반도체 업계가 고성능 컴퓨팅을 활용하여 혁신을 추진하는 방법

반도체는 의료부터 제조, 금융 서비스에 이르기까지 다양한 산업의 비밀 원동력 역할을 합니다. 지난 몇 년 동안만 해도 우리는 반도체가 얼마나 중요한지, 그리고 기업이 생산성을 극대화하기 위해 이 기술을 신속하게 개발해야 하는 이유를 살펴보았습니다. 반도체 제조업체들이 고객의 기대에 부응하기 위해 노력함에 따라, 전자 설계 자동화(EDA) 툴은 이러한 솔루션을 실현하는 열쇠입니다.
그러나 EDA 리더는 대규모 혁신을 진정으로 주도하려면 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 높은 수준의 복원력과 성능을 갖춘 컴퓨팅 집약적 워크로드를 관리해야 할 필요성이 커짐에 따라 이제는 고성능 컴퓨팅(HPC)을 위해 클라우드로 전환해야 할 때입니다.
조직은 IBM® Cloud HPC와 같은 솔루션을 활용하여 가동 중지 위험을 완화하는 동시에 최대 작업 부하를 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다. 앞으로 몇 년 동안, 더 많은 조직이 EDA 분야 전반에서 생산성을 향상시키기 위해 생성형 인공 지능(AI)과 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하게 되면서, 높은 수준의 컴퓨팅 파워 확보는 더욱 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 바로 이 부분에서 하이브리드 클라우드 HPC 솔루션이 특히 유용할 수 있습니다.
Cadence는 EDA 분야의 글로벌 리더입니다. 30년 이상의 컴퓨팅 소프트웨어 경험을 바탕으로 Cadence는 하이퍼스케일 컴퓨팅, 5G 통신, 자동차, 모바일, 항공우주, 소비자, 산업 및 헬스케어와 같은 역동적인 시장 애플리케이션을 위한 칩, 보드 및 시스템을 포함하여 오늘날의 신기술을 주도하는 혁신적인 전자 제품을 기업이 설계할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다. 매달 10,000명 이상의 엔지니어와 수백만 개의 일자리가 구현되는 Cadence에는 상당한 양의 컴퓨팅 리소스가 필요합니다. 더 많은 칩에 대한 수요가 증가하고 회사가 EDA 프로세스에 AI와 머신 러닝을 통합함에 따라 컴퓨팅 성능에 대한 필요성은 그 어느 때보다 높습니다. Cadence와 같은 EDA 업계의 조직은 워크로드가 온프레미스와 클라우드 간에 원활하게 전환되는 동시에 프로젝트마다 차별화할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 하이브리드 클라우드 접근 방식은 이러한 요구 사항을 충족하는 데 필요한 민첩성, 유연성 및 보안을 제공합니다.
Cadence는 2016년에 퍼블릭 클라우드 여정을 시작하여 현재 하이브리드 멀티클라우드 접근 방식으로 운영되고 있습니다. 높은 수준의 복원력과 성능으로 컴퓨팅 집약적인 워크로드를 온프레미스 및 클라우드에서 유연하게 관리할 수 있는 IBM Cloud HPC를 통해 칩 및 시스템 설계 소프트웨어를 더 빠르고 대규모로 개발할 수 있습니다.
Cadence가 컴퓨팅 소프트웨어 혁신을 지속적으로 주도함에 따라 칩 및 시스템 설계 소프트웨어를 고객에게 빠른 속도로 제공하는 책임을 맡은 사업부 팀 전체의 운영을 최적화하려면 지속적인 운영이 매우 중요합니다. Cadence는 멀티클라우드 환경의 일부인 IBM Cloud와 HPC workload scheduler인 IBM® LSF의 기능을 결합하여 높은 컴퓨팅 활용도를 달성하고 클라우드 예산을 최적화하며 컴퓨팅 워크로드를 간소화할 수 있었습니다. 또한 Cadence는 더 많은 회귀를 수행할 수 있으며, 결과적으로 더 예측 가능하고 더 빠른 가치 실현 시간을 지원할 수 있다고 보고했습니다. Cadence와 같은 기업이 시장 트렌드를 앞서가는 것을 목표로 하는 가운데, IBM Cloud HPC는 대규모의 컴퓨팅 집약적인 문제를 극복하고 인사이트 도출 시간을 단축하여 궁극적으로 전략적 R&D 작업을 지원하는 데 도움이 됩니다.
기업이 가장 복잡한 문제를 해결하고자 할 때, IBM은 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지 및 보안의 중요 구성 요소에 걸쳐 통합 솔루션을 지속적으로 제공하는 동시에 고객이 규제 및 효율성 요구 사항을 해결할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 할 것입니다. 또한 IBM Cloud HPC에는 플랫폼에 내장된 보안 및 제어 기능이 포함되어 있어 산업 전반의 고객이 HPC를 매니지드 서비스로 사용하는 동시에 제3자 및 제4자 위험을 해결할 수 있도록 지원합니다.
하이브리드 클라우드 환경에서 IBM® LSF 및 IBM® Symphony와 IBM Cloud HPC를 포함한 워크로드 관리 및 스케줄링용 툴 제품군을 결합하여 고객이 HPC 작업을 최적화하는 데 도움이 되는 자동화를 활용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 가치 실현 시간 단축, 성능 향상, 비용 최소화 등 반도체 분야와 같이 빠르게 변화하는 산업에 중요한 모든 능력을 제공할 수 있습니다.
또한 IBM® Storage Scale 스토리지 솔루션은 IBM Cloud HPC를 더욱 보완하여 사용자가 하이브리드 환경에서 비용 효율적인 방식으로 데이터를 관리하고 이동하여 HPC 워크로드를 실시간으로 구현할 수 있도록 설계된 글로벌 통합 단일 솔루션을 제공합니다.
덴버에서 슈퍼컴퓨팅 23에 참석할 예정이신가요? IBM Booth #1925에 참여하여 IBM Cloud HPC가 속도와 보안을 통해 비즈니스를 확장하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
기업 네 곳 중 한 곳만이 클라우드 전환 노력을 통해 건실한 ROI를 달성하고 있습니다. 비즈니스 요구 사항 전반에서 하이브리드 클라우드 및 AI 가치를 확대하는 방법을 알아보세요.
Cadence가 IBM Cloud HPC를 사용하여 칩 및 시스템 설계를 개선하고 더 빠르고 효율적인 솔루션을 제공하는 방법을 알아보세요.
IBM의 HPC 솔루션으로 가장 까다로운 AI 및 컴퓨팅 집약적 워크로드를 지원하세요. 하이브리드 클라우드의 유연성과 최첨단 인프라를 활용하여 혁신으로 가는 지름길을 찾아보세요.