IBM desarrolla un asistente creativo impulsado por IA para ayudar a crear plantillas de contenido y potenciar la innovación
Las campañas de marketing y los activos no son solo recursos. Son la voz, el rostro y la esencia de una marca. En IBM, los profesionales del marketing pueden verse abrumados por la rutina de la creación incesante de contenido. Los equipos de marketing de la empresa son responsables de producir una amplia gama de activos creativos, como entradas en el blog, historias de clientes, fichas técnicas y publicaciones en redes sociales.
El proceso de generar ideas, investigar, redactar, estructurar, editar y validar cada elemento para su claridad, precisión, legibilidad y alineación con la marca puede consumir una parte significativa de la semana laboral de un profesional del marketing.
El costo de oportunidad es un desafío aún mayor. Con tanto enfoque en la producción, los especialistas en marketing no siempre pueden dedicar tanto tiempo a la planificación estratégica, lo que pone en riesgo su capacidad de prepararse para los principales momentos del mercado.
Otra carencia clara es la falta de plantillas estandarizadas y compatibles con la marca para algunos de los activos de marketing comunes de IBM. La necesidad de marcos de contenido repetibles es especialmente pronunciada en programas de gran volumen, como historias de clientes, donde un pequeño retraso puede ralentizar significativamente la producción.
Con propósito y urgencia, y en consonancia con los objetivos de IBM de simplificar y automatizar los flujos de trabajo mediante soluciones de IA agéntica, el equipo de creatividad y contenido de IBM se propuso desarrollar una solución que ayudara a los creativos de marketing a producir contenido. Querían crear una solución impulsada por IA que pudiera acelerar el proceso creativo, democratizar los insights del producto y capacitar a cada miembro del equipo para crear contenido inteligente y estratégico. Así nació Creative Assistant.
Creative Assistant se creó para ser más que una interfaz frontend. Fue diseñado como una herramienta impulsada por IA para potenciar la creación de contenido con precisión, rapidez e integridad de marca.
El proceso comenzó con la instrucción de un usuario. Con esa instrucción, se puso en marcha una sofisticada red de microservicios, API y agentes inteligentes. El sistema utiliza la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) con Elasticsearch para enriquecer la instrucción para extraer contexto tanto de los datos proporcionados por el usuario como de las fuentes de conocimiento confiables de IBM.
Posteriormente, se incorporó un servicio de reclasificación para dar prioridad a la información más relevante en el proceso de generación, con el fin de garantizar que cada respuesta se basara en la relevancia y la precisión. La entrada enriquecida se pasó a un modelo de lenguaje grande (LLM) entrenado y alojado en IBM watsonx.ai, que ofrecía flexibilidad en la selección de modelos y el entrenamiento según la tarea en cuestión. Si bien los modelos fundacionales de IBM® Granite se usan comúnmente por su rendimiento de nivel empresarial, también se utilizan otros modelos, cuando corresponde, para impulsar resultados óptimos. El modelo elegido transforma los datos sin procesar en contenido personalizado de alta calidad entregado en plantillas preestablecidas para correos electrónicos, presentaciones, entradas en el blog, historias de clientes y páginas de productos. El sistema se optimiza de manera regular para mejorar la calidad de las respuestas.
Detrás de escena, los agentes de IA desglosan las tareas, coordinando las búsquedas y la generación. El resultado final se entrega a una interfaz de usuario React personalizada, que formatea la respuesta en plantillas limpias y legibles listas para su revisión.
La fortaleza de Creative Assistant radica en su base: un rico ecosistema de fuentes de datos confiables de IBM, que incluye IBM.com, documentación de productos, pautas de marca, investigación competitiva, IBM RedBooks y repositorios privados como Seismic. Un proceso automatizado que utiliza IBM Cloud Object Storage ayuda a garantizar que estas fuentes de datos se indexen y almacenen periódicamente en IBM Cloud Databases for Elasticsearch y Milvus en el almacén de datos IBM watsonx.data . La indexación y el almacenamiento de datos permiten realizar consultas precisas basadas en vectores y una recuperación de datos rápida y escalable tanto en conjuntos de datos públicos como privados.
