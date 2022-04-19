Renewable Energy 100, 즉 RE100은 Climate Group이 CDP와 협력하여 주도하는 글로벌 기업 재생 에너지 이니셔티브로, 세계에서 가장 영향력 있는 기업들, 특히 연간 전기 수요가 100GWh 이상인 기업이 100% 재생 가능 전력을 사용하도록 약속하고 2050년까지 이 목표를 달성하도록 하는 것을 목표로 합니다.
100% 재생 가능 전력을 달성하려면 기업은 전 세계 사업장에서 사용되는 전력의 100%를 재생 가능 에너지원에서 생산된 전기와 맞춰야 합니다.
재생 가능한 전기는 시장에서 조달하거나 자체 생산할 수 있으며 태양열, 풍력, 바이오매스(바이오가스 포함), 지열 또는 수력 발전을 포함할 수 있습니다. 조달한 재생 가능 전기는 예를 들어 전력 구매 계약을 통해 시장의 발전소 및 공급업체로부터 직접 구매할 수 있습니다. 여기에는 소매 구매 및 독립형 '번들로 구성되지 않은' 에너지 속성 인증서도 포함될 수 있습니다.
위에서 강조했듯이 RE100은 연간 전력 수요가 100GWh 이상인 대기업을 대상으로 합니다. 그러나 소비량이 적은 기업이 해당 업계의 주요 기업 또는 포춘 1000대 기업이거나 RE100 우선 순위 지역 또는 부문의 핵심 기업인 경우 예외가 적용될 수 있습니다.
현재 350개 이상의 기업이 100% 재생 가능 에너지로 전환하기로 약속한 RE100 회원사입니다. 이 중 약 3분의 1이 미국에 본사를 두고 있으며, 60개 이상이 일본에, 50개 가까이가 영국에 본사를 두고 있습니다. 부문별로 보면 3분의 1 이상이 서비스 산업에 종사하고 있습니다. 제조업은 두 번째로 많은 산업으로 60개 이상의 기업이 속해 있으며, 식음료가 세 번째 산업으로 30개 이상의 기업이 속해 있습니다.
RE100 회원은 보고된 모든 재생 가능 전기 사용량을 충족하기 위해 고유한 재생 가능 전기 생산량을 사용한다는 주장을 증명할 수 있어야 합니다. 이는 일반적으로 에너지 속성 인증서(EAC)와 같은 발전에 대한 속성의 형태로 이루어지지만, 계약을 사용할 수도 있습니다. 신뢰할 수 있는 RE 사용량 주장의 요건은 다음과 같습니다.
최소 요구 사항 및 기한은 다음과 같습니다.
RE100 회원이 되려면 신청 절차가 완료되기까지 약 2~3개월이 소요됩니다. 멤버십 승인은 다음 8단계 절차를 따릅니다.
승인이 완료되면 RE100 회원은 100% 재생 에너지 달성을 위한 자체 로드맵을 자유롭게 개발할 수 있습니다.
궁극적으로 순 배출량 제로의 미래를 이루고자 한다면 대기업이 앞장서야 할 것입니다. RE100의 300개 이상의 회원사는 매년 영국 전체를 합친 것보다 더 많은 전기를 소비합니다. 현재 이 회원사들은 재생 가능한 전기를 통해 전력 수요의 약 45%를 조달하고 있습니다. 이 회원사들이 약속을 이행하고 조직의 회원 수가 계속 증가할 수 있다면 탄소 중립적인 세계를 향한 큰 도약이 이루어질 것입니다.
