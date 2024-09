El objetivo en cuestión consistía en trasladar la infraestructura y sus programas heredados a IBM Cloud. Durante más de un año, las dos empresas trabajaron juntas utilizando Red Hat OpenShift en la plataforma de contenedores IBM Cloud para construir, replicar y probar el entorno digital. Finalmente, después de un año y medio, el ensayo general terminó y llegó el momento del fin de semana inaugural.

Tomar un sitio heredado y transformarlo para adaptarse a un mundo de comercio electrónico moderno no es una tarea sencilla, y hacerlo en el transcurso de un solo fin de semana es increíblemente ambicioso. Sin embargo, debido a que los equipos habían tenido tanta preparación y habían hecho tantas verificaciones previas al fin de semana de lanzamiento, la nueva plataforma no experimentó ningún incidente durante el lanzamiento, por lo que no afectó a ningún cliente.

“El trabajo se puede describir como similar a un trasplante de corazón y pulmón al mismo tiempo”, comenta Corbridge. “Tomamos la decisión de pasar a lo que llamamos IBM Cloud inside Boots y migrar a HCL Commerce (anteriormente, IBM Websphere Commerce) a la versión nueve en el mismo fin de semana. Pedíamos mucho a nuestro personal, que dedicara bastante tiempo para trabajar hasta medianoche para que no afectara a los clientes. Todos realmente se unieron para que esto sucediera en poco tiempo”.

El compromiso posterior al lanzamiento hizo la diferencia en cuanto a la colaboración de otras experiencias, explica Corbridge. Aunque los contratos del proyecto terminaron mientras el sitio estaba activo, eso no impidió que el equipo de IBM continuara ayudando a Boots en su transformación. El equipo de IBM extendió su apoyo para garantizar que la transferencia de conocimientos se realizara sin problemas, asegurándose de que no se omitiera nada.

“Poder trabajar y colaborar con IBM como un tipo de asociado líder nos ha dado la capacidad de tener un sitio mucho más amplio, mejor y más útil para los clientes y pacientes que acuden a nosotros”, dice Corbridge. “Las personas ahora en verdad ven que Boots está ahí para ellos, tanto de manera digital como física. Eso ha sido muy importante, ya que la gente no sale tanto debido a la COVID-19”.