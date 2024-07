CAPTCHA 기술은 일반적으로 봇의 활동을 중단시키는 데 효과적인 것으로 입증되었지만, 단점도 있습니다.

불편한 사용자 경험. CAPTCHA 과제는 등록, 로그인, 양식 작성 프로세스에 단계를 하나 더 추가하는데 이를 귀찮게 여기는 사람들이 있습니다. 게다가, 더 첨단화된 봇을 이기기 위해 CAPTCHA의 복잡성도 증가되었기 때문에 사용자가 CAPTCHA를 푸는 일도 어려워졌습니다. 2010년에 한 연구에서 Stanford University 연구원들은 3인으로 구성된 그룹들에게 동일한 CAPTCHA를 풀도록 했습니다. 참가자들이 CAPTCHA의 답에 관해 만장일치로 동의한 것은 전체 경우 중 71%에 불과했습니다(PDF, 2.5MB, IBM.com 외부 링크). 또한, 이 연구에 따르면 모국어가 영어가 아닌 사람들은 영어 원어민보다 CAPTCHA를 푸는 것을 더 어려워 했습니다. 이는 특정 인구통계학적 그룹에게 CAPTCHA가 더 어려울 수 있음을 시사합니다.

접근 불가능성. 텍스트 및 이미지 기반 CAPTCHA는 시각장애인들에게 매우 어렵거나 해결하기 불가능한 과제일 수 있습니다. 이러한 테스트는 기계가 읽을 수 없도록 설계되었으므로 스크린 리더가 대부분의 CAPTCHA 과제를 읽지 못합니다. 따라서 이이 문제가 더 악화됩니다.

대안적 형태의 CAPTCHA로 이 문제를 해결하려 했지만, 이들 역시 자체적인 한계가 있습니다. 사용자에게 잘 알아들을 수 없는 오디오를 해독하라고 요구하는 오디오 CAPTCHA는 풀기가 어렵기로 악명이 높습니다. 앞서 언급한 Stanford 연구에 따르면 사용자가 오디오 CAPTCHA의 답에 대해 만장일치로 동의한 경우는 단 31%에 불과했습니다.

사용자에게 간단한 수학 문제를 풀도록 요구하는 유형의 CAPTCHA인 MCAPTCHA는 알고리즘에 의해 해독될 수 있는 취약성이 큽니다.

접근 불가능한 CAPTCHA를 사용하면 법적 파급 효과도 발생합니다. 1998년에 도입된 1973년 재활법에 대한 수정 508조(The Section 508 Amendment to the Rehabilitation Act of 1973)는 미국 연방 기관과 이러한 연방 기관과 거래하는 민간 조직은 장애인에게 접근 가능한 디지털 정보를 제공하도록 규정하고 있습니다. 접근 가능한 CAPTCHA 옵션을 제공하지 않는 회사는 이 법규를 위반하게 될 수 있습니다.

낮은 전환율. 불편한 사용자 경험과 CAPTCHA에 대한 접근 불가능성은 전환율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 50개의 웹사이트 대상으로 한 2009년 사례 연구에 따르면 사용자에게 CAPTCHA를 완료하도록 요구할 경우 적법한 전환이 3.2% 줄어든 것으로 나타났습니다 (IBM.com 외부 링크). 오디오 CAPTCHA는 특히 안 좋은 영향을 끼칠 수 있습니다. 앞서 언급한 Stanford 연구에 따르면 사용자가 소리 기반 CAPTCHA를 포기한 경우는 50%에 달했습니다.

봇 AI는 CAPTCHA를 이기기 위해 계속 진화하고 있습니다. 새 CAPTCHA 과제가 등장할 때마다 이를 이기기 위해 봇이 지속적으로 진화해 왔기 때문에 CAPTCHA 기술은 시작된 이래 매우 여러 번 변경되었습니다. CAPTCHA는 봇을 막기 위해 해결되지 않은 AI 문제에 의존하므로 CAPTCHA 기술의 구조 자체가 이 문제를 악화시킵니다. 인간이 CAPTCHA 과제를 해결하면 데이터 세트가 생성되는데, 이러한 데이터는 이전에는 불가능했던 AI 문제를 극복하기 위해 머신 러닝 알고리즘을 훈련시키는 데 사용될 수 있습니다. 에를 들면, 2016년에 컴퓨터 과학 연구자인 Jason Polakis는 Google의 역 이미지 검색(reverse image search)을 사용하여 70%의 정확도로 Google의 이미지 기반 CAPTCHA를 풀었습니다.

개인 정보 보호 문제. 새로운 형태의 CAPTCHA가 접근 가능성 문제를 해결하고 대화형 과제를 완전히 제거하여 봇과의 경쟁을 중단하려고 노력 중이지만, AI 기반 CAPTCHA가 침해적이라고 생각하는 사용자와 연구자도 있습니다. 사람들은 여러 웹사이트를 이동하는 사용자를 추적하기 위해 코드와 쿠키를 사용하는 reCAPTCHA v3에 대한 우려를 표명했습니다. 이러한 추적 데이터가 검증 이외의 목적으로 사용될 가능성에 대한 투명성이 충분하지 않다고 느끼는 사람들도 있습니다.

*테스트를 만든 Alan Turing의 이름을 따서 만든 Turing Test는 인간의 지능을 보여주는 기계의 능력을 테스트합니다.