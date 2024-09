Con su elegante forma, que recuerda a Star Trek, el casco trimarán del MAS, de gran estabilidad, puede surcar las olas a más de 10 nudos, impulsado por un sistema de propulsión híbrido-eléctrico alimentado por energía solar. MAS también está equipado con navegación inerte de precisión, posicionamiento del sistema de navegación global por satélite (GNSS), sensores de radar, comunicaciones satelitales e instrumentación meteorológica.



Construido en Polonia según las especificaciones de ProMare, el buque de 5 toneladas y 15 metros de largo tiene muchas características de arquitectura marina avanzada, todas diseñadas para soportar el estrés de viajes prolongados en el mar. Pero en este Mayflower no hay literas ni galeras para el capitán o la tripulación. En cambio, es la tecnología de computación cognitiva de IBM, ya probada en otras industrias, la que pilota este nuevo tipo de barco y ayuda a mantenerlo en equilibrio.

“Necesitábamos ir más allá de la tecnología existente para los buques no tripulados para crear una embarcación que no solo sea operada de forma remota y que no simplemente reaccione al medio ambiente, sino que aprenda y se adapte de forma independiente”, dice Don Scott, Director de Ingeniería del Grupo Submergence, una filial de ProMare. “Cuando concebimos esta nave hace cuatro años, no estaba seguro de que íbamos a ser capaces de albergar un sistema como este en un barco. Pero los avances recientes, especialmente en el edge computing, lo han hecho posible”.