Sobre esta base, el equipo creativo y de contenido de IBM ha desarrollado la próxima generación de Creative Assistant desde el lanzamiento inicial. La versión actualizada incluye una experiencia de chat impulsada por agentes, monitoreo en tiempo real con IBM Instana Observability, capacidades de revisión de guías de estilo y calidad, y funcionalidad de historial de chat.
Al simplificar partes del proceso creativo y agilizar los flujos de trabajo, Creative Assistant puede ayudar a los equipos de marketing de IBM a centrarse en lo que más importa: ofrecer activos creativos nítidos y acordes con la marca, mientras marcan la pauta para lo que sigue.
Si bien la adopción aún está evolucionando y también se están aprovechando otras herramientas para mejorar el flujo de trabajo, Creative Assistant representa un importante paso para abordar los desafíos relacionados con la velocidad, la coherencia y la escala. Con plantillas prediseñadas y compatibles con la marca, Creative Assistant puede reducir significativamente el tiempo que los profesionales del marketing dedican al formato y la estructura, liberándolos para ampliar su ámbito creativo. En el primer año de lanzamiento, la herramienta incorporó a más de 1010 usuarios activos que generaron más de 7000 borradores de activos en 10 formatos de contenido diferentes.
Creative Assistant ha sido especialmente transformador para el flujo de trabajo de historias de clientes. Un pequeño equipo de contenido, centrado en dar voz a los clientes y socios y responder rápidamente a las oportunidades del mercado con historias convincentes, a menudo se veía frenado por el ancho de banda fluctuante y las prioridades contrapuestas. Con la herramienta ahora integrada en su flujo de trabajo, los miembros del equipo pueden generar rápidamente borradores iniciales de historias de alta calidad y alineados con la marca, sin depender de los gerentes de proyecto o redactores publicitarios. En el primer año de lanzamiento en 2025, el flujo de trabajo produjo más de 2400 borradores y versiones de historias de clientes para ayudar a iterar durante el proceso creativo inicial. Los esquemas iniciales se elaboran en aproximadamente cuatro horas. Y los borradores de historias de clientes listos para revisión, perfeccionados por escritores y editores para el cumplimiento y los estándares de la marca IBM, ahora se pueden completar en solo unos cinco días, menos que el tiempo anterior de 10 días, una mejora estimada del 50 %. El equipo también optimizó la creación de historias de clientes de una página: recursos vitales para ventas, socios y ejecutivos que muestran rápidamente el impacto e impulsan un compromiso significativo. Lo que antes tomaba más de una hora ahora toma solo unos 12 minutos, lo que brinda un aumento de eficiencia de aproximadamente el 80 %. Este cambio permite al equipo responder a las oportunidades del mercado con mayor velocidad y coherencia, sin comprometer la calidad ni la voz de la marca.
Más allá de la velocidad y la escala, Creative Assistant también ofrece soporte editorial integrado en cuanto a gramática, claridad y tono. Un asistente de producto integrado democratiza el acceso a los insights del producto, lo que permite a cada miembro del equipo crear contenido preciso e informado sin tener que depender de una experiencia aislada o realizar una investigación exhaustiva.
De cara al futuro, el equipo de creatividad y contenido de IBM tiene previsto optimizar aún más el ciclo de vida del contenido mediante la incorporación de funciones adicionales, como capacidades de traducción y herramientas de flujo de trabajo diseñadas para introducir una automatización más inteligente en el proceso creativo. Cuando se combina con un amplio conjunto de soluciones de IA y automatizaciones innovadoras actualmente desplegadas y en desarrollo, Creative Assistant ayudará a impulsar la visión de IBM de una división de marketing más estratégica.
IBM es una empresa de tecnología global que ofrece una amplia gama de productos y servicios en los campos de la computación en la nube, IA, analytics de datos y consultoría. Tiene un compromiso con la innovación tecnológica, con un enfoque significativo en la investigación y el desarrollo.
© Copyright IBM Corporation Marzo de 2026
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.
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