"의류는 아시아에서, 코코아와 과일은 아프리카에서, 커피는 남미에서 생산되며, 새로운 공급망법은 독일 시장을 위해 제품을 생산하는 사람들의 권리를 보호하는 것을 목표로 합니다."
독일 연방 정부 웹사이트에 실린 독일 공급망 실사법 (SCDDA) 서문에는 정부가 공급망 배출과 같은 환경적 영향을 넘어 공급망의 인간적 측면을 강조하기 위해 개입하는 이유가 담겨 있습니다.
2021년, 독일은 공급망에서의 기업 실사 의무에 관한 법률인 Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten(LkSG), 즉 독일 공급망 실사법(SCDDA)을 제정했습니다. 이는 독일 조직이 전 세계 공급망에서 인권을 존중할 법적 책임을 처음으로 지게 되는 것으로, 환경·사회·지배구조(ESG) 책무성 측면에서 중요한 전환점이라고 할 수 있습니다.
이 법은 ESG 의 'S'에 중점을 두고 있지만, 환경 위험과 공급망 내 인간 상황에 대한 부정적인 영향이 깊이 얽혀 있다는 점을 고려하고 있습니다. 결과적으로 SCDDA는 조직이 환경 오염 물질, 독성 화학 물질 및 유해 폐기물의 취급 및 처리로 인한 피해를 제한하기 위해 미나마타 협약 및 바젤 협약과 같은 환경 위험에 초점을 맞춘 국제 협약을 준수하도록 요구합니다.
이 문서에서는 SCDDA가 누구에게 영향을 미치는지, 조직이 규정을 준수하기 위해 무엇을 해야 하는지, 그리고 실사 의무에 어떻게 대비할 수 있는지 자세히 살펴봅니다.
독일 SCDDA란 무엇인가요?
독일 공급망 실사법은 독일에 중앙 행정기관, 주요 사업장, 행정 본부, 법정 소재지 또는 지사를 두고 있는 기업에게 공급망에서 환경 및 인권 기준을 준수하도록 실사 의무를 부과하고 있습니다.
SCDDA는 규정 준수를 위한 위험 관리 시스템 개발을 포함하는 포괄적인 의무 목록을 소개합니다. 또한 필요한 예방 및 시정 조치를 자세히 설명하고 의무적인 불만 처리 절차를 만듭니다. 법은 정기적인 문서와 보고를 요구하며 위반 시 큰 벌금이 부과됩니다.
조직은 SCDDA를 준수하기 위해 무엇을 해야 하나요?
조직은 활동이 독일에서 수행되었는지 해외에서 수행되었는지 여부에 관계없이 자체 운영뿐만 아니라 직접 공급업체(원자재 추출 과정부터 고객에게 상품을 배송하기까지) 모두에서 위반 사항을 모니터링하고 조치를 취해야 합니다.
마찬가지로, 조직이 간접 공급업체의 환경 기준 또는 인권 위반 가능성을 인지하는 경우, 즉시 위반 가능성에 대한 위험 분석을 수행해야 합니다.
이 법은 공급망 성능에 대한 조직의 책임을 매우 명확하게 규정할 뿐만 아니라 조치와 의미 있는 개선을 의무화하고 있습니다.
주요 요점:
이는 기업 경영진의 경우 업스트림에서 무슨 일이 일어나고 있는지 파악해야 한다는 압박이 가중됨에 따라 공급망이 재무 성능만큼 주의를 기울이고 있음을 의미합니다. 그렇지 않으면 매우 실질적인 평판, 투자자 및 재무적 위험에 직면하게 됩니다.
어떤 조직이 SCDDA의 적용 범위에 포함되나요?
조직을 SCDDA의 범위에 포함시키는 데는 두 단계가 있습니다.
독일 공급망 실사법은 독일에 본사를 둔 기업 또는 직원 수가 3,000명 이상인 외국 기업의 독일 등록 지점에 적용됩니다. 직원 수에는 국내 기업을 위해 해외에 배치된 모든 직원도 포함됩니다. 그룹사는 모회사의 직원 수 계산에 포함되며 이 법은 직원을 "6개월 이상의 고용 계약을 맺은 모든 근로자"로 간주합니다. 이 기준은 약 600개 기업에 적용됩니다.
이 범위는 1,000명 이상의 직원을 고용하는 독일 소재 기업 또는 1,000명 이상의 직원을 고용하는 외국 기업의 독일 등록 지사로 확대됩니다. 이 범위가 제정되면 이 기준은 약 2,900개 기업에 적용됩니다.
SCDDA가 중소기업(SME)에 영향을 미칠까요?
독일 공급망 실사법이 연쇄적인 영향을 미칠 것이라는 점을 인정하는 것이 중요합니다. 범위 내에 포함되지 않을 수 있는 중소기업은 대기업이 이 법에 의해 부과된 실사 의무를 공급업체에 전가할 가능성이 높기 때문에 향후 몇 달, 몇 년 동안 여전히 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
SCDDA에서 인권과 관련된 위험은 "다음 금지 사항 중 하나를 위반할 수 있는 사실적 징후에 근거하여 충분한 개연성이 있는 상황"으로 정의됩니다.
