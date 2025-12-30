nybl fortalece la confiabilidad industrial mediante la incorporación de Maximo y watsonx.governance en n.vision
En todas las industrias vitales para el progreso cívico—como la energía, las empresas de servicios públicos y la fabricación—las organizaciones continúan luchando con el tiempo de inactividad no planificado, infraestructura envejecida y la escasez de técnicos calificados para mantener los sistemas críticos. nybl, una empresa de tecnología de IA que exporta innovación desde el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Oriente Medio en general a nivel mundial, está abordando estos desafíos a través de la IA basada en la ciencia y la física.
Tradicionalmente, las inspecciones manuales de activos esenciales son lentas, costosas y vulnerables al error humano, y a menudo se realizan en entornos remotos o peligrosos. Consciente de la necesidad de un enfoque más eficiente y confiable, nybl ideó una solución impulsada por IA capaz de automatizar las inspecciones de activos, mejorar la precisión y ofrecer resultados transparentes. Para hacer realidad esta visión, nybl buscó una base de tecnología de IA confiable y gobernada que pudiera garantizar que cada modelo desplegado cumpliera los más altos estándares de confiabilidad, ética, cumplimiento y rendimiento.
Como parte de una alianza estratégica con IBM, nybl integró n.vision, una plataforma de inspección impulsada por IA, con la herramienta IBM Maximo Visual Inspection y la solución IBM watsonx.governance para transformar aún más la forma en que se administran las inspecciones industriales. Las dos empresas llevaron a cabo tres programas piloto para validar la integración y demostrar el impacto de aprovechar Maximo Visual Inspection y watsonx.governance dentro de la plataforma n.vision de nybl.
Con Maximo Visual Inspection, n.vision realiza inspecciones basadas en activos que eliminan la necesidad de acceder manualmente a áreas de difícil acceso, lo que reduce los riesgos de seguridad, los costos operativos y el tiempo total de inspección. La solución utiliza la visión por computadora para detectar, clasificar e informar fallas con precisión y velocidad en industrias como las del petróleo y el gas, las empresas de servicios públicos, la fabricación, la agricultura y la atención médica.
Con la ayuda de watsonx.governance, nybl puede proporcionar transparencia total del ciclo de vida de la IA, monitorear el sesgo y la desviación, y gestionar el cumplimiento de las normativas de la industria en evolución. Juntas, estas actualizaciones operativas pueden ayudar a sus clientes a lograr un tiempo de comercialización más rápido, una mayor precisión y un aumento de la eficiencia, al tiempo que permiten el uso responsable de la IA en operaciones de misión crítica.
Con la tecnología de IBM integrada en su plataforma n.vision, nybl ha elevado los estándares de seguridad y eficiencia de las inspecciones de activos en las industrias. Por ejemplo, un operador de red nacional en el GCC lanzó un programa piloto inicial de 1,000 kilómetros utilizando n.vision para inspeccionar líneas de alta y media tensión. Tras su éxito, el operador otorgó a nybl un contrato para escalar las inspecciones en 400,000 kilómetros de infraestructura de Power en todo el país.
Al automatizar las inspecciones basadas en activos, nybl ha experimentado una reducción del 50 % tanto en los costos de inspección como en los incidentes de seguridad. Otros resultados transformadores incluyen una disminución del 30 % en el tiempo de inspección, una reducción del 20 % en los costos de interrupción y reparaciones de emergencia, y un aumento del 20 % en el tiempo de actividad de la red. La detección y los informes automatizados de fallas, impulsados por la visión por computadora, ofrecen los más altos niveles de precisión y confiabilidad, lo que ayuda a los clientes de nybl a actuar de manera más rápida e inteligente.
Al asociarse con IBM para combinar la visión por computadora avanzada y la gobernanza de la IA, nybl ha creado una solución transparente, confiable y escalable para ayudar a mejorar el rendimiento de los activos. La empresa planea continuar su colaboración con IBM para impulsar la excelencia operativa en todas las industrias críticas.
Fundada en 2018, nybl es una compañía de IA basada en la ciencia e influida por la física, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, con oficinas en el Reino de Arabia Saudí y Qatar. Sus plataformas y soluciones de IA diseñadas con un propósito, incluidas n.vision, n.rotating, n.lift y n.shield, ayudan a las industrias críticas a mejorar la seguridad, la confiabilidad y el rendimiento a través de la automatización y la toma de decisiones.
IBM Maximo Visual Inspection utiliza el aprendizaje profundo para analizar imágenes y videos para la clasificación y detección de defectos. Ayuda a los usuarios a entrenar, validar y desplegar modelos de IA, sin necesidad de tener experiencia en la ciencia de datos. La solución se integra perfectamente en los flujos de trabajo de inspección y ayuda a las organizaciones a detectar problemas de manera temprana, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia operativa.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, Maximo y watsonx.governance son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.