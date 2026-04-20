Equilibrar la planificación de la fuerza laboral de atención médica

OPTACARE despliega la tecnología de IBM para ayudar a los proveedores de atención médica a diseñar horarios que aumenten la productividad y el bienestar de los empleados
El sistema de salud de Francia se enfrenta a una profunda crisis operativa. El 99 % de los hospitales públicos e instalaciones informan de su incapacidad para cubrir sus necesidades de personal. Al mismo tiempo, solo el 15 % de los trabajadores de atención médica sienten que tienen un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.
Bajo esta creciente presión, la planificación de horarios eficaz se volvió fundamental para el bienestar de los empleados y la estabilidad del sistema. Las listas bien diseñadas permiten a las instalaciones gestionar los volúmenes de pacientes de manera efectiva y respaldar el acceso oportuno a la atención, mientras reducen el estrés de los cuidadores.
Sin embargo, los responsables de elaborar estos horarios se enfrentan a una tarea difícil. Deben distribuir los turnos de la manera más equitativa posible, respetando las preferencias individuales y satisfaciendo las demandas operativas. También deben respetar las estrictas regulaciones europeas que rigen los horarios de trabajo, los períodos de descanso entre turnos y los límites del trabajo nocturno.
Dado que muchos hospitales dependen de la planificación manual basada en hojas de cálculo, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para crear horarios equilibrados. Cualquier deficiencia en la planificación de horarios debe subsanarse con costosas horas extra, lo que agota los presupuestos ya limitados y contribuye al agotamiento de los cuidadores.
Esta compleja red era precisamente lo que OPTACARE pretendía desentrañar. Fundada con el objetivo de ayudar a los centros de atención a resolver sus mayores retos en materia de eficiencia, esta startup de tecnología de atención médica se propuso transformar la carga que supone la planificación en una fuente de eficiencia y estabilidad.
Para impulsar su visión de un sistema de planificación de horarios más inteligente y justo, OPTACARE eligió la tecnología IBM® watsonx, incluyendo IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. CPLEX Optimization Studio utiliza la ciencia de datos y la tecnología de optimización de decisiones para resolver problemas combinatorios complejos. OPTACARE HR Planner aprovecha estas capacidades para generar listas de personal optimizadas basadas en una matriz compleja de restricciones (regulatorias, estructurales y personales), al tiempo que garantiza la equidad y el bienestar.
Gaëlle Coudert, directora de marketing de OPTACARE, dice: “Nuestra solución de planificación de horarios se puede aplicar en todos los entornos de atención médica, desde hospitales hasta centros de atención para adultos mayores. Al mismo tiempo, HR Planner se puede adaptar fácilmente a las necesidades únicas de cada organización, para una máxima flexibilidad”.
Elegir un modelo de entrega en la nube en IBM Cloud permite a OPTACARE ofrecer HR Planner como una plataforma de software como servicio (SaaS). Los clientes pueden utilizar una única suscripción para gestionar múltiples ubicaciones y los costos se basan en el consumo, lo que simplifica las licencias tanto para OPTACARE como para sus clientes. También permite la escalabilidad en tiempo real para gestionar los picos de actividad y el crecimiento.
Pedab France, asociado de negocios Platinum de IBM, desempeñó un papel crítico en la comercialización de la solución.
“Pedab France ha sido un socio de confianza en este proyecto, aportando un valioso apoyo y experiencia en todo momento”, dice Yasmine Alaouchiche, propietaria de producto y gerente de I+D de soluciones impulsadas por IA/OR para la atención médica en OPTACARE. “Pedab France nos ofreció una excelente orientación comercial, ayudándonos a gestionar los acuerdos de licencia y la comunicación con IBM”.
Mediante una interfaz intuitiva, los usuarios empresariales pueden adaptar los algoritmos de HR Planner sin necesidad de soporte técnico especializado. Esto respalda la flexibilidad operativa: por ejemplo, un hospital podría mantener una configuración para operaciones estándar y otra para escenarios de emergencia, con reglas menos estrictas sobre habilidades o tiempos de turnos.
HR Planner genera horarios optimizados en cuestión de segundos; OPTACARE calcula que su plataforma puede ahorrar varias horas de trabajo al día. Elimina una carga mental significativa de los equipos de planificación y los libera del tedioso trabajo manual, dándoles más tiempo para centrarse en tareas de mayor valor. La plataforma también codifica y formaliza el conocimiento institucional y las mejores prácticas en torno a la planificación de horarios, lo que respalda la continuidad de las operaciones si un programador principal está ausente o deja la organización.
Igualmente importante es que HR Planner aporta equidad demostrable al proceso de planificación. El sistema puede demostrar matemáticamente por qué un horario generado es justo y óptimo. Esta explicabilidad elimina la percepción de sesgo en la asignación de turnos, lo que ayuda a aumentar la moral y la confianza entre el personal.
Una planificación de horarios justa que respete las preferencias y limitaciones de cada persona también contribuye a crear un ambiente de trabajo más saludable. Los cuidadores pueden contar con horarios más predecibles, con menos cambios de última hora y horas extras complicadas, lo que contribuye a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Cuando los cuidadores están más descansados y menos estresados, pueden trabajar de manera más eficaz y segura, lo que mejora directamente la calidad de la atención al paciente.
Al asignar los recursos internos de manera más eficiente, los proveedores de atención médica también reducen la costosa dependencia del pago de horas extras.
Yasmine Alaouchiche concluye: “Estamos ayudando a las organizaciones a abordar las causas principales de la crisis del personal de salud. Los horarios confiables y equitativos protegen el bienestar de los cuidadores y mejoran la calidad de la atención al paciente. Nuestra tecnología respalda decisiones mejor informadas, simplifica tareas complejas y recupera tiempo valioso para lo que más importa: cuidar a las personas”.
OPTACARE se compromete a mejorar la gestión de la atención médica mediante la tecnología. Fundada en 2013 y con sede en Troyes, Francia, OPTACARE desarrolla soluciones de software que ayudan a hospitales y centros de atención a pronosticar con precisión el flujo de pacientes, mejorar la planeación del personal y los recursos, y elevar la eficiencia organizacional.
Pedab, distribuidor de valor agregado y agente tecnológico dedicado de IBM, se asocia con proveedores de tecnología líderes para ofrecer soluciones y servicios a un ecosistema de socios y clientes. Pedab, una empresa familiar fundada hace más de 30 años en Suecia, emplea actualmente a 130 personas en ocho países de Europa.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026
IBM, el logotipo de IBM, CPLEX, ILOG, IBM Cloud e IBM watsonx son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.