las demandas operativas. También deben respetar las estrictas regulaciones europeas que rigen los horarios de trabajo, los períodos de descanso entre turnos y los límites del trabajo nocturno.

Dado que muchos hospitales dependen de la planificación manual basada en hojas de cálculo, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para crear horarios equilibrados. Cualquier deficiencia en la planificación de horarios debe subsanarse con costosas horas extra, lo que agota los presupuestos ya limitados y contribuye al agotamiento de los cuidadores.

Esta compleja red era precisamente lo que OPTACARE pretendía desentrañar. Fundada con el objetivo de ayudar a los centros de atención a resolver sus mayores retos en materia de eficiencia, esta startup de tecnología de atención médica se propuso transformar la carga que supone la planificación en una fuente de eficiencia y estabilidad.