National University Health System (NUHS) (enlace externo a ibm.com) tiene como objetivo transformar la manera en que se previenen y manejan las enfermedades mediante el descubrimiento de las causas de estas, el desarrollo de tratamientos más efectivos a través de la investigación multidisciplinaria colaborativa y los ensayos clínicos, y la creación de mejores tecnologías y sistemas de capacidad de atención en alianza con otros que comparten los mismos valores y visión.

Las instituciones de NUHS Group incluyen National University Hospital, Ng Teng Fong General Hospital, Jurong Community Hospital y Alexandra Hospital; tres Centros Nacionales de Especialidades (National University Cancer Institute, NCIS en Singapur, National University Heart Centre, NUHCS, y National University Centre for Oral Health, NUCOHS en Singapur; National University Polyclinics, NUP); Jurong Medical Centre; y tres facultades de ciencias de la salud de NUS), NUS Yong Loo Lin School of Medicine (incluido Alice Lee Centre for Nursing Studies), NUS Faculty of Dentistry y NUS Saw Swee Hock School of Public Health.

Con instituciones miembros bajo una estructura de gobernanza común, NUHS crea sinergias para el avance de la salud al integrar la atención al paciente, la educación en ciencias de la salud y la investigación biomédica. Como sistema de salud regional, NUHS trabaja en estrecha colaboración con asociados de atención médica y social en todo Singapur para desarrollar e implementar programas que contribuyan a una población sana y comprometida en la parte occidental de Singapur.