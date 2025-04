En 2021, Flex IT comenzó un proyecto transformador para renovar su solución de comercio y automatizar los procesos de marketing. Con un nuevo plan de comercialización que hace hincapié en la sustentabilidad, Flex IT tenía como objetivo aumentar los ingresos anuales de 200 millones EUR a 1800 millones EUR en toda Europa. Para respaldar este crecimiento, necesitaban una plataforma de comercio B2B capaz de mostrar el impacto de CO2, un cambio hacia una estrategia B2C parcial e implementar una marketing cloud para relaciones personalizadas con los prospectos.

El socio inicial de Flex IT se enfrentó a varios problemas de implementación que llevaron a una paralización del proyecto. Los problemas incluían personalizaciones excesivas, uso de un prototipo que no era de producción e implementación accidental en el sistema de desarrollo del socio en lugar del de Flex IT. La relación se terminó—lo que dio lugar a un nuevo proceso de selección de socios con Salesforce que dio como resultado la elección de Waeg, una empresa de IBM.