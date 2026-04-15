Al simplificar partes del proceso creativo y agilizar los flujos de trabajo, Creative Assistant puede ayudar a los equipos de marketing de IBM a centrarse en lo que más importa: ofrecer activos creativos nítidos y acordes con la marca, mientras marcan la pauta para lo que sigue.

Si bien la adopción aún está evolucionando y también se están aprovechando otras herramientas para mejorar el flujo de trabajo, Creative Assistant representa un importante paso para abordar los desafíos relacionados con la velocidad, la coherencia y la escala. Con plantillas prediseñadas y compatibles con la marca, Creative Assistant puede reducir significativamente el tiempo que los profesionales del marketing dedican al formato y la estructura, liberándolos para ampliar su ámbito creativo. En el primer año de lanzamiento, la herramienta incorporó a más de 1010 usuarios activos que generaron más de 7000 borradores de activos en 10 formatos de contenido diferentes.

Creative Assistant ha sido especialmente transformador para el flujo de trabajo de historias de clientes. Un pequeño equipo de contenido, centrado en dar voz a los clientes y socios y responder rápidamente a las oportunidades del mercado con historias convincentes, a menudo se veía frenado por el ancho de banda fluctuante y las prioridades contrapuestas. Con la herramienta ahora integrada en su flujo de trabajo, los miembros del equipo pueden generar rápidamente borradores iniciales de historias de alta calidad y alineados con la marca, sin depender de los gerentes de proyecto o redactores publicitarios. En el primer año de lanzamiento en 2025, el flujo de trabajo produjo más de 2400 borradores y versiones de historias de clientes para ayudar a iterar durante el proceso creativo inicial. Los esquemas iniciales se elaboran en aproximadamente cuatro horas. Y los borradores de historias de clientes listos para revisión, perfeccionados por escritores y editores para el cumplimiento y los estándares de la marca IBM, ahora se pueden completar en solo unos cinco días, menos que el tiempo anterior de 10 días, una mejora estimada del 50 %. El equipo también optimizó la creación de historias de clientes de una página: recursos vitales para ventas, socios y ejecutivos que muestran rápidamente el impacto e impulsan un compromiso significativo. Lo que antes tomaba más de una hora ahora toma solo unos 12 minutos, lo que brinda un aumento de eficiencia de aproximadamente el 80 %. Este cambio permite al equipo responder a las oportunidades del mercado con mayor velocidad y coherencia, sin comprometer la calidad ni la voz de la marca.

Más allá de la velocidad y la escala, Creative Assistant también ofrece soporte editorial integrado en cuanto a gramática, claridad y tono. Un asistente de producto integrado democratiza el acceso a los insights del producto, lo que permite a cada miembro del equipo crear contenido preciso e informado sin tener que depender de una experiencia aislada o realizar una investigación exhaustiva.

De cara al futuro, el equipo de creatividad y contenido de IBM tiene previsto optimizar aún más el ciclo de vida del contenido mediante la incorporación de funciones adicionales, como capacidades de traducción y herramientas de flujo de trabajo diseñadas para introducir una automatización más inteligente en el proceso creativo. Cuando se combina con un amplio conjunto de soluciones de IA y automatizaciones innovadoras actualmente desplegadas y en desarrollo, Creative Assistant ayudará a impulsar la visión de IBM de una división de marketing más estratégica.