돌고 도는 레이싱: 발생할 수 있는 작은 버그

이 작은 버그는 CVE-2024-30089는 완전히 업데이트된 Windows 11 머신(모든 가상화 기반 보안 및 하드웨어 보안 완화가 활성화된 상태)을 익스플로잇하는 데 사용한 미묘한 커널 취약점으로, 올해 Pwn2Own에서 첫 우승을 차지한 바 있습니다.

이 글에서는 시작점을 정하고 무언가가 눈에 띌 때까지 직관적으로 경로를 따라가는 버그 헌팅에 대한 저의 간단한 접근 방식을 간략하게 설명합니다. 이 버그는 논리 오류로 인해 안정적으로 트리거될 수 있다는 점에서 흥미롭습니다. 프로세스 간 통신 시스템 내의 특정 상태에서 오류가 발생하면 해제 후 사용이 불가능해집니다. 버그를 찾으려면 다양한 가능한 상태에서 프로그램의 코드 경로를 비교해야 하는데, 이 프로세스에 대해 자세히 설명합니다. 마찬가지로 흥미로운 것은 버그의 출처와 패치에 대한 Microsoft의 접근 방식입니다. 이러한 주제는 이 게시물에서도 다루고 있습니다.