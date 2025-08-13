Moderna es una empresa farmacéutica y de biotecnología líder. Pionera en medicamentos y vacunas de ARN mensajero (ARNm), utiliza moléculas de ARNm que desempeñan una función crucial en el cuerpo para tratar y prevenir enfermedades. Hoy en día, Moderna está explorando la aplicación de la computación cuántica en el diseño de medicamentos de ARNm a través de una asociación de investigación y tecnología con IBM.

El cuerpo humano contiene más de 100 000 tipos de proteínas, y cada una se deriva del ARNm. Durante décadas, los científicos supieron que el ARNm tiene el potencial de constituir la base de una nueva clase de medicamentos que podrían tratar enfermedades en el nivel más fundamental de la función celular. Moderna ha sido líder en poner en práctica ese insight.

La empresa ha utilizado la tecnología de ARNm para instruir a las células a producir proteínas que podrían ayudar a prevenir o tratar enfermedades que antes se consideraban intratables.

Si bien las computadoras clásicas son herramientas poderosas en el desarrollo de ARNm, tienen limitaciones cuando abordan problemas que requieren un uso informático intensivo. La computación cuántica ofrece un nuevo enfoque prometedor para estos desafíos para complementar los métodos clásicos donde los algoritmos actuales alcanzan sus límites.

Un desafío clave para Moderna es desarrollar las instrucciones de la tecnología de ARNm que instruirán con precisión al cuerpo sobre cómo producir las proteínas que pueden tratar enfermedades. Para cualquier proteína dada, hay un número astronómicamente grande de posibles secuencias de ARNm que podrían codificarla, lo que hace que la optimización sea una tarea compleja.

Para abordar un problema médico con ARNm, los investigadores comienzan por identificar los mecanismos biológicos involucrados en una enfermedad y determinar qué proteína podría modular ese proceso. Luego, identifican una secuencia de nucleótidos que codifica esa proteína. Además de codificar la proteína, los investigadores deben asegurarse de que la secuencia sea estable en el cuerpo. También deben garantizar que se pueda producir en cantidades suficientes para que sea eficaz, sin desencadenar una respuesta inmunitaria no deseada. Esto requiere una comprensión profunda de la química celular, así como una potencia informática sustancial, para examinar los millones de secuencias de nucleótidos posibles y encontrar la correcta.

Moderna tiene un enfoque rápido y escalable para este trabajo de química molecular, pero la empresa siempre está buscando formas de mejorar el proceso de desarrollo de medicamentos de ARNm. Este impulso ha llevado a Moderna a desarrollar ahora su experiencia en computación cuántica, mientras que la tecnología se encuentra en el umbral de aplicaciones útiles.

"Nuestro objetivo es mejorar la salud humana”, dijo Alexey Galda, director científico asociado de algoritmos y aplicaciones cuánticos de Moderna. “Creemos que es crítico explorar todas las herramientas disponibles, incluida la computación cuántica, para escalar nuestro progreso hoy, en lugar de esperar a que la tecnología madure por completo en el futuro”.