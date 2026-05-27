Qué sucede después de los aplausos

Crear una experiencia de IA diseñada para llevar la Semana de la Moda al comercio cotidiano
Las presentaciones de pasarela generan una fuerte resonancia emocional, atención de la prensa y relevancia cultural, pero traducir ese impulso en un compromiso sostenido en línea y confianza de compra sigue siendo un desafío persistente en la moda. En el comercio electrónico tradicional, las prendas de alta costura —caracterizadas por su estructura, sus líneas y su efecto óptico— siguen presentándose principalmente a través de imágenes estáticas y tablas de tallas, lo que deja aspectos críticos como el ajuste, las proporciones y el movimiento abiertos a la interpretación. Para una marca como KATE BARTON, una marca de diseñador con sede en Nueva York conocida por sus prendas esculturales y de alta ingeniería, esta brecha a menudo introdujo dudas en el proceso de compra, donde la intención del diseño depende en gran medida de cómo se ve una pieza y se mueve sobre el cuerpo.
Al mismo tiempo, las expectativas para las experiencias de moda digital están cambiando. Las páginas de productos tradicionales resultaban cada vez más insuficientes para los compradores que buscaban claridad, mientras que los socios y patrocinadores buscaban formas de prolongar la interacción más allá de un simple instante. Para KATE BARTON, esto significó encontrar una manera de llevar la esencia de la pasarela: cómo se ve realmente la ropa y moverse a un entorno más participativo y listo para el comercio. Permitir que los clientes visualicen mejor las prendas en su propio cuerpo surgió como un siguiente paso, sin obligar a justificar la experiencia únicamente mediante métricas inmediatas de ventas ni comprometer la integridad del diseño de la marca.
Una activación en la Semana de la Moda de Nueva York marcó el primer despliegue en el mundo real de este enfoque, convirtiendo la presentación de moda en el formato inicial de un sistema destinado a extenderse al comercio electrónico. Ofrecer una experiencia creíble de prueba virtual requería resultados visuales realistas, rendimiento de baja latencia y acceso fluido entre dispositivos, junto con reconocimiento visual con interacción basada en voz y texto en casi cualquier idioma, en un entorno en vivo. Estos requisitos excedieron lo que podría ser compatible solo con las herramientas internas existentes, lo que llevó a KATE BARTON a asociarse con Fiducia AI, una empresa enfocada en crear experiencias de IA de nivel de producción para el compromiso visual y conversacional, e IBM a crear una solución.
para crear la activación de KATE BARTON que sea compatible con la Semana de la Moda de Nueva York y el uso del comercio electrónico
para extender la experiencia en vivo de la Semana de la Moda de Nueva York a la tienda Shopify basada en la web
comprometidos con la experiencia de prueba virtual en menos de 2 meses de uso del comercio electrónico
KATE BARTON, Fiducia AI e IBM colaboraron para crear una experiencia impulsada por IA diseñada como una capa duradera en presentaciones en vivo y comercio digital, en lugar de una activación puntual. Si bien la experiencia debutó durante la Semana de la Moda de Nueva York, se diseñó intencionalmente para hacer la transición a un entorno de comercio electrónico siempre activo. El sistema debía permitir la interacción en tiempo real en un entorno de gran visibilidad, al tiempo que se mantuviera estable, seguro y escalable una vez integrado en el principal canal de ventas de la marca.
Fiducia AI se encargó de la orquestación y el desarrollo de aplicaciones, mientras que IBM proporcionó la base empresarial necesaria para habilitar la plataforma de tecnología, la confiabilidad y la gobernanza. Desplegada en IBM® Cloud y basada en IBM watsonx.ai,la solución utilizó un enfoque multimodelo para admitir diferentes funciones dentro de la experiencia, combinando flujos de trabajo estructurados impulsados por IBM Granite, procesamiento visual compatible con Llama e interacción conversacional habilitada a través de modelos OpenAI. Estos componentes se coordinaron a través de los servicios Model Gateway de watsonx para equilibrar el rendimiento, la experiencia del usuario y la gobernanza, mientras que los servicios de IBM Cloud, incluido IBM Cloud Object Storage, respaldaron la gestión y entrega de activos visuales en contextos tanto en vivo como digitales.
