Modernizar la infraestructura para logística a escala

Al trabajar con IBM y su asociado de negocios Service Express, Manitoulin trasladó sus cargas de trabajo principales de IBM® i a IBM Power Virtual Server (PowerVS) en IBM Cloud. La plataforma IBM i admite operaciones logísticas de misión crítica, incluidas finanzas, nóminas y el sistema de gestión de transporte (TMS) de la empresa, que procesa decenas de miles de transacciones diarias, como seguimiento de envíos, cotizaciones y operaciones de entrega en toda la red, respaldadas por infraestructura escalable capaz de manejar grandes volúmenes de solicitudes de API orientadas al cliente. Este enfoque permitió a la empresa ampliar los sistemas existentes a la nube sin necesidad de modificar las aplicaciones, mientras que se mantenía el rendimiento y la confiabilidad necesarios para estas cargas de trabajo.

La transformación comenzó con la migración de la recuperación ante desastres a PowerVS, donde el entorno se validó a través de un enfoque por fases que incluyó intercambios de roles extendidos, ejecutando cargas de trabajo de producción en cada entorno durante meses para confirmar la estabilidad antes de expandirse a la producción completa. Manitoulin adoptó entonces un despliegue de doble región en los centros de datos IBM Cloud en Toronto y Montreal, sustituyendo su configuración de recuperación ante desastres on premises y reduciendo la dependencia de infraestructuras geográficamente concentradas.

Al cambiar a un modelo basado en el consumo y consolidar las cargas de trabajo de IBM i, x86 y Kubernetes dentro de un entorno de nube unificado, la organización redujo la complejidad de la infraestructura, simplificó las operaciones y creó una base escalable para continuar creciendo.