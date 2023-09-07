AI와 데이터 분석을 활용하면 청정 에너지의 실용성을 높일 수 있습니다.

기후 변화의 영향은 날이 갈수록 가시화되고 있습니다. 이에 따라 전력 업계는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 노력을 서두르고 있습니다. 이를 위해서는 배출량 감축 로드맵에서 현재 어디에 위치해 있는지 정확히 파악하고 개선 기회를 더 잘 이해할 수 있도록 도움을 받아야 합니다. 이때 인공 지능(AI)과 데이터 분석을 활용하면 도움이 될 수 있습니다.
유틸리티 기업을 지원하기 위해 IBM은 미국 생산성 및 품질 센터(APQC)와 함께 청정 전기화 성숙도 모델(CEMM)을 만들었습니다. 14년간의 개발과 전기 유틸리티 전문가의 의견을 바탕으로 한 CEMM은 유틸리티 회사가 청정 전력화 역량의 성숙도를 측정하고, 혁신 우선순위를 설정하고, 진행 상황을 추적하는 데 도움이 되는 일련의 벤치마크를 제공합니다.
90개 송배전 유틸리티 기업을 대상으로 한 첫 번째 글로벌 CEMM 벤치마크 결과는 이러한 중대한 변화에서 기술이 수행할 수 있는 역할을 잘 보여줍니다. AI와 분석을 활용하는 기업은 레거시 에너지원에 비해 비용 경쟁력을 높여 청정 에너지를 전반적으로 더 실용적으로 만들 수 있습니다.
평균적으로 가장 성숙도가 높은 유틸리티 기업 중 3.3배 이상이 에너지 밸런싱 및 트레이딩 연구를 우선시합니다. 이 연구는 고객에게 더 많은 유동성을 제공하고 에너지 가격을 낮출 수 있습니다. 재생 에너지 발전, 송전 및 배전 프로세스에 AI를 도입함으로써 유틸리티 기업은 날씨 패턴을 사전에 더 잘 예측하여 태양광 및 풍력 발전 단지의 생산량에 대한 더 나은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
또한 AI는 고객 관리에 도움이 되어 비즈니스의 다른 측면에서 혁신을 위한 리소스를 확보할 수 있습니다. 가장 성숙한 유틸리티 기업은 AI 기반 챗봇과 개인화된 서비스를 위한 데이터 분석 등 고객 경험 플랫폼을 활용할 가능성이 4배 이상 높았습니다. 후자는 또한 최종 사용자의 에너지 사용을 줄여 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 자동화된 보고서를 통해 고객은 에너지 소비를 더 잘 이해하고 피크 수요 기간 동안 전력 소비를 줄이기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
이러한 진전에도 불구하고 업계는 탄소 감축 목표를 실현하기 위해 아직 보완해야 할 부분이 많습니다. CEMM 연구에 따르면, 송전 및 배전 유틸리티 기업 중 가장 성숙한 상위 25% 기업조차도 모든 영역에서 5점 만점에 2.2점이라는 낮은 종합 점수를 얻는데 그쳤습니다. 모든 송전 및 배전 유틸리티 기업의 평균 성숙도 점수는 1.6점이었습니다. 기술 성숙도는 개선의 잠재력이 매우 큽니다. 여기에서 가장 성숙한 세그먼트는 하위 75%보다 약간 더 나은 결과에 그치며 가장 낮은 개발 카테고리에 속했습니다.
전 세계 전력 수요는 계속 증가하고 있습니다. 유틸리티 기업은 조직의 전략을 재정비하고 변화를 위한 지능적인 데이터 기반 프로세스를 구현하기 위해 긴급한 조치를 취해야 합니다. 업계 선도 업체의 성공을 모방하고 입증된 최신 AI 지원 기술을 채택함으로써 유틸리티 기업은 자체 배출량 목표를 달성하고 기후 변화가 지구에 미치는 영향을 줄이기 위한 큰 진전을 이룰 수 있습니다.
