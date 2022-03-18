SECR 보고란 무엇인가요?

SECR(Streamlineed Energy and Carbon Reporting, 간소화된 에너지 및 탄소 보고)(ibm.com 외부 링크)은 영국 내 대규모 조직에 필수적인 지속가능성 보고 프레임워크입니다. SECR 프레임워크는 조직에서 발생하는 온실가스(GHG) 배출량뿐만 아니라 에너지 효율성을 개선하기 위해 취한 노력도 평가합니다.
SECR 프레임워크는 조직의 에너지 및 탄소 사용에 대한 이해관계자의 투명성을 높이는 동시에 비용 절감 및 배출 감소를 장려하는 것을 목표로 합니다. SECR 프레임워크는 단순히 에너지 및 배출량을 개별적으로 보고하는 것이 아니라, 조직이 내러티브(시행한 노력에 대한 설명), 방법론(GHG 보고 표준(ibm.com 외부 링크) - 기업 표준과 같은 독립적 기준 사용), 그리고 집약도 비율(배출량 데이터를 비즈니스 지표와 비교)을 제공하도록 요구함으로써 조직의 배출량을 맥락화합니다.
SECR 정책은 2018년 기업(이사 보고서) 및 유한책임 파트너십(에너지 및 탄소 보고서) 규정(ibm.com 외부 링크)이 시작된 2019년 4월 1일에 시행되었습니다. SECR의 도입은 탄소 감축 약속(ibm.com 외부 링크)(CRC) 에너지 효율 체계의 종료와도 맞물려 있습니다.
CRC는 약 2,000개 조직에만 영향을 미치는 복잡한 보고 프레임워크였습니다. 또한 과세 보고에도 사용되었으며, 다른 글로벌 표준 ESG 보고 프레임워크와 일치하지 않았습니다.
또한 SECR의 도입은 G20 금융안정위원회의 기후 관련 재무 공개 태스크포스(ibm.com 외부 링크)의 권고 사항과 일치하여 조직이 지속가능성을 개선할 수 있도록 지원하는 동시에 투자자와 이해관계자에게 정보를 제공합니다.
영국 전역의 11,900개 이상의 조직에서 SECR은 의무적인 연간 보고 요건입니다. 이 요건은 다음의 기업에 적용됩니다.
2006년 회사법에 따라 다음 기준 중 두 가지 이상을 충족하는 기업은 '대기업'으로 간주됩니다.
그러나 예외가 있습니다. 낮은 수준의 에너지(보고 기간 동안 40MWh 이하)를 사용하는 조직은 SECR을 준수할 필요가 없습니다. 공공 조직과 자선 단체, 대학, 병원, 아카데미와 같이 공공 활동을 하는 기관도 SECR 보고를 제출할 필요는 없지만, 유사한 방식으로 에너지 및 탄소 사용량에 대해 보고하는 것이 권장됩니다.
40MWh 임계값을 측정할 때 조직은 영국의 가스, 전기 및 운송 연료 사용량에서 발생하는 모든 에너지를 고려해야 합니다.
현재 많은 조직이 요구 사항의 범위에 속하지 않아 의무 보고에서 제외되고 있지만, 정부는 투명한 ESG 보고를 지원하기 위해 자발적인 참여를 장려하고 있습니다.
간소화된 에너지 및 탄소 보고에 대한 요구 사항은 조직 유형에 따라 다릅니다. 조직은 최소한 다음을 보고해야 합니다.
업스트림 및 다운스트림 공급망과 관련이 있으며 조직의 운영 또는 재무 통제 범위를 벗어난 모든 범위에 해당하는 Scope 3 배출 보고는 현재 의무 사항이 아닙니다. 그러나 이는 자발적인 조치이므로, 조직의 영향을 가장 정확하게 파악하기 위해 고려해야 합니다.
SECR 프레임워크의 일부 측면은 유연하여 단순성을 제공하고 규정 준수를 장려합니다. 예를 들어, SECR에 대한 방법론이 명시적으로 요구되지는 않지만, 모든 방법론은 공개되어야 하며, 에너지 사용 및 온실가스 배출량을 측정하기 위한 강력하고 수용 가능한 프로세스여야 합니다.
또 다른 예는 강도 비율 요구 사항입니다. 어떤 조직은 판매 수익당 CO2 톤을 확인할 수 있고, 다른 조직은 바닥 면적 제곱미터당 CO2 톤을 측정할 수 있습니다. 강도 비율은 규정되어 있지 않지만 공개되어 있어, 맥락에 가장 적합한 지표가 공개됩니다.
2020~2021년에는 비교를 위해 전년도 수치도 공개해야 합니다.
SECR 공개는 이해관계자가 접근할 수 있고 쉽게 이해할 수 있어야 합니다. 이 정보는 매 회계연도마다 회사의 '이사 보고서', '전략 보고서' 또는 이에 상응하는 문서에 포함되어야 합니다.
다양한 출처의 ESG 데이터를 수집하고 그 정확성을 보장하는 것은 많은 조직, 특히 SECR을 처음 접하고 배출량을 보고해야 하는 조직에게 힘든 과정입니다.
지속가능성 소프트웨어는 온실가스 배출량 계산과 함께 배출량 및 에너지 정보를 하나의 플랫폼에 통합하여 이 프로세스를 크게 간소화합니다. 예를 들어 Envizi의 ESG 보고 소프트웨어는 조직을 위해 이러한 무거운 작업을 수행하고 감사 가능한 플랫폼에서 매년 목표를 추적하여 정확성, 규정 준수 및 손쉬운 데이터 관리를 지원합니다.
또한 Envizi는 시각적 PowerReport 대시보드를 통해 SECR 프레임워크를 지원합니다. 이 보고서를 통해 사용자는 Envizi에서 필요한 정량적 사용 데이터를 가져와 SECR 데이터에 명시된 요구 사항과 일치시킬 수 있습니다.
간소화된 에너지 및 탄소 보고(SECR) 프레임워크는 아직 비교적 새로운 프레임워크이지만, 많은 조직이 처음으로 환경에 미치는 영향을 살펴보고 투명한 방식으로 보고해야 했습니다.
최근 몇 년 동안 영국 정부는 배출량 보고 및 감축을 장려하기 위한 추가 조치를 취했습니다. 예를 들어, 2021년 중반에는 부문 전반에 걸쳐 순 배출량 제로를 달성하기 위한 교통 탈탄소화 계획(ibm.com 외부 링크)이 발표되었습니다. 2021년 11월, 새 주택과 건물에 전기 자동차(EV) 충전소를 의무적으로 설치하도록 하는 새로운 법안(ibm.com 외부 링크)이 도입되었습니다. 이러한 단계는 기업의 운영 또는 재무 통제 범위를 벗어난 배출과 관련된 Scope 3 배출 보고가 SECR에 자발적으로 포함되는 것이 아니라 필수가 될 것임을 시사합니다.
현재 SECR의 초점은 결과를 보고하고 집약도 비율과 전년 대비 비교를 통해 벤치마크를 설정하는 것이지만, 목표를 포함하는 움직임이 이루어질 가능성이 높습니다. 정부는 탈탄소화 및 지속가능성에 대한 목표(ibm.com 외부 링크)를 설정했습니다. 조직이 이러한 목표를 달성할 수 있도록 단순히 배출량을 보고하는 대신 환경 영향을 개선하도록 장려하는 민간 산업에 더 큰 중점을 둘 것입니다.
