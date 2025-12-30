Con la tecnología de IBM integrada en su plataforma n.vision, nybl ha elevado los estándares de seguridad y eficiencia de las inspecciones de activos en las industrias. Por ejemplo, un operador de red nacional en el GCC lanzó un programa piloto inicial de 1,000 kilómetros utilizando n.vision para inspeccionar líneas de alta y media tensión. Tras su éxito, el operador otorgó a nybl un contrato para escalar las inspecciones en 400,000 kilómetros de infraestructura de Power en todo el país.

Al automatizar las inspecciones basadas en activos, nybl ha experimentado una reducción del 50 % tanto en los costos de inspección como en los incidentes de seguridad. Otros resultados transformadores incluyen una disminución del 30 % en el tiempo de inspección, una reducción del 20 % en los costos de interrupción y reparaciones de emergencia, y un aumento del 20 % en el tiempo de actividad de la red. La detección y los informes automatizados de fallas, impulsados por la visión por computadora, ofrecen los más altos niveles de precisión y confiabilidad, lo que ayuda a los clientes de nybl a actuar de manera más rápida e inteligente.

Al asociarse con IBM para combinar la visión por computadora avanzada y la gobernanza de la IA, nybl ha creado una solución transparente, confiable y escalable para ayudar a mejorar el rendimiento de los activos. La empresa planea continuar su colaboración con IBM para impulsar la excelencia operativa en todas las industrias críticas.