국제 무역을 더 빠르고 효율적으로 만드는 비즈니스 네트워크에 동참하세요. we.trade는 15개의 주요 유럽 은행이 공유하는 블록체인 기반 플랫폼으로, IBM과 협력하여 글로벌 상용화를 가속화하고 있습니다.

we.trade 블록체인 플랫폼은 참여 기업의 마찰을 줄이고 거래 프로세스를 간소화하여 글로벌 무역을 위한 신뢰할 수 있는 에코시스템을 구축합니다. 표준화된 규칙과 단순화된 거래 옵션은 위험을 줄이고 은행 및 중소기업의 거래 기회를 증가시킵니다.