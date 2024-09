Emnotion Ltd.

Fundada en 2016, Emnotion (enlace externo a ibm.com) ofrece soluciones hiperlocales de previsión climática para clientes de múltiples industrias, con enfoque en la agricultura, la construcción y la administración pública. Su innovador análisis y metodología le permiten crear modelos de comportamiento precisos, trazar la dinámica del cambio climático y generar escenarios de eventos para granjas, distritos, ciudades y regiones específicas. Emplea a cuatro personas en sus oficinas en Rehovot, Israel.

Acerca de The Weather Company, an IBM Business

The Weather Company, an IBM Business, ayuda a las personas a tomar decisiones informadas y a actuar ante el clima. La empresa ofrece los pronósticos más precisos (PDF externo a ibm.com) globalmente con datos meteorológicos personalizados y procesables e insights para millones de consumidores, profesionales de marketing y empresas a través de su división de soluciones comerciales y sus propios productos digitales de The Weather Channel [weather.com (enlace externo a ibm.com)] y Weather Underground [wunderground.com (enlace externo a ibm.com )]. IBM, una empresa global de IA y la nube, es el empleador de tecnología e innovación más grande del mundo y brinda servicio a clientes en 170 países. Para obtener más información sobre la división meteorológica de IBM, visite newsroom.ibm.com/the-weather-company.