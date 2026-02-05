La plataforma RAG segura con servicios de chat permite tomar decisiones de inversión más rápidas e inteligentes para los clientes de la empresa
Bay Point Advisors, una empresa de gestión de inversiones con sede en Atlanta, se especializa en oportunidades del mercado privado que a menudo pasan por alto los inversionistas tradicionales. En este espacio, la velocidad importa, pero la investigación de oportunidades es todo menos rápida. Las salas de datos seguras contienen cientos de archivos PDF, hojas de cálculo y contratos, lo que crea una montaña de información que los asesores y clientes deben examinar antes de tomar decisiones críticas. Este proceso manual ralentiza el flujo de acuerdos y corre el riesgo de perder oportunidades. Bay Point Advisors necesitaba una forma de acelerar la toma de decisiones sin sacrificar la precisión ni la seguridad. Su objetivo: crear una plataforma que permita a los clientes interactuar de forma conversacional con las salas de datos y recibir respuestas fundamentadas y respaldadas por citas en milisegundos.
acelera las capacidades de análisis de inversiones
ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos al cliente
al mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente
Para superar los retrasos causados por la revisión manual de comentarios, Bay Point Advisors se asoció con IBM para obtener experiencia y orientación. "No solo respondieron preguntas, sino que abrieron un canal de Slack, programaron reuniones semanales e incluso nos ayudaron a crear una prueba de concepto", dijo Rick Atkinson, director de tecnología. Con el soporte de IBM, la empresa creó Atlas, una plataforma impulsada por IA que permite el acceso conversacional a salas de datos seguras. Aprovechando IBM DataStax Astra DB dentro de IBM watsonx.data, Azure Blob Storage, Azure OpenAI y una capa de metadatos SQL, Atlas utiliza una arquitectura de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés)) para transformar documentos estáticos en una capa de conocimiento en la que se pueden realizar búsquedas. Esta integración automatizó los flujos de trabajo, reemplazando la revisión manual que consume mucho tiempo con respuestas instantáneas respaldadas por comentarios entregadas en milisegundos. El soporte directo de IBM aceleró el desarrollo, guiando los flujos de trabajo de recuperación e incorporando la optimización de parámetros para garantizar la escalabilidad, la seguridad y el rendimiento. "No podríamos haber completado este proyecto sin el equipo de Astra DB de IBM: su soporte práctico y orientación marcaron la diferencia, acelerando el desarrollo y garantizando el éxito", dijo Rick Atkinson.
Con Atlas, Bay Point Advisors redujo el tiempo de revisión de documentos e investigación de horas a segundos, acelerando la debida diligencia y mejorando la respuesta del cliente. La plataforma ofrece respuestas fundamentadas y respaldadas por citas que reducen las tasas de error y minimizan las alucinaciones, lo que garantiza una mayor confianza en las decisiones de inversión. Los asesores informan de importantes ganancias de productividad a medida que el escaneo manual se reemplaza por consultas automatizadas y conversacionales. La gobernanza sigue siendo sólida, con permisos a nivel de documento que se aplican de principio a fin, protegiendo los datos confidenciales. Astra DB dentro de watsonx.data proporcionó la base segura y escalable para esta transformación, mientras que los expertos de IBM guiaron el diseño del flujo de trabajo y el ajuste de parámetros para optimizar el rendimiento. "No podríamos haber completado este proyecto sin el equipo de Astra DB de IBM: su soporte práctico y orientación marcaron la diferencia, acelerando el desarrollo y garantizando el éxito". De cara al futuro, Bay Point Advisors planea integrar capacidades de IA agéntica para una inteligencia proactiva. Atkinson comenta: “Atlas ofrece una experiencia segura y personalizada para cada cliente. Al combinar datos estructurados y no estructurados con IA, los asesores pueden ofrecer orientación personalizada al tiempo que protegen la información confidencial, lo que beneficia tanto a la confianza como al rendimiento.
Bay Point Advisors es una firma de inversión con sede en Atlanta fundada en 2012, especializada en soluciones creativas de inversión principalmente en el mercado de deuda privada en todo Estados Unidos. La empresa se centra en oportunidades del mercado privado a menudo pasadas por alto por los inversionistas tradicionales. Bay Point Advisors tiene como objetivo acelerar la capacidad de los clientes para tomar decisiones financieras críticas mediante el aprovechamiento de la tecnología avanzada.
