'열에너지'라는 용어의 기원은 고대(기원전 500년경)로 거슬러 올라갑니다. 그러나 보통 19세기 영국의 물리학자, 수학자 및 양조업자인 James Prescott Joule이 열에너지를 발견한 것으로 알려져 있습니다.

줄(Joule)은 기계적 에너지 변환 실험을 통해 물질의 속도를 조작할수록 물질이 더 뜨거워진다는 사실을 발견했습니다. 줄은 마찰과 화학 반응을 통한 온도 변화를 관찰함으로써 에너지가 열과 같은 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 열과 기계적 일(힘을 가하여 물체에 전달되는 에너지) 사이에 직접적인 상관관계가 있다는 사실을 발견했습니다.

줄의 연구 결과는 그의 경력 내내 회의론에 부딪혔습니다. 하지만 이제는 줄이 시스템에서 생산되는 일의 양을 측정하는 국제 단위계(SI 단위)의 에너지 단위로 사용되고 있습니다. 줄의 발견은 고립된 시스템의 총 에너지가 일정하게 유지된다는 에너지 보존 법칙의 길을 열었습니다. 더 나아가 이 발견으로 열역학 제1법칙이 탄생했습니다.