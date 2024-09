La solución de Garanti BBVA fue desplegar IBM® Db2 Analytics Accelerator for z/OS, un motor de consulta de alta velocidad que amplía lógicamente Db2 for z/OS. La tecnología habilita el procesamiento analítico/transaccional híbrido (HTAP), que procesa cargas de trabajo analíticas de manera eficiente y rentable en las cargas de trabajo aceleradoras y de transacciones en la plataforma IBM Z. Como componente de backend integrado de Db2 for z/OS, el acelerador está diseñado de manera similar para una alta disponibilidad, resiliencia y seguridad de la información.

El equipo de bases de datos del banco comenzó a desplegar Db2 Analytics Accelerator for z/OS versión 5 en julio de 2019, en colaboración con IBM, y continúa con actualizaciones para obtener características avanzadas. “Apreciamos el apoyo que recibimos de IBM”, dice Parlak. “Estamos seguros de que, si tenemos un problema, IBM estará ahí para respaldar sus productos y servicios críticos”.

Desde el principio, el acelerador ha mejorado el ciclo por lotes procesando cargas de trabajo analíticas descargadas de z15. Los trabajos son de amplio alcance. Se aceleran más de 300 tablas de base de datos para preparar los datos para su análisis por parte de las unidades de negocio. Los analytics provienen de 33 TB de datos que residen en el dispositivo y 44 TB restantes comprimidos en Db2 for z/OS.

Db2 Analytics Accelerator for z/OS crea informes relacionados con tarjetas de crédito, cuentas de clientes, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. El acelerador también realiza funciones ETL en la preparación de datos para el almacén de datos e IA, y analiza nuevas aplicaciones para detectar errores durante las pruebas de control de calidad.

Además, el acelerador ayuda a automatizar la resolución de problemas de la base de datos a través del análisis periódico del consumo de CPU y los registros de rendimiento de las 300 000 aplicaciones del banco y millones de sentencias SQL. Cuando los análisis detectan un error, el acelerador analiza automáticamente un historial de 10 años de acceso del usuario para identificar la mejor ventana de mantenimiento.

Además de ejecutar trabajos por lotes, el acelerador analiza un pequeño número de transacciones en línea. El equipo de bases de datos quiere ampliar enormemente esto para analizar el acceso a la cuenta por parte de usuarios móviles y otros datos dinámicos. Por eso desplegó Db2 Analytics Accelerator for z/OS versión 7.5, que cuenta con la capacidad IBM® Integrated Synchronization.

Este protocolo de replicación de datos permite actualizaciones incrementales de datos dinámicos al acelerador casi en tiempo real mientras mantiene los datos en funcionamiento. Luego, las consultas analíticas se pueden ejecutar con los últimos datos comprometidos con un menor consumo de CPU en el mainframe. Integrated Synchronization aprovecha la tecnología IBM® Z Integrated Information Processor (zIIP) para reducir aún más los costos.

“En este momento, nos estamos beneficiando principalmente del acelerador dentro de nuestra ventana de lotes”, dice Parlak. “Pero con la última versión, estamos enfocados en arraigar nuestras transacciones en línea a esa poderosa máquina. Esperamos lograrlo pronto”.