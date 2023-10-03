반도체 업계가 고성능 컴퓨팅을 활용하여 혁신을 추진하는 방법

반도체는 의료부터 제조, 금융 서비스에 이르기까지 다양한 산업의 비밀 원동력 역할을 합니다. 지난 몇 년 동안만 해도 우리는 반도체가 얼마나 중요한지, 그리고 기업이 생산성을 극대화하기 위해 이 기술을 신속하게 개발해야 하는 이유를 살펴보았습니다. 반도체 제조업체들이 고객의 기대에 부응하기 위해 노력함에 따라, 전자 설계 자동화(EDA) 툴은 이러한 솔루션을 실현하는 열쇠입니다.

그러나 EDA 리더는 대규모 혁신을 진정으로 주도하려면 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 높은 수준의 복원력과 성능을 갖춘 컴퓨팅 집약적 워크로드를 관리해야 할 필요성이 커짐에 따라 이제는 고성능 컴퓨팅(HPC)을 위해 클라우드로 전환해야 할 때입니다.

조직은 IBM® Cloud HPC와 같은 솔루션을 활용하여 가동 중지 위험을 완화하는 동시에 최대 작업 부하를 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 앞으로 몇 년 동안, 더 많은 조직이 EDA 분야 전반에서 생산성을 향상시키기 위해 생성형 인공 지능(AI)과 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하게 되면서, 높은 수준의 컴퓨팅 파워 확보는 더욱 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 바로 이 부분에서 하이브리드 클라우드 HPC 솔루션이 특히 유용할 수 있습니다.