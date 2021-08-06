낡은 프로세스는 많은 무역 금융 시스템을 방해하여 위험과 비용 증가를 초래합니다. 무역 금융을 위한 IBM® Blockchain 솔루션은 시장을 선도하는 블록체인 서비스 및 플랫폼을 기반으로 구축되어 새로운 거래 파트너십을 구축하고, 새로운 유동성 풀을 발견하며, 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있도록 지원합니다. 이제 분산 원장 기술, 스마트 계약, 향상된 보안, 내장된 거버넌스 및 광범위한 제어 기능을 사용하여 무역 금융 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있습니다.
의 중소기업 무역 금융 요청이 거부되고 있습니다.¹
달러에 달하는 글로벌 무역 금융 격차가 발생하고 있습니다.¹
모든 규모의 구매자와 판매자에게 더 나은 거래 경험을 제공합니다. IBM Blockchain for Trade Finance 솔루션이 도움이 될 수 있습니다.
크레딧과 보증을 전자적으로 신속하게 처리하고, 고객 재무 상태와 거래 내역에 대한 심층적인 인사이트를 확보하고, 거래를 처음부터 끝까지 모니터링하세요.
투명하고 위험이 완화되며 표준화된 새로운 차원의 무역 금융 및 무역 신용 보험 솔루션을 통해 수익 기회를 발견하세요.
국경 간 거래에서 더 큰 신뢰와 투명성을 촉진합니다. 새로운 무역 네트워크를 구축하고 새로운 거래 허브를 구축하여 선점자의 이점을 누려보세요.
우리는 현재 유럽 전역에 15개 은행과 함께하는 we.trade의 성공적인 생산 개발을 포함하여 블록체인 네트워크를 시작, 가속화 및 혁신하는 데 도움이 되는 복잡한 거래 프로세스를 재창조하고 있습니다.
전략, 신속한 제품 개발, 거버넌스 및 규제에 대한 당사의 독보적인 경험은 블록체인 네트워크가 회원을 확장하고 다른 네트워크와 힘을 합치는 데 도움이 됩니다.
IBM은 무역 및 거래 프로세스, 복잡한 시스템 통합, 규제 대상 산업, 그리고 현재까지 500건 이상의 고객사와의 계약을 통해 블록체인 가치를 실현하는 방법을 잘 알고 있습니다. 우리는 비즈니스 운영을 위한 전체 스택을 제공합니다.
국제 무역을 더 빠르고 효율적으로 만드는 비즈니스 네트워크에 동참하세요. we.trade는 15개의 주요 유럽 은행이 공유하는 블록체인 기반 플랫폼으로, IBM과 협력하여 글로벌 상용화를 가속화하고 있습니다.
we.trade 블록체인 플랫폼은 참여 기업의 마찰을 줄이고 거래 프로세스를 간소화하여 글로벌 무역을 위한 신뢰할 수 있는 에코시스템을 구축합니다. 표준화된 규칙과 단순화된 거래 옵션은 위험을 줄이고 은행 및 중소기업의 거래 기회를 증가시킵니다.
블록체인을 성공으로 이끌기 위해서는 훌륭한 아이디어 그 이상이 필요합니다. 성과 중심의 네트워크 설계 원칙을 활용하여 무역 금융 회사, 네트워크 및 에코시스템의 혁신을 실현할 수 있는 방법을 알아보세요.
Hyperledger Fabric은 업계 전략에 따라 엔터프라이즈급 애플리케이션을 개발하기 위한 모듈식 오픈 소스 블록체인 프레임워크입니다.
IPwe는 IBM Blockchain과 AI를 사용하여 투명한 글로벌 특허 시장을 구축하고 IBM의 지원을 통해 가시성과 유연성을 높입니다.
IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.
확장 가능하고 안전하며 혁신적인 솔루션을 통해 비즈니스 혁신을 가속화하도록 설계된 IBM의 컨설팅 및 서비스를 통해 블록체인 기술의 잠재력을 최대한 활용하세요.
IBM Blockchain Platform: Hyperledger Fabric Support Edition은 Linux Foundation의 엔터프라이즈 블록체인 플랫폼에 대한 사실상의 표준인 Hyperledger Fabric에 대해 SLA와 연중무휴 엔터프라이즈 지원을 제공합니다.
IBM® Blockchain을 사용하여 탄력적이고 투명하며 신뢰할 수 있는 공급망을 구축하여 업계 최고의 솔루션으로 비즈니스 운영을 혁신하고 프로세스를 간소화하며 신뢰를 강화하세요.