“Observamos diferencias significativas en los plazos de entrega promedio y los costos de entrega entre diferentes clientes, y los motivos de estas diferencias no se entendían bien”, dice el vicepresidente de Logística de la MMC. “También vimos que muchos pedidos se suspendían, pero no siempre podíamos determinar quién introducía los bloques o por qué no se ajustaban a los procesos estándar”.

Aunque los gerentes de logística de la MMC intentaron repetidamente reducir los retrasos, la acción correctiva se vio obstaculizada por información incompleta e inconexa. Como no se controlaban las desviaciones de los procesos estándar, no había forma de entender cómo repercutían en los plazos de entrega y los costos.

“Hasta que no tuviéramos una mejor visión de dónde y por qué se estaban introduciendo retrasos en el sistema, no podríamos tomar las medidas necesarias para corregir las desviaciones”, dice el vicepresidente de la MMC. “También creíamos que si teníamos una visión detallada e integral de los procesos reales que se utilizan, podríamos comenzar a automatizar más procesos y reducir el esfuerzo humano”.

A través de entrevistas y métodos informales, los gerentes de logística de la MMC intentaron trazar los procesos de O2C, identificar cuellos de botella y corregir anomalías, sin éxito. “Pero luego, mientras implementábamos nuestra plataforma ERP, nuestro socio de integración de sistemas recomendó una nueva herramienta”, dice el vicepresidente de la MMC. “Podría proporcionarnos una visión detallada de todos los procesos y personas involucradas del pedido al cobro y a partir de la que se pueda crear un modelo sobre datos del mundo real derivados de nuestro sistema ERP. Estábamos intrigados por las posibilidades”.