La plataforma SaaS inicial se desarrolló en IBM Cloud durante aproximadamente cuatro semanas, estableciendo una base diseñada para admitir una interacción del cliente amplia y en varios formatos. Para potenciar la experiencia KATE BARTON, tanto la presentación de la Semana de la Moda de Nueva York como el comercio en curso se configuraron y desplegaron en solo 5 días. Una vez que concluyó la presentación en vivo, la misma arquitectura permitió que la experiencia se extendiera a la tienda Shopify de KATE BARTON en aproximadamente dos días, con una reelaboración mínima. SpeedShotX, Visual AI Lens de Fiducia, se integró directamente en páginas de productos seleccionados, lo que permitió a los clientes acceder a pruebas virtuales basadas en navegador sin descargar una aplicación. Esta implementación permitió que la experiencia pasara de un entorno de semana de la moda en vivo a un comercio electrónico continuo sin reelaboración, preservando la continuidad de la marca y respaldando una capa de interacción más inteligente con el cliente.
Un resultado central del proyecto fue el cambio de una activación con plazo determinado a una capacidad comercial funcional. Lo que debutó como una experiencia de la Semana de la Moda de Nueva York ahora está disponible en la tienda digital de KATE BARTON, lo que permite a los clientes interactuar con el mismo sistema central más allá de la presentación de la Semana de la Moda de Nueva York. El cambio de la interacción basada en eventos a la disponibilidad continua marcó un paso de la presentación a la infraestructura, estableciendo una base que podría seguir respaldando un uso continuo en lugar de terminar con el show. Pocas activaciones de la semana de la moda hacen la transición al comercio cotidiano; en este caso, la experiencia continuó más allá del show.
Las señales de interacción temprana reflejan cómo interactúan los clientes con la experiencia en la práctica. Desde mediados de febrero, más de 2500 usuarios han interactuado con la capacidad de prueba virtual, y los clientes dedican tiempo a explorar las páginas de productos habilitados para la prueba para comprender mejor el ajuste y la silueta antes de la compra. Si bien aún se está evaluando el impacto comercial total, estas interacciones indican un interés significativo de los clientes y una voluntad de interactuar más profundamente con prendas complejas en un contexto digital.
Desde una perspectiva de marca, la colaboración demuestra cómo se puede aplicar la IA avanzada sin diluir la autoría creativa. La experiencia refuerza el lenguaje de diseño de la colección al hacer que la estructura, las proporciones y el movimiento resulten más evidentes en línea, lo que reduce la necesidad de recurrir a interpretaciones o explicaciones. La experiencia también admite el descubrimiento multilingüe, respondiendo preguntas sobre la marca y la colección en cualquier idioma a través de interacciones basadas en texto y voz en contextos en vivo y digitales. Como resultado de este despliegue, KATE BARTON ha establecido una capa digital repetible que puede evolucionar con el tiempo, proporcionando una experiencia de compra más inmersiva para los clientes y una plataforma para seguir aprendiendo a medida que las capacidades continúan a escala.
La marca KATE BARTON, dirigida por la diseñadora de moda neoyorquina Kate Barton, reconocida por Forbes en su lista 30 Under 30 de 2025, es conocida por su ropa femenina escultural basada en un diseño experimental y orientado al proceso. Con base en la ingeniería de formas y el drapeado de vanguardia, la marca equilibra la artesanía, la innovación y la sustentabilidad. Figuras culturales prominentes ha lucido sus diseños en apariciones de alto perfil y contextos mediáticos.
Fiducia IA es un IBM Business Partner que crea experiencias de IA a escala global, de nivel empresarial, combinando inteligencia visual e interacción conversacional. Al asociarse con marcas y organizaciones deportivas, transforma la narración y el compromiso en sistemas digitales duraderos que funcionan perfectamente en experiencias en vivo, comercio y marketing digital.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, IBM Cloud, Granite, watsonx.ai y watsonx son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.