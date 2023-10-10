제로데이 익스플로잇에 매우 근접한 Microsoft 커널 스트리밍 서비스

Microsoft Kernel Streaming Server(mskssrv.sys)는 Windows Multimedia Framework 서비스인 Frame Server의 구성 요소입니다. 이 서비스는 카메라 디바이스를 가상화하고 여러 애플리케이션 간에 디바이스를 공유할 수 있도록 합니다.

저는 처음에 TPM 드라이버 취약점으로 나열된 CVE-2023-29360에 주목한 후 이 공격 표면을 탐색하기 시작했습니다. 버그는 실제로 Microsoft Kernel Streaming Server에 있습니다. 당시에는 MS KS Server에 익숙하지 않았지만 이 드라이버의 이름만으로도 관심을 끌기에 충분했습니다. 그 목적이나 기능에 대해서는 아무것도 몰랐지만 커널의 스트리밍 서버가 취약점을 찾을 수 있는 유용한 장소가 될 수 있다고 생각했습니다. 무작정 들어가서 다음과 같은 질문에 답하려고 노력했습니다.

권한이 없는 애플리케이션이 이 커널 모듈과 어느 정도 상호 작용할 수 있나요?

모듈이 직접 처리하는 애플리케이션의 데이터 유형은 무엇인가요?

첫 번째 질문에 답하기 위해 먼저 디스어셈블러에서 바이너리를 분석했습니다. 앞서 언급한 취약점, 즉, 간단하고 우아한 논리 버그를 빠르게 파악했습니다. 이 문제는 트리거하고 완전히 익스플로잇하는 것이 간단해 보였기 때문에 저는 mskssrv.sys 드라이버의 내부 작동을 더 잘 이해하기 위해 빠른 개념 증명을 개발하고자 했습니다.