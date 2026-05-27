Qué sucede después de los aplausos

Las presentaciones de pasarela generan una fuerte resonancia emocional, atención de la prensa y relevancia cultural, pero traducir ese impulso en un compromiso sostenido en línea y confianza de compra sigue siendo un desafío persistente en la moda. En el comercio electrónico tradicional, las prendas de alta costura —caracterizadas por su estructura, sus líneas y su efecto óptico— siguen presentándose principalmente a través de imágenes estáticas y tablas de tallas, lo que deja aspectos críticos como el ajuste, las proporciones y el movimiento abiertos a la interpretación. Para una marca como KATE BARTON, una marca de diseñador con sede en Nueva York conocida por sus prendas esculturales y de alta ingeniería, esta brecha a menudo introdujo dudas en el proceso de compra, donde la intención del diseño depende en gran medida de cómo se ve una pieza y se mueve sobre el cuerpo.

Al mismo tiempo, las expectativas para las experiencias de moda digital están cambiando. Las páginas de productos tradicionales resultaban cada vez más insuficientes para los compradores que buscaban claridad, mientras que los socios y patrocinadores buscaban formas de prolongar la interacción más allá de un simple instante. Para KATE BARTON, esto significó encontrar una manera de llevar la esencia de la pasarela: cómo se ve realmente la ropa y moverse a un entorno más participativo y listo para el comercio. Permitir que los clientes visualicen mejor las prendas en su propio cuerpo surgió como un siguiente paso, sin obligar a justificar la experiencia únicamente mediante métricas inmediatas de ventas ni comprometer la integridad del diseño de la marca.

Una activación en la Semana de la Moda de Nueva York marcó el primer despliegue en el mundo real de este enfoque, convirtiendo la presentación de moda en el formato inicial de un sistema destinado a extenderse al comercio electrónico. Ofrecer una experiencia creíble de prueba virtual requería resultados visuales realistas, rendimiento de baja latencia y acceso fluido entre dispositivos, junto con reconocimiento visual con interacción basada en voz y texto en casi cualquier idioma, en un entorno en vivo. Estos requisitos excedieron lo que podría ser compatible solo con las herramientas internas existentes, lo que llevó a KATE BARTON a asociarse con Fiducia AI, una empresa enfocada en crear experiencias de IA de nivel de producción para el compromiso visual y conversacional, e IBM a crear una solución.