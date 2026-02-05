Con Atlas, Bay Point Advisors redujo el tiempo de revisión de documentos e investigación de horas a segundos, acelerando la debida diligencia y mejorando la respuesta del cliente. La plataforma ofrece respuestas fundamentadas y respaldadas por citas que reducen las tasas de error y minimizan las alucinaciones, lo que garantiza una mayor confianza en las decisiones de inversión. Los asesores informan de importantes ganancias de productividad a medida que el escaneo manual se reemplaza por consultas automatizadas y conversacionales. La gobernanza sigue siendo sólida, con permisos a nivel de documento que se aplican de principio a fin, protegiendo los datos confidenciales. Astra DB dentro de watsonx.data proporcionó la base segura y escalable para esta transformación, mientras que los expertos de IBM guiaron el diseño del flujo de trabajo y el ajuste de parámetros para optimizar el rendimiento. "No podríamos haber completado este proyecto sin el equipo de Astra DB de IBM: su soporte práctico y orientación marcaron la diferencia, acelerando el desarrollo y garantizando el éxito". De cara al futuro, Bay Point Advisors planea integrar capacidades de IA agéntica para una inteligencia proactiva. Atkinson comenta: “Atlas ofrece una experiencia segura y personalizada para cada cliente. Al combinar datos estructurados y no estructurados con IA, los asesores pueden ofrecer orientación personalizada al tiempo que protegen la información confidencial, lo que beneficia tanto a la confianza como al rendimiento.