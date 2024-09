Fundada en 1991 y administrada conjuntamente por First Automotive Group Corporation, Volkswagen AG, Audi AG y Volkswagen (China) Investment Co., Ltd., FAW-Volkswagen opera en China y produce automóviles Volkswagen y Audi y una línea distinta de vehículos que lleva el nombre de la marca Jetta de Volkswagen. La empresa emplea a más de 40,000 personas y produjo más de dos millones de vehículos en 2020.