El trabajo de E.ON es mantener las luces encendidas. Como una de las empresas energéticas más grandes de Europa, opera una red de energía de 1.6 millones de kilómetros para servir a 47 millones de clientes con electricidad y gas en 17 países europeos. E.ON suministra energía a hogares, hospitales, fábricas, transporte público y otras infraestructuras críticas esenciales para la vida del siglo XXI. Y ese trabajo solo se está volviendo más complicado.

A medida que E.ON apoya la transición de Europa hacia las energías renovables, las demandas de la red se vuelven cada vez más complejas. Las antiguas formas de distribuir la energía eran predecibles. Dada una gran planta de energía y un suministro constante de combustible, no era demasiado difícil saber cuánto costaría generar un megavatio de electricidad mañana o dentro de un año. Cuando la demanda cambiaba durante una ola de calor o una ola de frío, era relativamente sencillo aumentar y bajar la producción.

Ahora la energía proviene de fuentes más pequeñas y dinámicas, como la solar y la eólica. Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos y los sistemas inteligentes en los hogares están cambiando drásticamente los patrones de consumo, y cada vez son más los sectores que se están electrificando, como la movilidad y la calefacción. E.ON, responsable de proporcionar energía 24/7 durante todo el año, debe prepararse con mucha antelación para tener en cuenta los complejos cambios dinámicos tanto en la oferta como en la demanda. La empresa ahora está explorando la computación cuántica, una herramienta para conquistar la complejidad, como solución a este problema.

"Nos estamos convirtiendo en una empresa digital", dijo el Dr. Giorgio Cortiana, director de Datos e IA, Inteligencia Energética de E.ON. "La tecnología de datos será esencial para ayudarnos a dominar la complejidad de estos sistemas".

Una gran parte de este esfuerzo se reduce a un problema de precios.

"Necesitamos adquirir energía antes de que los clientes la soliciten", dijo el Dr. Piergiacomo Sabino, experto en riesgos cuantitativos de Mercados de Energía de E.ON.

Los contratos de E.ON exigen que la empresa proporcione energía a los clientes a un precio fijo, aunque las tasas de consumo y los costos de entrega suban y bajen. A menudo habrá algún desajuste entre la cantidad de energía comprada por adelantado y la demanda real. Por lo tanto, diferentes actores en el mercado se aseguran entre sí contra esos riesgos, comprando y vendiendo derivados energéticos y manteniendo las luces encendidas.

En el piso de negociación de E.ON, expertos como el Dr. Sabino trabajan para fijar el precio de esos derivados de manera eficiente. Utilizan simulaciones de Monte Carlo para esta tarea, una forma de predecir los resultados de eventos inciertos utilizando la tecnología informática actual. Estos métodos tienen en cuenta la volatilidad debida a las condiciones meteorológicas, los patrones de uso y otros factores. Pero incluso las supercomputadoras más grandes del mundo luchan con este tipo de problemas.

“Esto requiere que seamos inteligentes y tengamos visión de futuro con años de anticipación”, dijo el Dr. Cortiana. “El cambio climático y los eventos inesperados deben ser parte de nuestro modelo. El objetivo final es proporcionar energía asequible a nuestros clientes”.

Durante una reciente crisis energética que provocó aumentos drásticos en los precios en toda Europa, E.ON pudo proteger a los clientes y mantener bajo control los aumentos de precios gracias a esta planificación. Si E.ON no hubiera manejado esta crisis correctamente, los clientes podrían haberse quedado en la oscuridad.