SCDDA에 따르면 환경과 관련된 위험은 "다음 금지 사항 중 하나를 위반할 수 있는 사실적 징후에 근거하여 충분한 확률이 있는 상황"으로 정의됩니다.
협약 제4조에 따른 수은 첨가 제품 제조
이 법에 따른 실사 의무에는 아래 나열된 몇 가지 높은 수준의 요구 사항이 포함됩니다. 가장 주목할 만한 점은 카테고리와 보고 요건이 기존의 환경 지표 및 지표를 넘어 다른 요소, 특히 직원 근무 조건을 포함하는 보다 총체적인 보고 접근 방식으로의 전환을 상징한다는 점입니다.
모든 기업은 적절한 위험 관리를 구현하거나 그에 따라 기존 위험 관리를 조정해야 합니다. 이들은 자신의 사업 활동 또는 공급망에서의 사업 활동이 인권을 침해할 위험이 있는지 여부를 판단해야 합니다.
기업은 인권 및 환경 전략에 관한 정책 성명을 채택해야 합니다. 정책 성명서에는 공급망에서의 인권 및 환경 실사 의무를 준수하기 위한 절차, 식별된 구체적 위험, 그리고 직원과 공급자에 대한 기업의 인권 및 환경 관련 기대 사항이 포함되어야 합니다.
위험 분석을 기반으로 기업은 적절한 예방 및 시정 조치를 취하거나 검토해야 합니다. 이는 공급업체 선택 및 공급업체 모니터링, 행동 강령 작성, 교육 과정 구현 및 지속 가능한 계약 초안 작성에 적용됩니다.
기업은 (잠재적으로) 영향을 받는 사람과 가능한 침해에 대해 알고 있는 사람이 인권 위험 및 침해를 지적할 수 있는 불만 메커니즘을 서면으로 개발, 구현 및 게시해야 합니다. 또한 불만 처리 절차의 효율성을 매년 검토하고 필요한 경우 임시로 검토해야 합니다.
모든 실사 의무는 문서화되어야 하며 매년 보고서를 준비하고 게시해야 합니다. 이 보고서는 또한 BAFA(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)로 알려진 연방 경제 및 수출 통제국(Federal Office for Economic Affairs and Export Control)에 제출해야 합니다.
관련 자료: 지속가능성 행동 계획 작성 지침(무료로 다운로드 가능한 템플릿 포함)
SCDDA 요구 사항을 존중하는 것은 위반에 대한 처벌이 상당하기 때문에 기업이 평판뿐만 아니라 수익을 보호하는 데도 중요합니다.
또한 노동조합과 NGO에도 영향을 받는 당사자를 위해 소송을 수행할 수 있는 권한이 부여될 수 있습니다.
BAFA는 기업의 공급망 관리를 모니터링할 수 있는 효과적인 집행 능력을 갖추고 있으며 자체 주도 또는 영향을 받는 사람의 요청에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 당국은 사업장에 들어가 정보를 요구하고 문서를 검사할 권리가 있습니다.
IBM® Envizi ESG Suite는 감사 가능한 시스템 내에서 금융 등급의 데이터를 제공함으로써 조직의 GSCA 보고 요구 사항을 지원할 수 있습니다.
특히 IBM Envizi의 Value Chain 설문조사 및 평가는 가치 사슬 전반에서 ESG 지표를 쉽고 안전하게 수집하여 보고 프로세스를 간소화할 수 있는 단일 포털입니다. 이 모듈은 다음을 통해 조직의 중요성 및 위험 평가를 지원하는 유용한 통찰력을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
기업의 경우 공급망 전반에 걸친 강력한 지속가능성 접근 방식은 이제 비즈니스의 필수 요소가 되었습니다. 환경 기준 및 인권에 대한 실사 요구 사항을 충족하지 못하는 기업은 경제적, 평판적 피해를 입을 것이며 독일에서 사업을 운영하는 장애물에 직면하게 됩니다.
유럽 의회가 최근 기업 지속가능성 실사에 대한 지침 제안을 채택한 것을 고려할 때, 통합 공급망 실사 프로세스가 곧 시작될 가능성이 높습니다. 이는 국내 실사법보다 우선합니다.
2024년부터 시행되는 EU 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)의 도입과 함께 정부가 기업에 더 많은 책임을 요구하기 시작함에 따라 지속가능성 보고 및 공급망 실사와 관련된 진행 방향이 점점 더 명확해지고 있습니다.
이제 조직이 환경, 노동, 건강 및 안전 법률을 준수하여 새로운 법률로부터 미래를 대비할 수 있도록 노력해야 할 때입니다.
참고: 이 문서의 정보는 2022년 10월에 마지막으로 업데이트되었습니다. 조직은 공식 SCDDA FAQ를 참조해야 합니다. 최신 정보와 업데이트를 확인하세요.
