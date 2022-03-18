SECR 보고란 무엇인가요?

간소화된 에너지 및 탄소 보고에 대한 요구 사항은 조직 유형에 따라 다릅니다. 조직은 최소한 다음을 보고해야 합니다.

온실가스 배출량과 함께 가스, 구매한 전기 및 운송 연료를 포함한 에너지 사용

에너지 사용 및 배출량 측정에 사용되는 방법론에 대한 정보

지난 12개월 동안 에너지 효율성을 개선하기 위해 취한 노력에 대한 서술적 설명

유사한 비즈니스 및 이전 연도와 비교할 수 있도록 배출 데이터를 비즈니스 지표와 비교하는 데 사용되는 집약도 비율

변경 및 개선 사항을 비교하기 위한 기준으로 전년도 해당 수치

업스트림 및 다운스트림 공급망과 관련이 있으며 조직의 운영 또는 재무 통제 범위를 벗어난 모든 범위에 해당하는 Scope 3 배출 보고는 현재 의무 사항이 아닙니다. 그러나 이는 자발적인 조치이므로, 조직의 영향을 가장 정확하게 파악하기 위해 고려해야 합니다.

SECR 프레임워크의 일부 측면은 유연하여 단순성을 제공하고 규정 준수를 장려합니다. 예를 들어, SECR에 대한 방법론이 명시적으로 요구되지는 않지만, 모든 방법론은 공개되어야 하며, 에너지 사용 및 온실가스 배출량을 측정하기 위한 강력하고 수용 가능한 프로세스여야 합니다.

또 다른 예는 강도 비율 요구 사항입니다. 어떤 조직은 판매 수익당 CO2 톤을 확인할 수 있고, 다른 조직은 바닥 면적 제곱미터당 CO2 톤을 측정할 수 있습니다. 강도 비율은 규정되어 있지 않지만 공개되어 있어, 맥락에 가장 적합한 지표가 공개됩니다.

2020~2021년에는 비교를 위해 전년도 수치도 공개해야 합니다.

SECR 공개는 이해관계자가 접근할 수 있고 쉽게 이해할 수 있어야 합니다. 이 정보는 매 회계연도마다 회사의 '이사 보고서', '전략 보고서' 또는 이에 상응하는 문서에 포함되어야 합니다.