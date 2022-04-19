Renewable Energy 100, 즉 RE100은 Climate Group이 CDP와 협력하여 주도하는 글로벌 기업 재생 에너지 이니셔티브로, 세계에서 가장 영향력 있는 기업들, 특히 연간 전기 수요가 100GWh 이상인 기업이 100% 재생 가능 전력을 사용하도록 약속하고 2050년까지 이 목표를 달성하도록 하는 것을 목표로 합니다.

100% 재생 가능 전력을 달성하려면 기업은 전 세계 사업장에서 사용되는 전력의 100%를 재생 가능 에너지원에서 생산된 전기와 맞춰야 합니다.

재생 가능한 전기는 시장에서 조달하거나 자체 생산할 수 있으며 태양열, 풍력, 바이오매스(바이오가스 포함), 지열 또는 수력 발전을 포함할 수 있습니다. 조달한 재생 가능 전기는 예를 들어 전력 구매 계약을 통해 시장의 발전소 및 공급업체로부터 직접 구매할 수 있습니다. 여기에는 소매 구매 및 독립형 '번들로 구성되지 않은' 에너지 속성 인증서도 포함될 수 있습니다.