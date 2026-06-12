Modernizar la infraestructura para logística a escala

Con IBM Power Virtual Server, Manitoulin obtiene una infraestructura de nube resiliente y reduce los costos
Manitoulin Group of Companies es una organización canadiense de transporte y logística que apoya operaciones complejas y urgentes de la cadena de suministro en toda Norteamérica. A medida que el negocio se expandió a través de adquisiciones y crecimiento geográfico, su entorno de TI permaneció centralizado dentro de una única infraestructura primaria, anclada en gran medida en Manitoulin Island.
Este modelo, aunque confiable, creó restricciones cada vez mayores a medida que crecía la escala operativa e introdujo una posible exposición a la continuidad. Los equipos distribuidos necesitaban un acceso más rápido y constante a los sistemas centrales, mientras que la concentración de la infraestructura introducía riesgos adicionales para la continuidad de negocio. Al mismo tiempo, mantener y actualizar los sistemas on premises requería una importante inversión continua, lo que agregaba costos y limitaba la flexibilidad.
Manitoulin necesitaba una forma de respaldar el crecimiento continuo y, al mismo tiempo, reducir las limitaciones de infraestructura y el riesgo operativo.
Al trabajar con IBM y su asociado de negocios Service Express, Manitoulin trasladó sus cargas de trabajo principales de IBM® i a IBM Power Virtual Server (PowerVS) en IBM Cloud. La plataforma IBM i admite operaciones logísticas de misión crítica, incluidas finanzas, nóminas y el sistema de gestión de transporte (TMS) de la empresa, que procesa decenas de miles de transacciones diarias, como seguimiento de envíos, cotizaciones y operaciones de entrega en toda la red, respaldadas por infraestructura escalable capaz de manejar grandes volúmenes de solicitudes de API orientadas al cliente. Este enfoque permitió a la empresa ampliar los sistemas existentes a la nube sin necesidad de modificar las aplicaciones, mientras que se mantenía el rendimiento y la confiabilidad necesarios para estas cargas de trabajo.
La transformación comenzó con la migración de la recuperación ante desastres a PowerVS, donde el entorno se validó a través de un enfoque por fases que incluyó intercambios de roles extendidos, ejecutando cargas de trabajo de producción en cada entorno durante meses para confirmar la estabilidad antes de expandirse a la producción completa. Manitoulin adoptó entonces un despliegue de doble región en los centros de datos IBM Cloud en Toronto y Montreal, sustituyendo su configuración de recuperación ante desastres on premises y reduciendo la dependencia de infraestructuras geográficamente concentradas.
Al cambiar a un modelo basado en el consumo y consolidar las cargas de trabajo de IBM i, x86 y Kubernetes dentro de un entorno de nube unificado, la organización redujo la complejidad de la infraestructura, simplificó las operaciones y creó una base escalable para continuar creciendo.
Con IBM Power Virtual Server, Manitoulin redujo los costos de infraestructura y mejoró la continuidad operativa en toda su red logística. El traslado de la recuperación ante desastres a la nube eliminó la infraestructura on premises duplicada, redujo los gastos operativos y optimizó la replicación mediante IBM Global Replication Services, lo que mejoró la eficiencia de las operaciones de recuperación ante desastres. Se estimó que la implementación de estándares de seguridad comparables en entornos híbridos requería más de 1000 horas utilizando enfoques tradicionales. Las pruebas demostraron que los tiempos de recuperación se redujeron a entre 30 y 40 minutos, en comparación con las 1 a 2 horas que requería el método de replicación anterior.
Estos cambios generaron más de 20 000 USD en ahorros mensuales recurrentes, junto con entre 100 000 y 150 000 USD adicionales en reducciones de costos anuales después de retirar el sitio de DR on premises, lo que en conjunto redujo significativamente los costos totales de infraestructura.
La consolidación de las cargas de trabajo en un único entorno en la nube también mejoró la coherencia operativa y permitió a los equipos desarrollar sus conocimientos de manera más eficiente en una plataforma unificada. Con una base de nube escalable y de doble región, Manitoulin ahora está mejor posicionada para respaldar el crecimiento continuo, simplificar las operaciones en todo su entorno y acelerar la modernización futura.
Fundado en 1953, Manitoulin Group of Companies es un proveedor canadiense de transporte y logística que ofrece servicios de cadena de suministro de extremo a extremo en toda América del Norte, incluidos camiones, transporte de carga, corretaje de aduanas, almacenamiento y distribución.
Service Express, con sede en Grand Rapids, Michigan, es un IBM Business Partner especializado en infraestructura, nube y servicios gestionados. Conocida por su experiencia en sistemas IBM Power, la empresa ayuda a las organizaciones a mantener y modernizar entornos de misión crítica.
© Copyright IBM Corporation, junio de 2026.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.